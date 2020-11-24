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Credit Suisse оценил перспективы рубля
Credit Suisse оценил перспективы рубля
Рубль в текущих условиях является недооцененным по фундаментальным показателям, ослабление его курса имеет временный характер, а к концу года у него есть... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:47
2020-11-24T17:38
россия
credit suisse
центральный банк рф (цб рф)
сша
рубль
экономика
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости/Прайм. Рубль в текущих условиях является недооцененным по фундаментальным показателям, ослабление его курса имеет временный характер, а к концу года у него есть потенциал укрепиться, говорится в исследовании Credit Suisse Investment Outlook 2021.Аналитики обращают внимание, что, несмотря на стабильный профицит по счету текущих операций и постоянные, пусть и не масштабные, интервенции ЦБ России на валютном рынке, рубль стал одной из самых слабых валют в регионе."Рубль недооценен по фундаментальным показателям, таким как экономический рост, размер счета текущих операций и реальные процентные ставки. Мы считаем, что у рубля есть потенциал для укрепления к концу года с вероятным сохранением положительной динамики курса в дальнейшем до уровня 70-72 рубля к доллару США исходя из фундаментальных показателей, если не будет сюрпризов на геополитическом фронте", — отмечают в Credit Suisse.По мнению аналитиков, большинство факторов, лежащих в основе ослабления рубля в этом году, носят временный характер. В частности, с середины августа рубль торгуется в неблагоприятных геополитических условиях.Экономисты также отмечают, что бегство капитала усилилось по нескольким причинам. Во-первых, правительство решило пересмотреть соглашения об избежании двойного налогообложения с популярными офшорными странами. Во-вторых, сильно изменилась структура сбережений в домохозяйствах."По нашим оценкам, благодаря этому изменению в поведении домохозяйств общий спрос на иностранную валюту в первом полугодии 2020 года вырос на полтора-два миллиарда долларов. Поскольку волатильность на валютном рынке лишь увеличилась, а процентные ставки не выросли, не исключено, что эта тенденция сохранилась и во втором полугодии", — прогнозируют в Credit Suisse.
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россия, credit suisse , центральный банк рф (цб рф), сша, рубль, экономика

Credit Suisse оценил перспективы рубля

11:47 24.11.2020 (обновлено: 17:38 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 ноя РИА Новости/Прайм. Рубль в текущих условиях является недооцененным по фундаментальным показателям, ослабление его курса имеет временный характер, а к концу года у него есть потенциал укрепиться, говорится в исследовании Credit Suisse Investment Outlook 2021.
Аналитики обращают внимание, что, несмотря на стабильный профицит по счету текущих операций и постоянные, пусть и не масштабные, интервенции ЦБ России на валютном рынке, рубль стал одной из самых слабых валют в регионе.
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"Рубль недооценен по фундаментальным показателям, таким как экономический рост, размер счета текущих операций и реальные процентные ставки. Мы считаем, что у рубля есть потенциал для укрепления к концу года с вероятным сохранением положительной динамики курса в дальнейшем до уровня 70-72 рубля к доллару США исходя из фундаментальных показателей, если не будет сюрпризов на геополитическом фронте", — отмечают в Credit Suisse.
По мнению аналитиков, большинство факторов, лежащих в основе ослабления рубля в этом году, носят временный характер. В частности, с середины августа рубль торгуется в неблагоприятных геополитических условиях.
Экономисты также отмечают, что бегство капитала усилилось по нескольким причинам. Во-первых, правительство решило пересмотреть соглашения об избежании двойного налогообложения с популярными офшорными странами. Во-вторых, сильно изменилась структура сбережений в домохозяйствах.
"По нашим оценкам, благодаря этому изменению в поведении домохозяйств общий спрос на иностранную валюту в первом полугодии 2020 года вырос на полтора-два миллиарда долларов. Поскольку волатильность на валютном рынке лишь увеличилась, а процентные ставки не выросли, не исключено, что эта тенденция сохранилась и во втором полугодии", — прогнозируют в Credit Suisse.
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