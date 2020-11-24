https://ria.ru/20201124/rubl-1586048235.html

Credit Suisse оценил перспективы рубля

Credit Suisse оценил перспективы рубля

Рубль в текущих условиях является недооцененным по фундаментальным показателям, ослабление его курса имеет временный характер, а к концу года у него есть... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:47

2020-11-24T11:47

2020-11-24T17:38

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credit suisse

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экономика

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости/Прайм. Рубль в текущих условиях является недооцененным по фундаментальным показателям, ослабление его курса имеет временный характер, а к концу года у него есть потенциал укрепиться, говорится в исследовании Credit Suisse Investment Outlook 2021.Аналитики обращают внимание, что, несмотря на стабильный профицит по счету текущих операций и постоянные, пусть и не масштабные, интервенции ЦБ России на валютном рынке, рубль стал одной из самых слабых валют в регионе."Рубль недооценен по фундаментальным показателям, таким как экономический рост, размер счета текущих операций и реальные процентные ставки. Мы считаем, что у рубля есть потенциал для укрепления к концу года с вероятным сохранением положительной динамики курса в дальнейшем до уровня 70-72 рубля к доллару США исходя из фундаментальных показателей, если не будет сюрпризов на геополитическом фронте", — отмечают в Credit Suisse.По мнению аналитиков, большинство факторов, лежащих в основе ослабления рубля в этом году, носят временный характер. В частности, с середины августа рубль торгуется в неблагоприятных геополитических условиях.Экономисты также отмечают, что бегство капитала усилилось по нескольким причинам. Во-первых, правительство решило пересмотреть соглашения об избежании двойного налогообложения с популярными офшорными странами. Во-вторых, сильно изменилась структура сбережений в домохозяйствах."По нашим оценкам, благодаря этому изменению в поведении домохозяйств общий спрос на иностранную валюту в первом полугодии 2020 года вырос на полтора-два миллиарда долларов. Поскольку волатильность на валютном рынке лишь увеличилась, а процентные ставки не выросли, не исключено, что эта тенденция сохранилась и во втором полугодии", — прогнозируют в Credit Suisse.

https://ria.ru/20201124/valyuta-1586029149.html

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россия, credit suisse , центральный банк рф (цб рф), сша, рубль, экономика