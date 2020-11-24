https://ria.ru/20201124/rpts-1586069273.html

В РПЦ выступили против использования QR-кодов для посещения храмов

В РПЦ выступили против использования QR-кодов для посещения храмов

Храм не должен становиться местом, для посещения которого надо уведомлять государство, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:11

2020-11-24T13:11

2020-11-24T13:41

религия и мировоззрение

религия

технологии

вахтанг кипшидзе

московский патриархат

новости - религия и мировоззрение

отдел внешних церковных связей московского патриархата

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Храм не должен становиться местом, для посещения которого надо уведомлять государство, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя идею использовать QR-коды для посещения публичных учреждений."Сейчас активно муссируется идея о QR-кодах для доступа в публичные учреждения. Конечно, храм не может, и, я надеюсь, никогда не станет тем местом, для посещения которого нужно какое-то уведомление государства. Никакого контроля здесь установить невозможно, это неэтично, аморально и напоминает нам времена, когда религиозная жизнь находилась под запретом", - сказал Кипшидзе в ходе онлайн-конференции "Цифровое перемирие. Контракт-2030" в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что во время пандемии христиане "хорошо почувствовали риски, которые несут в себе новые технологии", поскольку они "позволяют контролировать частную жизнь". Некоторые цифровые технологии, по его словам, "вызывают беспокойство у верующих"."Они не могут согласиться с вмешательством в их частную жизнь, в посещение ими, например, храмов", - заявил Кипшидзе."Церковь не находится на стороне противников развития технологического прогресса, но мы считаем, что чем быстрее развиваются технологии, тем более внимательно люди должны оценивать возможные риски их развития", - подытожил Кипшидзе.

https://ria.ru/20201124/rpts-1586057380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, технологии, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата