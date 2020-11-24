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В РПЦ выступили против использования QR-кодов для посещения храмов
В РПЦ выступили против использования QR-кодов для посещения храмов
Храм не должен становиться местом, для посещения которого надо уведомлять государство, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:11
2020-11-24T13:11
2020-11-24T13:41
религия и мировоззрение
религия
технологии
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
отдел внешних церковных связей московского патриархата
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Храм не должен становиться местом, для посещения которого надо уведомлять государство, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя идею использовать QR-коды для посещения публичных учреждений."Сейчас активно муссируется идея о QR-кодах для доступа в публичные учреждения. Конечно, храм не может, и, я надеюсь, никогда не станет тем местом, для посещения которого нужно какое-то уведомление государства. Никакого контроля здесь установить невозможно, это неэтично, аморально и напоминает нам времена, когда религиозная жизнь находилась под запретом", - сказал Кипшидзе в ходе онлайн-конференции "Цифровое перемирие. Контракт-2030" в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что во время пандемии христиане "хорошо почувствовали риски, которые несут в себе новые технологии", поскольку они "позволяют контролировать частную жизнь". Некоторые цифровые технологии, по его словам, "вызывают беспокойство у верующих"."Они не могут согласиться с вмешательством в их частную жизнь, в посещение ими, например, храмов", - заявил Кипшидзе."Церковь не находится на стороне противников развития технологического прогресса, но мы считаем, что чем быстрее развиваются технологии, тем более внимательно люди должны оценивать возможные риски их развития", - подытожил Кипшидзе.
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религия, технологии, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости.
Храм не должен становиться местом, для посещения которого надо уведомлять государство, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям
церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе
, комментируя идею использовать QR-коды для посещения публичных учреждений.
"Сейчас активно муссируется идея о QR-кодах для доступа в публичные учреждения. Конечно, храм не может, и, я надеюсь, никогда не станет тем местом, для посещения которого нужно какое-то уведомление государства. Никакого контроля здесь установить невозможно, это неэтично, аморально и напоминает нам времена, когда религиозная жизнь находилась под запретом", - сказал Кипшидзе в ходе онлайн-конференции "Цифровое перемирие. Контракт-2030" в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что во время пандемии христиане "хорошо почувствовали риски, которые несут в себе новые технологии", поскольку они "позволяют контролировать частную жизнь". Некоторые цифровые технологии, по его словам, "вызывают беспокойство у верующих".
"Они не могут согласиться с вмешательством в их частную жизнь, в посещение ими, например, храмов", - заявил Кипшидзе.
"Церковь не находится на стороне противников развития технологического прогресса, но мы считаем, что чем быстрее развиваются технологии, тем более внимательно люди должны оценивать возможные риски их развития", - подытожил Кипшидзе.