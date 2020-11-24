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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201124/rpts-1586057380.html
В РПЦ призвали защитить христиан от новых технологий
В РПЦ призвали защитить христиан от новых технологий
Дефицит регулирования в сфере цифровых технологий в России ущемляет права тех, кто не желает пользоваться новыми технологиями, в том числе христиан, заявил... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:31
2020-11-24T13:42
религия и мировоззрение
вахтанг кипшидзе
религия
московский патриархат
русская православная церковь
технологии
общество
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Дефицит регулирования в сфере цифровых технологий в России ущемляет права тех, кто не желает пользоваться новыми технологиями, в том числе христиан, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Он отметил, что во время пандемии "некоторые технологии стали применяться слишком быстро – без обсуждения и рецепции"."Есть много вопросов, которые требуют обсуждения, согласия, изменения подходов, если мы не хотим существовать в том, что называют цифровым тоталитаризмом. &lt;…&gt; Существует дефицит нормативного регулирования в сфере цифровых технологий. Иногда это оставляет подозрение, что, может быть, заинтересанты сознательно не хотят регулирования, устанавливать ограничения в сфере высоких технологий", - сказал Кипшидзе на международной онлайн-конференции "Цифровое перемирие. Контракт-2030" в МИА "Россия сегодня".В частности, он призвал учесть мнение тех, кто не хочет пользоваться новыми технологиями, ведь сейчас "никакого специального регулирования для них нет"."Для человека, который (разделяет – ред.) христианские ценности, жизнь в условиях тотального контроля и тоталитарных методов управления обществом неприемлема", - подчеркнул Кипшидзе.Он отметил, что христиане в России "заплатили огромную цену во время гонений", когда реализовывался проект интернационала, который был направлен против всех верующих людей, "потому что верующие люди составляли оппозицию тоталитарному характеру развития общества"."Конечно, верующие сейчас выступаем за свободу человека, за его частную жизнь", - подытожил Кипшидзе.
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вахтанг кипшидзе, религия, московский патриархат, русская православная церковь, технологии, общество

В РПЦ призвали защитить христиан от новых технологий

12:31 24.11.2020 (обновлено: 13:42 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр НатрускинВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Дефицит регулирования в сфере цифровых технологий в России ущемляет права тех, кто не желает пользоваться новыми технологиями, в том числе христиан, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Он отметил, что во время пандемии "некоторые технологии стали применяться слишком быстро – без обсуждения и рецепции".
"Есть много вопросов, которые требуют обсуждения, согласия, изменения подходов, если мы не хотим существовать в том, что называют цифровым тоталитаризмом. <…> Существует дефицит нормативного регулирования в сфере цифровых технологий. Иногда это оставляет подозрение, что, может быть, заинтересанты сознательно не хотят регулирования, устанавливать ограничения в сфере высоких технологий", - сказал Кипшидзе на международной онлайн-конференции "Цифровое перемирие. Контракт-2030" в МИА "Россия сегодня".
В частности, он призвал учесть мнение тех, кто не хочет пользоваться новыми технологиями, ведь сейчас "никакого специального регулирования для них нет".
"Для человека, который (разделяет – ред.) христианские ценности, жизнь в условиях тотального контроля и тоталитарных методов управления обществом неприемлема", - подчеркнул Кипшидзе.
Он отметил, что христиане в России "заплатили огромную цену во время гонений", когда реализовывался проект интернационала, который был направлен против всех верующих людей, "потому что верующие люди составляли оппозицию тоталитарному характеру развития общества".
"Конечно, верующие сейчас выступаем за свободу человека, за его частную жизнь", - подытожил Кипшидзе.
Женщина в защитной маске на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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Религия и мировоззрениеВахтанг КипшидзеРелигияМосковский ПатриархатРусская православная церковьТехнологииОбщество
 
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