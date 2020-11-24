https://ria.ru/20201124/rogozin-1586030045.html
Рогозин призвал строить в России "государство социального равенства"
Рогозин призвал строить в России "государство социального равенства"
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал себя противником капитализма и призвал сделать национальной целью России построение "государства социального... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T10:26
2020-11-24T10:26
2020-11-24T10:26
роскосмос
дмитрий рогозин
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал себя противником капитализма и призвал сделать национальной целью России построение "государства социального равенства"."А вот у государства цель должна быть, и я думаю, что этой целью должно стать построение государства социального равенства и справедливости, где нет места драматическому имущественному расслоению и бездуховности", - написал Рогозин у себя в Facebook в переписке с читателями."Я против капитализма. Это худшее, что создано людьми", - добавил он.По его словам, без национальной идеи Россия не может развиваться, а патриотизм такой идеей быть не может, "потому что Родину мы любим и так".Помимо того, в ходе развернувшейся на его странице дискуссии Рогозин назвал представителей внесистемной оппозиции "современными власовцами"."Думаю, причина в том, что я они видят во мне не чиновника, отвечающего за развитие важнейшей отрасли страны, а ярого их политического оппонента, врага", - заявил Рогозин.Он выразил мнение, что оппозиция пытается вбить клин между властью и народом, "ошельмовать ее государственных деятелей и ведущих политиков".Также Рогозин напомнил, что лозунг борьбы с коррупцией первой подняла партия "Родина" в 2004 году, которую он тогда возглавлял."Сейчас эта публика пытается не только украсть у нас этот лозунг, но и дискредитировать нас и нашу работу. Но у них ничего не получится", - написал он.
https://ria.ru/20201123/rogozin-1585969206.html
https://ria.ru/20201121/kiberderevnya-1585670141.html
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роскосмос, дмитрий рогозин, общество
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Глава "Роскосмоса
" Дмитрий Рогозин
назвал себя противником капитализма и призвал сделать национальной целью России построение "государства социального равенства".
"А вот у государства цель должна быть, и я думаю, что этой целью должно стать построение государства социального равенства и справедливости, где нет места драматическому имущественному расслоению и бездуховности", - написал Рогозин у себя в Facebook в переписке с читателями.
"Я против капитализма. Это худшее, что создано людьми", - добавил он.
По его словам, без национальной идеи Россия не может развиваться, а патриотизм такой идеей быть не может, "потому что Родину мы любим и так".
Помимо того, в ходе развернувшейся на его странице дискуссии Рогозин назвал представителей внесистемной оппозиции "современными власовцами".
"Думаю, причина в том, что я они видят во мне не чиновника, отвечающего за развитие важнейшей отрасли страны, а ярого их политического оппонента, врага", - заявил Рогозин.
Он выразил мнение, что оппозиция пытается вбить клин между властью и народом, "ошельмовать ее государственных деятелей и ведущих политиков".
Также Рогозин напомнил, что лозунг борьбы с коррупцией первой подняла партия "Родина" в 2004 году, которую он тогда возглавлял.
"Сейчас эта публика пытается не только украсть у нас этот лозунг, но и дискредитировать нас и нашу работу. Но у них ничего не получится", - написал он.