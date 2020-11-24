Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201124/rebenok-1586109239.html
Москвичка объяснила, почему закрыла ребенка в квартире на пять дней
Москвичка объяснила, почему закрыла ребенка в квартире на пять дней
Мать, почти на неделю оставившая ребенка одного в квартире в Москве, последние несколько дней ночевала у знакомого, а до этого - на улице, следует из видео,... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:53
2020-11-24T15:54
новая москва
гумвд
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156015/16/1560151617_0:191:2961:1857_1400x0_80_0_0_4bbdb57591f02ddaacdd3d32437ba87a.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мать, почти на неделю оставившая ребенка одного в квартире в Москве, последние несколько дней ночевала у знакомого, а до этого - на улице, следует из видео, опубликованного на сайте столичного ГУМВД.Ранее сообщалось, что полиция задержала женщину, оставившую на несколько дней в квартире в новой Москве своего 10-летнего сына."Задержана была, когда выходила с собакой. От знакомого. Собака оставалась у него на передержке... Последние два дня провела у знакомого", - сказала женщина на видео.Она заявила, что в течение пяти дней, пока ее сын сидел один дома, заходила к собаке, потом выходила обратно на улицу, но ничего не употребляла.Женщина также сказала, что знала, где в этот момент находится ее сын, знала, что у мальчика нет ключей, она оставила ему еды "на пару дней". "Плохо себя почувствовала. Головокружение. Нет, не попросила (помощи у врача - ред.)", - попыталась объяснить свой поступок мать.Женщина также сказала, что любит сына, "не знает", почему оставила одного, и раскаивается в содеянном, отказываться от ребенка не собирается. "Хочу все исправить. Нужно обратиться к врачу... Не знаю. Просто осталась одна. Без родственников. Все. Папа есть, но мы с ним давно не общались", - добавила она.Женщина отметила, что на учете в наркодиспансере не стоит. "Несколько лет назад вместе с обыском пришли и обнаружили в крови курительные смеси, с тех пор ничего не было, на учет поставлена не была", - пояснила она.Курительные смеси, рассказала злоумышленница, употребляла вместе с сожителем, с которым давно рассталась.
https://ria.ru/20201123/obstanovka-1585985215.html
https://ria.ru/20200706/1573958804.html
новая москва
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156015/16/1560151617_116:0:2847:2048_1400x0_80_0_0_853d5b854f3839623bf977b07e6c6706.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новая москва, гумвд, москва, происшествия

Москвичка объяснила, почему закрыла ребенка в квартире на пять дней

15:53 24.11.2020 (обновлено: 15:54 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВходная дверь в квартиру
Входная дверь в квартиру - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мать, почти на неделю оставившая ребенка одного в квартире в Москве, последние несколько дней ночевала у знакомого, а до этого - на улице, следует из видео, опубликованного на сайте столичного ГУМВД.
Ранее сообщалось, что полиция задержала женщину, оставившую на несколько дней в квартире в новой Москве своего 10-летнего сына.
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 20:13
Соседи рассказали о квартире, где ребенка одного закрыли на пять дней
"Задержана была, когда выходила с собакой. От знакомого. Собака оставалась у него на передержке... Последние два дня провела у знакомого", - сказала женщина на видео.
Она заявила, что в течение пяти дней, пока ее сын сидел один дома, заходила к собаке, потом выходила обратно на улицу, но ничего не употребляла.
Женщина также сказала, что знала, где в этот момент находится ее сын, знала, что у мальчика нет ключей, она оставила ему еды "на пару дней". "Плохо себя почувствовала. Головокружение. Нет, не попросила (помощи у врача - ред.)", - попыталась объяснить свой поступок мать.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 06.07.2020
6 июля, 15:00
Мать, оставившую ребенка в лесу в Москве, направили в стационар
Женщина также сказала, что любит сына, "не знает", почему оставила одного, и раскаивается в содеянном, отказываться от ребенка не собирается. "Хочу все исправить. Нужно обратиться к врачу... Не знаю. Просто осталась одна. Без родственников. Все. Папа есть, но мы с ним давно не общались", - добавила она.
Женщина отметила, что на учете в наркодиспансере не стоит. "Несколько лет назад вместе с обыском пришли и обнаружили в крови курительные смеси, с тех пор ничего не было, на учет поставлена не была", - пояснила она.
Курительные смеси, рассказала злоумышленница, употребляла вместе с сожителем, с которым давно рассталась.
 
Новая МоскваГУМВДМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:03Капитализация Tesla превысила 500 миллиардов долларов
18:02Ученые выяснили, что наша Галактика вытягивается и скручивается
17:59Главу Албанской церкви выписали из больницы
17:59Эксперт рассказал, как избежать нарушений границ России со стороны США
17:54В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией
17:51Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
17:46Цена нефти Brent достигла мартовских максимумов
17:45Военная полиция Армении призвала участников боев в Карабахе сдать оружие
17:45Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
17:41Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам
17:39В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
17:39Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Глава Колпинского района оценил состояние освобожденных детей
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
17:19Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
17:18Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино
Лента новостейМолния