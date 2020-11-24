https://ria.ru/20201124/rebenok-1586109239.html

Москвичка объяснила, почему закрыла ребенка в квартире на пять дней

Москвичка объяснила, почему закрыла ребенка в квартире на пять дней

Мать, почти на неделю оставившая ребенка одного в квартире в Москве, последние несколько дней ночевала у знакомого, а до этого - на улице, следует из видео,... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T15:53

2020-11-24T15:53

2020-11-24T15:54

новая москва

гумвд

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мать, почти на неделю оставившая ребенка одного в квартире в Москве, последние несколько дней ночевала у знакомого, а до этого - на улице, следует из видео, опубликованного на сайте столичного ГУМВД.Ранее сообщалось, что полиция задержала женщину, оставившую на несколько дней в квартире в новой Москве своего 10-летнего сына."Задержана была, когда выходила с собакой. От знакомого. Собака оставалась у него на передержке... Последние два дня провела у знакомого", - сказала женщина на видео.Она заявила, что в течение пяти дней, пока ее сын сидел один дома, заходила к собаке, потом выходила обратно на улицу, но ничего не употребляла.Женщина также сказала, что знала, где в этот момент находится ее сын, знала, что у мальчика нет ключей, она оставила ему еды "на пару дней". "Плохо себя почувствовала. Головокружение. Нет, не попросила (помощи у врача - ред.)", - попыталась объяснить свой поступок мать.Женщина также сказала, что любит сына, "не знает", почему оставила одного, и раскаивается в содеянном, отказываться от ребенка не собирается. "Хочу все исправить. Нужно обратиться к врачу... Не знаю. Просто осталась одна. Без родственников. Все. Папа есть, но мы с ним давно не общались", - добавила она.Женщина отметила, что на учете в наркодиспансере не стоит. "Несколько лет назад вместе с обыском пришли и обнаружили в крови курительные смеси, с тех пор ничего не было, на учет поставлена не была", - пояснила она.Курительные смеси, рассказала злоумышленница, употребляла вместе с сожителем, с которым давно рассталась.

https://ria.ru/20201123/obstanovka-1585985215.html

https://ria.ru/20200706/1573958804.html

новая москва

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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