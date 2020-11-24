https://ria.ru/20201124/rebenok-1586108422.html

Омбудсмен рассказала об оставленном в квартире в Москве ребенке

Омбудсмен рассказала об оставленном в квартире в Москве ребенке

О ребёнке, которого мать оставила одного в квартире в Москве на 5 дней, стало известно от соседей, сообщила РИА новости уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T15:50

2020-11-24T15:50

2020-11-24T15:50

ольга ярославская

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. О ребёнке, которого мать оставила одного в квартире в Москве на 5 дней, стало известно от соседей, сообщила РИА новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.Ранее прокуратура Москвы заявила, что 22 ноября в запертой квартире дома по Новоорловской улице обнаружен десятилетний мальчик, находившийся там пять дней без родителей. Ребенка отправили на обследование в больницу, его мать начали искать. Позже сотрудники уголовного розыска установили местонахождение предполагаемой матери и задержали её. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 125 УК "Оставление в опасности"."Ранее мама была в орбите социальной помощи департамента соцзащиты, город ей оказывал помощь и поддержку. Мама потом устроилась на работу, что называется, взялась за ум, интересовалась учебой сына и была снята с учёта. Об инциденте стало известно от соседей, они давно не видели женщину и слышали за стенкой плач ребёнка. Оказалось, что женщина ушла гулять с собакой и не вернулась", - рассказала Ярославская.Она уточнила, что следит за судьбой мальчика. Прокуратура должна закончить свою проверку, после этого, в случае необходимости, органы опеки и органы прокуратуры обратятся в суд с целью ограничения или лишения прав матери.Как рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения, сейчас мальчик находится в больнице, он в безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Ребенку оказывается необходимая медицинская помощь."После выписки из медицинского учреждения будет решен вопрос о проживании ребенка. Специалисты соцзащиты обязательно окажут мальчику необходимую поддержку. Ранее семья получала социальную помощь", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200916/rebenok-1577300678.html

https://ria.ru/20200706/1573958804.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, москва, происшествия