https://ria.ru/20201124/rasprodazha-1586019059.html

"Черную пятницу" в США переводят в онлайн-формат

"Черную пятницу" в США переводят в онлайн-формат

Следующий за Днем благодарения в США традиционный день распродаж "черная пятница" из-за пандемии коронавируса в этом году перейдет в онлайн-формат. Торговые... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T08:37

2020-11-24T08:37

2020-11-24T08:37

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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Следующий за Днем благодарения в США традиционный день распродаж "черная пятница" из-за пандемии коронавируса в этом году перейдет в онлайн-формат. Торговые сети не ждут наплыва посетителей и предлагают скидки в течение всей недели на покупки онлайн; в Национальной федерации розничной торговли прогнозируют рост продаж по сравнению с прошлым годом.Крупнейшие торговые сети в Вашингтоне уже начали предлагать скидки клиентам. В Macy’s - магазине одежды и аксессуаров - распродажи начались за полторы недели до "черной пятницы". В сами универмаги пускают только в масках и просят соблюдать социальную дистанцию, клиенты ответственны, держатся друг от друга на значительном расстоянии и стараются покинуть область, где заметили другого покупателя. "Мы не планируем ничего особенного в "черную пятницу", купить товары со значительными скидками можно уже сейчас. Наплыва посетителей, надеемся, удастся избежать, потому что большинство товаров покупается онлайн", - рассказала корреспонденту РИА Новости администратор универмага Macy’s в центре американской столицы.В магазине товаров для дома Target тоже не ждут наплыва посетителей в "черную пятницу", объясняя это тем, что скидки предлагаются в течение недели, а товары также можно купить онлайн.Многие магазины работают по записи, и попасть туда в "черную пятницу" просто так не удастся. Например, магазины оптики в деловом центре Вашингтона: их посетить можно только через несколько дней после записи. Так же с электроникой: магазины Apple пускают по предварительной заявке. Многие магазины предлагают виртуального консультанта в видеорежиме, чтобы помочь онлайн-покупателям.В крупнейшем торговом центре Вашингтона в Пентагон-сити работают многие магазины, в отличие от других моллов, где в связи с коронавирусными проблемами и ограничениями пустуют торговые площади. Но и здесь не ждут пятничного наплыва покупателей. "Большинство покупок сейчас делаются онлайн", - рассказал корреспонденту РИА Новости консультант одного из магазинов, но в то же время, смеясь, отметил, что его рабочими днями будут суббота и воскресенье, а не "черная пятница".Праздник лучше нормальногоВ Национальной федерации розничной торговли (НФРТ) США прогнозируют рост продаж на несколько процентов по сравнению с прошлым годом, когда ограничений еще не было. "Праздничные продажи в ноябре и декабре увеличатся на 3,6–5,2% по сравнению с 2019 годом и составят от 755,3 до 766,7 млрд долларов", - говорится в пресс-релизе НФРТ.Как отмечает федерация, потребители демонстрируют позитивный настрой относительно праздников и готовность тратить деньги на подарки, которые поднимут настроение родным и близким. "После всего, через что пришлось пройти, мы думаем, сыграет роль психологический фактор: потребители сочтут, что они должны себе и своим семьям праздник лучше нормального", - считают в НФРТ.Там прогнозируют, что онлайн торговля в ноябре-декабре вырастет на 20-30% по сравнению с прошлым годом.Кроме того, согласно исследованиям федерации, в 2020 году 42% потребителей начали делать праздничные покупки раньше обычного. Рост потребительской активности в федерации связывают с тем, что американцы вынужденно сократили расходы на услуги, поездки и развлечения, что высвободило деньги для покупок.

https://ria.ru/20201124/pokupki-1586018082.html

https://ria.ru/20201123/pyatnitsa-1585845681.html

https://ria.ru/20201120/pyatnitsa-1585445358.html

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вашингтон (город), сша, экономика