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МВД Дагестана приостановило работу в Instagram после ареста Исаева
МВД Дагестана приостановило работу в Instagram после ареста Исаева
МВД Дагестана заявило, что приостанавливает работу аккаунта в сети Instagram из-за потока вопросов и претензий со стороны пользователей в связи с арестом главы... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T01:46
2020-11-24T01:46
мвд по республике дагестан
москва
махачкала
кизлярский район
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 24 ноя – РИА Новости. МВД Дагестана заявило, что приостанавливает работу аккаунта в сети Instagram из-за потока вопросов и претензий со стороны пользователей в связи с арестом главы Кизлярского ОМВД Гази Исаева, сообщила пресс-служба ведомства на странице в соцсети.В понедельник Басманный суд Москвы арестовал до 4 января начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана, полковника полиции Гази Исаева по делу о терактах в 2010 году в Москве. Исаеву предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения, бандитизме, террористическом акте. По данным следствия, Исаев был участником преступного сообщества "Имарат Кавказ"* .Пользователи в Instagram стали массово задавать вопросы об отсутствии в аккаунте дагестанского МВД информации об аресте Исаева и выдвигать различные предположения в связи с этим.Администратор аккаунта отметил, что страница МВД по республике Instagram велась по его "усмотрению и инициативе". "Данный аккаунт, его содержание и ведение не являются требованием, и вёлся он по усмотрению и инициативе админ", - указывается в сообщении.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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мвд по республике дагестан, москва, махачкала, кизлярский район, происшествия

МВД Дагестана приостановило работу в Instagram после ареста Исаева

01:46 24.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкНачальник отдела МВД России по Кизлярскому району Республики Дагестан полковник полиции Гази Исаев в Басманном суде Москвы
Начальник отдела МВД России по Кизлярскому району Республики Дагестан полковник полиции Гази Исаев в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МАХАЧКАЛА, 24 ноя – РИА Новости. МВД Дагестана заявило, что приостанавливает работу аккаунта в сети Instagram из-за потока вопросов и претензий со стороны пользователей в связи с арестом главы Кизлярского ОМВД Гази Исаева, сообщила пресс-служба ведомства на странице в соцсети.
В понедельник Басманный суд Москвы арестовал до 4 января начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана, полковника полиции Гази Исаева по делу о терактах в 2010 году в Москве. Исаеву предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения, бандитизме, террористическом акте. По данным следствия, Исаев был участником преступного сообщества "Имарат Кавказ"* .
Пользователи в Instagram стали массово задавать вопросы об отсутствии в аккаунте дагестанского МВД информации об аресте Исаева и выдвигать различные предположения в связи с этим.
"Директ обрушен: количество вопросов и претензий, присланных на аккаунт, настолько велико. Любая публикация на любую тему предполагаемо будет сопровождаться вопросами, ответами на которые админ не располагает. Временно вернёмся к привычному формату работы: вся информация, касающаяся деятельности ведомства, будет, как и прежде, размещена на официальном сайте МВД по Республике Дагестан", - отмечается в сообщении.
Администратор аккаунта отметил, что страница МВД по республике Instagram велась по его "усмотрению и инициативе". "Данный аккаунт, его содержание и ведение не являются требованием, и вёлся он по усмотрению и инициативе админ", - указывается в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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