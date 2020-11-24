https://ria.ru/20201124/rabota-1586008587.html

МВД Дагестана приостановило работу в Instagram после ареста Исаева

МВД Дагестана приостановило работу в Instagram после ареста Исаева

МВД Дагестана заявило, что приостанавливает работу аккаунта в сети Instagram из-за потока вопросов и претензий со стороны пользователей в связи с арестом главы... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T01:46

2020-11-24T01:46

2020-11-24T01:46

мвд по республике дагестан

москва

махачкала

кизлярский район

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 24 ноя – РИА Новости. МВД Дагестана заявило, что приостанавливает работу аккаунта в сети Instagram из-за потока вопросов и претензий со стороны пользователей в связи с арестом главы Кизлярского ОМВД Гази Исаева, сообщила пресс-служба ведомства на странице в соцсети.В понедельник Басманный суд Москвы арестовал до 4 января начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана, полковника полиции Гази Исаева по делу о терактах в 2010 году в Москве. Исаеву предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения, бандитизме, террористическом акте. По данным следствия, Исаев был участником преступного сообщества "Имарат Кавказ"* .Пользователи в Instagram стали массово задавать вопросы об отсутствии в аккаунте дагестанского МВД информации об аресте Исаева и выдвигать различные предположения в связи с этим.Администратор аккаунта отметил, что страница МВД по республике Instagram велась по его "усмотрению и инициативе". "Данный аккаунт, его содержание и ведение не являются требованием, и вёлся он по усмотрению и инициативе админ", - указывается в сообщении.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20200329/1569228100.html

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махачкала

кизлярский район

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мвд по республике дагестан, москва, махачкала, кизлярский район, происшествия