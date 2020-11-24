https://ria.ru/20201124/putin-1586097633.html
Путин посетит Нижегородскую область
Путин посетит Нижегородскую область
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Нижегородскую область заслушает главу "Росатома" Алексея Лихачева о ситуации в Усолье-Сибирском и ознакомится с РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:09
2020-11-24T15:09
2020-11-24T15:56
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
нижегородская область
усолье-сибирское
политика
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Нижегородскую область заслушает главу "Росатома" Алексея Лихачева о ситуации в Усолье-Сибирском и ознакомится с продуктами госкорпорации, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать пятого ноября президент России совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где посетит Российский федеральный ядерный центр и осмотрит разработки предприятия", - говорится в сообщении.Отмечается, что Путин ознакомится с цифровыми продуктами "Росатома", включающими в себя конкурентоспособные IT-решения в таких областях, как наукоемкое моделирование и НИОКР, управление предприятием и производством, создание цифровой инфраструктуры, информационная и физическая цифровая безопасность, проектирование и строительство, цифровизация городских сервисов и процессов."Также в этот день Путин в режиме видеоконференции заслушает доклад главы "Росатома" Лихачева о ситуации в городе Усолье-Сибирском и проведет встречу с губернатором Нижегородской области (Глебом- ред.) Никитиным", - добавляется в сообщении.Предприятие ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом" "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (РФЯЦ-ВНИИЭФ, город Саров) был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. В саровском ядерном центре были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время РФЯЦ-ВНИИЭФ - крупнейший отечественный научный центр, занимающийся оборонными разработками, прежде всего в области ядерного оружия. В 2018 году стало известно, что РФЯЦ-ВНИИЭФ участвовал в создании нового российского вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед.Саровский ядерный центр активно работает и в интересах гражданского сектора. В частности, РФЯЦ-ВНИИЭФ разрабатывает собственные информационные продукты и технологии, предназначенные для российского рынка.Летом этого года Путин поручил Росатому выполнить программу по ликвидации экологического ущерба на территории бывшего комбината "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском Иркутской области. Единым исполнителем работ назначено предприятие Росатома "Федеральный экологический оператор". Работы идут совместно с Минобороны, а именно войсками радиационной, химической и биологической защиты, и МЧС России.
https://ria.ru/20201105/usole-sibirskoe-1583111214.html
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алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", нижегородская область, усолье-сибирское, политика
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в ходе поездки в Нижегородскую область
заслушает главу "Росатома" Алексея Лихачева
о ситуации в Усолье-Сибирском и ознакомится с продуктами госкорпорации, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать пятого ноября президент России совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где посетит Российский федеральный ядерный центр и осмотрит разработки предприятия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин ознакомится с цифровыми продуктами "Росатома", включающими в себя конкурентоспособные IT-решения в таких областях, как наукоемкое моделирование и НИОКР, управление предприятием и производством, создание цифровой инфраструктуры, информационная и физическая цифровая безопасность, проектирование и строительство, цифровизация городских сервисов и процессов.
"Также в этот день Путин в режиме видеоконференции заслушает доклад главы "Росатома" Лихачева о ситуации в городе Усолье-Сибирском и проведет встречу с губернатором Нижегородской области (Глебом- ред.) Никитиным", - добавляется в сообщении.
Предприятие ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом" "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (РФЯЦ-ВНИИЭФ, город Саров) был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. В саровском ядерном центре были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время РФЯЦ-ВНИИЭФ - крупнейший отечественный научный центр, занимающийся оборонными разработками, прежде всего в области ядерного оружия. В 2018 году стало известно, что РФЯЦ-ВНИИЭФ участвовал в создании нового российского вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед.
Саровский ядерный центр активно работает и в интересах гражданского сектора. В частности, РФЯЦ-ВНИИЭФ разрабатывает собственные информационные продукты и технологии, предназначенные для российского рынка.
Летом этого года Путин поручил Росатому выполнить программу по ликвидации экологического ущерба на территории бывшего комбината "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском Иркутской области. Единым исполнителем работ назначено предприятие Росатома "Федеральный экологический оператор". Работы идут совместно с Минобороны, а именно войсками радиационной, химической и биологической защиты, и МЧС России.