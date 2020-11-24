https://ria.ru/20201124/putin-1586092151.html

Путин поблагодарил короля Саудовской Аравии за совместную работу в ОПЕК+

Путин поблагодарил короля Саудовской Аравии за совместную работу в ОПЕК+

Россия благодарна королю Саудовской Аравии за эффективное взаимодействие в формате ОПЕК+ и внос совместного вклада в обеспечение стабильности мировых... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:44

2020-11-24T14:44

2020-11-24T15:20

опек

владимир путин

саудовская аравия

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия благодарна королю Саудовской Аравии за эффективное взаимодействие в формате ОПЕК+ и внос совместного вклада в обеспечение стабильности мировых энергетических рынков, заявил президент России Владимир Путин.По словам президента, отношения России и Саудовской Аравии развиваются по нарастающей и носят комплексный, широкий характер."Россия и Саудовская Аравия эффективно взаимодействуют в формате ОПЕК+, вносят совместный вклад в обеспечение стабильности мировых энергетических рынков, за что мы очень благодарны его величеству королю, хранителю двух святынь и наследному принцу", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

https://ria.ru/20201124/putin-1586089256.html

саудовская аравия

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опек, владимир путин, саудовская аравия, в мире