https://ria.ru/20201124/putin-1586092151.html
Путин поблагодарил короля Саудовской Аравии за совместную работу в ОПЕК+
Путин поблагодарил короля Саудовской Аравии за совместную работу в ОПЕК+
Россия благодарна королю Саудовской Аравии за эффективное взаимодействие в формате ОПЕК+ и внос совместного вклада в обеспечение стабильности мировых... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:44
2020-11-24T14:44
2020-11-24T15:20
опек
владимир путин
саудовская аравия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586080467_0:304:3102:2048_1400x0_80_0_0_2fa61d9de007a220f2354c02473c5db3.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия благодарна королю Саудовской Аравии за эффективное взаимодействие в формате ОПЕК+ и внос совместного вклада в обеспечение стабильности мировых энергетических рынков, заявил президент России Владимир Путин.По словам президента, отношения России и Саудовской Аравии развиваются по нарастающей и носят комплексный, широкий характер."Россия и Саудовская Аравия эффективно взаимодействуют в формате ОПЕК+, вносят совместный вклад в обеспечение стабильности мировых энергетических рынков, за что мы очень благодарны его величеству королю, хранителю двух святынь и наследному принцу", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
https://ria.ru/20201124/putin-1586089256.html
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586080467_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_57a6d14dd9fe6d3918d938ea32fe53df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
опек, владимир путин, саудовская аравия, в мире