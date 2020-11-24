https://ria.ru/20201124/putin-1586089256.html
Путин оценил отношения с Саудовской Аравией
Путин оценил отношения с Саудовской Аравией
Двусторонние отношения России и Саудовской Аравии развиваются по нарастающей, они приобрели широкий, комплексный характер, заявил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:32
2020-11-24T14:32
2020-11-24T14:45
ближний восток
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саудовская аравия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Двусторонние отношения России и Саудовской Аравии развиваются по нарастающей, они приобрели широкий, комплексный характер, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств."Отношения России с Королевством Саудовская Аравия - одним из ведущих государств Ближнего Востока - развиваются по нарастающей, в последнее время они приобрели широкий, комплексный характер, чему способствовали договоренности по итогам нашего государственного визита в Эр-Рияд в октябре 2019 года", - сказал Путин, отметив, что страны также эффективно взаимодействуют в формате ОПЕК+.
https://ria.ru/20201124/putin-1586059665.html
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ближний восток, эр-рияд (город), опек, владимир путин, саудовская аравия, в мире