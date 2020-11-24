https://ria.ru/20201124/putin-1586088495.html

Путин пожелал успеха новым послам иностранных государств в России

Путин пожелал успеха новым послам иностранных государств в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на ограничения из-за пандемии, в Кремле решили не отказываться от церемонии вручения верительных грамот... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:30

2020-11-24T14:30

2020-11-24T14:30

владимир путин

политика

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на ограничения из-за пандемии, в Кремле решили не отказываться от церемонии вручения верительных грамот послами."Несмотря на известные и необходимые в данной ситуации ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, мы посчитали все-таки важным провести это мероприятие, как обычно, в Кремле. И я лично хотел вас поздравить с началом официально вашей работы, вашей дипломатической миссии в России, пожелать вам успеха, продуктивной работы по развитию сотрудничества между представляемыми вами государствами и Российской Федерацией", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

https://ria.ru/20201124/putin-1586085758.html

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владимир путин, политика