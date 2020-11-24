https://ria.ru/20201124/putin-1586087174.html
Путин призвал решать корейскую ядерную проблему дипломатическим путем
Путин призвал решать корейскую ядерную проблему дипломатическим путем
Ядерную проблему Корейского полуострова надо решать дипломатическими средствами, путем переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:23
2020-11-24T14:23
2020-11-24T15:22
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ядерную проблему Корейского полуострова надо решать дипломатическими средствами, путем переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается ядерной проблемы Корейского полуострова, наша позиция хорошо известна: решать ее необходимо исключительно дипломатическими средствами, путем переговоров", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.По его словам, Россия готова "продолжать работу по развитию всего спектра двусторонних связей, как было условлено в ходе российско-корейской встречи на высшем уровне во Владивостоке в апреле прошлого года".
https://ria.ru/20201019/koreya-1580449188.html
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владимир путин, южная корея, кндр (северная корея), в мире