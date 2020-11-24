https://ria.ru/20201124/putin-1586087174.html

Путин призвал решать корейскую ядерную проблему дипломатическим путем

Путин призвал решать корейскую ядерную проблему дипломатическим путем

Ядерную проблему Корейского полуострова надо решать дипломатическими средствами, путем переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:23

2020-11-24T14:23

2020-11-24T15:22

владимир путин

южная корея

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ядерную проблему Корейского полуострова надо решать дипломатическими средствами, путем переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается ядерной проблемы Корейского полуострова, наша позиция хорошо известна: решать ее необходимо исключительно дипломатическими средствами, путем переговоров", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.По его словам, Россия готова "продолжать работу по развитию всего спектра двусторонних связей, как было условлено в ходе российско-корейской встречи на высшем уровне во Владивостоке в апреле прошлого года".

https://ria.ru/20201019/koreya-1580449188.html

южная корея

кндр (северная корея)

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2020

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владимир путин, южная корея, кндр (северная корея), в мире