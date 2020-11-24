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Путин призвал решать корейскую ядерную проблему дипломатическим путем
Путин призвал решать корейскую ядерную проблему дипломатическим путем
Ядерную проблему Корейского полуострова надо решать дипломатическими средствами, путем переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:23
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владимир путин
южная корея
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ядерную проблему Корейского полуострова надо решать дипломатическими средствами, путем переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается ядерной проблемы Корейского полуострова, наша позиция хорошо известна: решать ее необходимо исключительно дипломатическими средствами, путем переговоров", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.По его словам, Россия готова "продолжать работу по развитию всего спектра двусторонних связей, как было условлено в ходе российско-корейской встречи на высшем уровне во Владивостоке в апреле прошлого года".
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владимир путин, южная корея, кндр (северная корея), в мире

Путин призвал решать корейскую ядерную проблему дипломатическим путем

14:23 24.11.2020 (обновлено: 15:22 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума "Армия - 2020" и Армейских международных игр - 2020
Президент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума Армия - 2020 и Армейских международных игр - 2020 - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ядерную проблему Корейского полуострова надо решать дипломатическими средствами, путем переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается ядерной проблемы Корейского полуострова, наша позиция хорошо известна: решать ее необходимо исключительно дипломатическими средствами, путем переговоров", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
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По его словам, Россия готова "продолжать работу по развитию всего спектра двусторонних связей, как было условлено в ходе российско-корейской встречи на высшем уровне во Владивостоке в апреле прошлого года".
 
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