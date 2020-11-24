https://ria.ru/20201124/putin-1586085758.html
Путин заявил о поддержке конструктивных инициатив послов
Путин заявил о поддержке конструктивных инициатив послов
Все конструктивные инициативы послов иностранных государств будут получать поддержку РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:18
2020-11-24T14:18
2020-11-24T14:30
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Все конструктивные инициативы послов иностранных государств будут получать поддержку РФ, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы можете быть уверены, что все ваши конструктивные начинания и инициативы будут всегда находить самый благожелательный отклик, получать поддержку и содействие со стороны государственных органов, а также деловых кругов и широкой общественности нашей страны", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
https://ria.ru/20201124/putin-1586086040.html
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владимир путин, общество
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Все конструктивные инициативы послов иностранных государств будут получать поддержку РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы можете быть уверены, что все ваши конструктивные начинания и инициативы будут всегда находить самый благожелательный отклик, получать поддержку и содействие со стороны государственных органов, а также деловых кругов и широкой общественности нашей страны", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.