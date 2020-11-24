https://ria.ru/20201124/putin-1586061657.html

Песков рассказал, как пройдет церемония вручения верительных грамот

Песков рассказал, как пройдет церемония вручения верительных грамот

Церемония передачи верительных грамот зарубежными послами в Кремле пройдет в этом году с учетом новых эпидемиологических реалий, будут приняты во внимание... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:44

2020-11-24T12:44

2020-11-24T12:46

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Церемония передачи верительных грамот зарубежными послами в Кремле пройдет в этом году с учетом новых эпидемиологических реалий, будут приняты во внимание соображения безопасности всех участников, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин во вторник примет верительные грамоты у послов иностранных государств. Песков уточнил, что церемония состоится в Кремле, на ней будут присутствовать 20 послов."Разумеется, церемония будет проводиться с учетом новых эпидемиологических реалий", - подчеркнул пресс-секретарь президента.При этом он не стал раскрывать конкретных деталей предстоящего мероприятия с точки зрения предосторожностей, которые будут предприниматься для обеспечения безопасности президента."Давайте посмотрим, как оно будет происходить. Я не буду сейчас вам это все предвосхищать. Естественно, будут приниматься во внимание соображения эпидемиологической безопасности - и для дипломатических миссий, и для президента, и для других участников", - заверил представитель Кремля.Президент России Владимир Путин во вторник на церемонии вручения верительных грамот порядка 20 послами даст оценку международным делам, рассказал журналистам Дмитрий Песков."Традиционно, как бывает на таких церемониях в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, Путин выступит перед главами дипломатических миссий в Москве и даст оценку основным тенденциям в международных делах", - сказал Песков."Двадцать человек будет", - пояснил он.

https://ria.ru/20201124/putin-1586058874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, политика