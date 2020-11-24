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Песков рассказал, как пройдет церемония вручения верительных грамот
Песков рассказал, как пройдет церемония вручения верительных грамот
Церемония передачи верительных грамот зарубежными послами в Кремле пройдет в этом году с учетом новых эпидемиологических реалий, будут приняты во внимание... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:44
2020-11-24T12:44
2020-11-24T12:46
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Церемония передачи верительных грамот зарубежными послами в Кремле пройдет в этом году с учетом новых эпидемиологических реалий, будут приняты во внимание соображения безопасности всех участников, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин во вторник примет верительные грамоты у послов иностранных государств. Песков уточнил, что церемония состоится в Кремле, на ней будут присутствовать 20 послов."Разумеется, церемония будет проводиться с учетом новых эпидемиологических реалий", - подчеркнул пресс-секретарь президента.При этом он не стал раскрывать конкретных деталей предстоящего мероприятия с точки зрения предосторожностей, которые будут предприниматься для обеспечения безопасности президента."Давайте посмотрим, как оно будет происходить. Я не буду сейчас вам это все предвосхищать. Естественно, будут приниматься во внимание соображения эпидемиологической безопасности - и для дипломатических миссий, и для президента, и для других участников", - заверил представитель Кремля.Президент России Владимир Путин во вторник на церемонии вручения верительных грамот порядка 20 послами даст оценку международным делам, рассказал журналистам Дмитрий Песков."Традиционно, как бывает на таких церемониях в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, Путин выступит перед главами дипломатических миссий в Москве и даст оценку основным тенденциям в международных делах", - сказал Песков."Двадцать человек будет", - пояснил он.
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дмитрий песков, владимир путин, политика
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Церемония передачи верительных грамот зарубежными послами в Кремле пройдет в этом году с учетом новых эпидемиологических реалий, будут приняты во внимание соображения безопасности всех участников, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Президент России Владимир Путин
во вторник примет верительные грамоты у послов иностранных государств. Песков уточнил, что церемония состоится в Кремле, на ней будут присутствовать 20 послов.
"Разумеется, церемония будет проводиться с учетом новых эпидемиологических реалий", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
При этом он не стал раскрывать конкретных деталей предстоящего мероприятия с точки зрения предосторожностей, которые будут предприниматься для обеспечения безопасности президента.
"Давайте посмотрим, как оно будет происходить. Я не буду сейчас вам это все предвосхищать. Естественно, будут приниматься во внимание соображения эпидемиологической безопасности - и для дипломатических миссий, и для президента, и для других участников", - заверил представитель Кремля.
Президент России Владимир Путин во вторник на церемонии вручения верительных грамот порядка 20 послами даст оценку международным делам, рассказал журналистам Дмитрий Песков.
"Традиционно, как бывает на таких церемониях в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, Путин выступит перед главами дипломатических миссий в Москве и даст оценку основным тенденциям в международных делах", - сказал Песков.
"Двадцать человек будет", - пояснил он.