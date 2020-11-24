https://ria.ru/20201124/putin-1586059095.html

Путин не проводил встреч на полях виртуального саммита G20

Путин не проводил встреч на полях виртуального саммита G20

Президент России Владимир Путин на полях виртуальной встречи "большой двадцатки" не проводил каких-либо встреч, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:36

2020-11-24T12:36

2020-11-24T12:36

большая двадцатка

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях виртуальной встречи "большой двадцатки" не проводил каких-либо встреч, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."На полях этой виртуальной встречи каких-либо иных контактов не было", - ответил он на соответствующий вопрос.В воскресенье завершился двухдневный саммит G20 под председательством Саудовской Аравии, который прошел во второй раз за его историю в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса. По итогам саммита Саудовская Аравия передала право на председательство в "Группе двадцати" Италии.

https://ria.ru/20201121/vaktsiny-1585695306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большая двадцатка, дмитрий песков, владимир путин, в мире