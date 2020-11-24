https://ria.ru/20201124/putin-1586059095.html
Путин не проводил встреч на полях виртуального саммита G20
Путин не проводил встреч на полях виртуального саммита G20
Президент России Владимир Путин на полях виртуальной встречи "большой двадцатки" не проводил каких-либо встреч, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:36
2020-11-24T12:36
2020-11-24T12:36
большая двадцатка
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях виртуальной встречи "большой двадцатки" не проводил каких-либо встреч, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."На полях этой виртуальной встречи каких-либо иных контактов не было", - ответил он на соответствующий вопрос.В воскресенье завершился двухдневный саммит G20 под председательством Саудовской Аравии, который прошел во второй раз за его историю в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса. По итогам саммита Саудовская Аравия передала право на председательство в "Группе двадцати" Италии.
https://ria.ru/20201121/vaktsiny-1585695306.html
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большая двадцатка, дмитрий песков, владимир путин, в мире