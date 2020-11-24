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Путин не проводил встреч на полях виртуального саммита G20
Путин не проводил встреч на полях виртуального саммита G20
Президент России Владимир Путин на полях виртуальной встречи "большой двадцатки" не проводил каких-либо встреч, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:36
2020-11-24T12:36
большая двадцатка
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях виртуальной встречи "большой двадцатки" не проводил каких-либо встреч, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."На полях этой виртуальной встречи каких-либо иных контактов не было", - ответил он на соответствующий вопрос.В воскресенье завершился двухдневный саммит G20 под председательством Саудовской Аравии, который прошел во второй раз за его историю в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса. По итогам саммита Саудовская Аравия передала право на председательство в "Группе двадцати" Италии.
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большая двадцатка, дмитрий песков, владимир путин, в мире

Путин не проводил встреч на полях виртуального саммита G20

12:36 24.11.2020
 
© REUTERS / Nael ShyoukhiПроекция общего фото лидеров стран G20 на дворце Салва в Ат-Турайфе в Саудовской Аравии
Проекция общего фото лидеров стран G20 на дворце Салва в Ат-Турайфе в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© REUTERS / Nael Shyoukhi
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях виртуальной встречи "большой двадцатки" не проводил каких-либо встреч, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"На полях этой виртуальной встречи каких-либо иных контактов не было", - ответил он на соответствующий вопрос.
В воскресенье завершился двухдневный саммит G20 под председательством Саудовской Аравии, который прошел во второй раз за его историю в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса. По итогам саммита Саудовская Аравия передала право на председательство в "Группе двадцати" Италии.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита Группы двадцати в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
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