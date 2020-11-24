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На IVI выходит новый проект "Квартета И"
На IVI выходит новый проект "Квартета И"
Онлайн-кинотеатр IVI эксклюзивно представляет новый оригинальный проект с участием "Квартета И" – комедию "Разговорник". Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T19:32
2020-11-24T19:32
пресс-релизы
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МОСКВА, 24 ноя — Пресс-служба IVI. Онлайн-кинотеатр IVI эксклюзивно представляет новый оригинальный проект с участием "Квартета И" – комедию "Разговорник". Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов рассказывают в фильме истории из жизни, делятся со зрителями своими мыслями и переживаниями и, конечно, шутят. "Не совсем кино и не совсем спектакль" – так описали проект его создатели. Комедия "Разговорник" снята не совсем в традиционной для полнометражного кино манере. Участники "Квартета И" находятся в студии со зрителями и по очереди обращаются к ним. Именно такой формат дружеской беседы позволяет артистам вести искренний разговор и касаться не только смешных, но и важных тем.Режиссером проекта стал Сергей Сенцов – создатель комедийного сериала "Физрук". Оператор-постановщик Михаил Милашин уже работал с "Квартетом И" на съемках фильма "Громкая связь"."Квартет И" - это четыре характера. Четыре человека удивительной наблюдательности, которые не только подмечают элементы нашей действительности, но и очень точно умеют их передать. Мы постарались не просто перенести спектакль в кино, мы добавили драматургию кадра, чтобы усилить и без того прекрасное содержание", — рассказывает продюсер проекта Тина Канделаки.В "Разговорнике" обсуждают буквально все: герои вспоминают родную Одессу, размышляют о деньгах и гонорарах, рассказывают о смешных ситуациях на гастролях. Не остается без внимания и тема отношений с женщинами."Разговорник" стал десятым кинопроектом для "Квартета И". До этого артисты уже снимались в фильмах "День радио", "День выборов", "О чем говорят мужчины" и других, завоевавших любовь зрителей. Для IVI Originals это первый полнометражный фильм.Онлайн-кинотеатр IVI в 2020 году существенно увеличил производство собственного контента. Премьеры можно будет легко найти в разделе новинок сервиса. Зрителям не придется тратить время на поиск подходящего фильма, ведь система сама даст рекомендации на основе истории просмотров.В сезоне 2020-2021 зрители увидят сериалы, документальные картины, полнометражные фильмы и шоу собственного производства. На сервисе уже стартовали сериалы "Нежность" и "ЧУМА! Вторая волна", в разгаре съемки сатирического проекта "Бесит". А в конце года зрителей IVI ждет интерпретация классики "Мертвые души", караоке-проект "Чумовой Новый год", комедийный сериал с криминальным уклоном "Закон и беспорядок".Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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пресс-релизы

На IVI выходит новый проект "Квартета И"

19:32 24.11.2020
 
© Фото : пресс-служба IVIКомедия "Разговорник"
Комедия Разговорник - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : пресс-служба IVI
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — Пресс-служба IVI. Онлайн-кинотеатр IVI эксклюзивно представляет новый оригинальный проект с участием "Квартета И" – комедию "Разговорник". Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов рассказывают в фильме истории из жизни, делятся со зрителями своими мыслями и переживаниями и, конечно, шутят. "Не совсем кино и не совсем спектакль" – так описали проект его создатели.
Комедия "Разговорник" снята не совсем в традиционной для полнометражного кино манере. Участники "Квартета И" находятся в студии со зрителями и по очереди обращаются к ним. Именно такой формат дружеской беседы позволяет артистам вести искренний разговор и касаться не только смешных, но и важных тем.
"В репертуаре нашего театра "Квартет И" был спектакль "Разговорник", и нам понравилась идея IVI перенести его на экран. Но для такого проекта нужны были зрители, как в театре, и на съемках удалось организовать аудиторию. В зале было 30-40 человек, что по нынешним временам просто роскошь. Что интересно, сначала аудиторией руководил специальный диспетчер, чтобы люди эмоционально реагировали на наши слова. Все было очень профессионально, но как-то наигранно. Мы попросили зрителей просто слушать и переживать, как в театре. И тогда зал задышал по-настоящему. Даже когда сцена снималась с нескольких дублей, зрители реагировали искренне. Мы надеемся, – да нет, мы уверены, – что и зрители IVI не будут скучать и ни на секунду не впадут в грусть. Только, если это заложено в сценарии", – говорит Камиль Ларин.
Режиссером проекта стал Сергей Сенцов – создатель комедийного сериала "Физрук". Оператор-постановщик Михаил Милашин уже работал с "Квартетом И" на съемках фильма "Громкая связь".
© Фото : пресс-служба IVIКомедия "Разговорник"
Комедия Разговорник - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : пресс-служба IVI
Комедия "Разговорник"
"Квартет И" - это четыре характера. Четыре человека удивительной наблюдательности, которые не только подмечают элементы нашей действительности, но и очень точно умеют их передать. Мы постарались не просто перенести спектакль в кино, мы добавили драматургию кадра, чтобы усилить и без того прекрасное содержание", — рассказывает продюсер проекта Тина Канделаки.
В "Разговорнике" обсуждают буквально все: герои вспоминают родную Одессу, размышляют о деньгах и гонорарах, рассказывают о смешных ситуациях на гастролях. Не остается без внимания и тема отношений с женщинами.
"Это такие домашние посиделки, по сути – квартирник, "квартетник". Сыграно, как в театре, но снято, как кино! Крупные планы, монологи, грустинка, трогательность, смех – настоящий коллаж эмоций", – считает Камиль Ларин.
"Разговорник" стал десятым кинопроектом для "Квартета И". До этого артисты уже снимались в фильмах "День радио", "День выборов", "О чем говорят мужчины" и других, завоевавших любовь зрителей. Для IVI Originals это первый полнометражный фильм.
© Фото : пресс-служба IVIКомедия "Разговорник"
Комедия Разговорник - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : пресс-служба IVI
Комедия "Разговорник"
Онлайн-кинотеатр IVI в 2020 году существенно увеличил производство собственного контента. Премьеры можно будет легко найти в разделе новинок сервиса. Зрителям не придется тратить время на поиск подходящего фильма, ведь система сама даст рекомендации на основе истории просмотров.
В сезоне 2020-2021 зрители увидят сериалы, документальные картины, полнометражные фильмы и шоу собственного производства. На сервисе уже стартовали сериалы "Нежность" и "ЧУМА! Вторая волна", в разгаре съемки сатирического проекта "Бесит". А в конце года зрителей IVI ждет интерпретация классики "Мертвые души", караоке-проект "Чумовой Новый год", комедийный сериал с криминальным уклоном "Закон и беспорядок".
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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