https://ria.ru/20201124/proekt-1586154420.html

На IVI выходит новый проект "Квартета И"

На IVI выходит новый проект "Квартета И"

Онлайн-кинотеатр IVI эксклюзивно представляет новый оригинальный проект с участием "Квартета И" – комедию "Разговорник". Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T19:32

2020-11-24T19:32

2020-11-24T19:32

пресс-релизы

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МОСКВА, 24 ноя — Пресс-служба IVI. Онлайн-кинотеатр IVI эксклюзивно представляет новый оригинальный проект с участием "Квартета И" – комедию "Разговорник". Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов рассказывают в фильме истории из жизни, делятся со зрителями своими мыслями и переживаниями и, конечно, шутят. "Не совсем кино и не совсем спектакль" – так описали проект его создатели. Комедия "Разговорник" снята не совсем в традиционной для полнометражного кино манере. Участники "Квартета И" находятся в студии со зрителями и по очереди обращаются к ним. Именно такой формат дружеской беседы позволяет артистам вести искренний разговор и касаться не только смешных, но и важных тем.Режиссером проекта стал Сергей Сенцов – создатель комедийного сериала "Физрук". Оператор-постановщик Михаил Милашин уже работал с "Квартетом И" на съемках фильма "Громкая связь"."Квартет И" - это четыре характера. Четыре человека удивительной наблюдательности, которые не только подмечают элементы нашей действительности, но и очень точно умеют их передать. Мы постарались не просто перенести спектакль в кино, мы добавили драматургию кадра, чтобы усилить и без того прекрасное содержание", — рассказывает продюсер проекта Тина Канделаки.В "Разговорнике" обсуждают буквально все: герои вспоминают родную Одессу, размышляют о деньгах и гонорарах, рассказывают о смешных ситуациях на гастролях. Не остается без внимания и тема отношений с женщинами."Разговорник" стал десятым кинопроектом для "Квартета И". До этого артисты уже снимались в фильмах "День радио", "День выборов", "О чем говорят мужчины" и других, завоевавших любовь зрителей. Для IVI Originals это первый полнометражный фильм.Онлайн-кинотеатр IVI в 2020 году существенно увеличил производство собственного контента. Премьеры можно будет легко найти в разделе новинок сервиса. Зрителям не придется тратить время на поиск подходящего фильма, ведь система сама даст рекомендации на основе истории просмотров.В сезоне 2020-2021 зрители увидят сериалы, документальные картины, полнометражные фильмы и шоу собственного производства. На сервисе уже стартовали сериалы "Нежность" и "ЧУМА! Вторая волна", в разгаре съемки сатирического проекта "Бесит". А в конце года зрителей IVI ждет интерпретация классики "Мертвые души", караоке-проект "Чумовой Новый год", комедийный сериал с криминальным уклоном "Закон и беспорядок".Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы