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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201124/privkus-1586101528.html
Назван ранний симптом коронавируса
Назван ранний симптом коронавируса
Металлический привкус во рту может свидетельствовать о заражении коронавирусом, свидетельствует исследование ученых из Национального института здоровья США. Об... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:25
2020-11-24T16:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Металлический привкус во рту может свидетельствовать о заражении коронавирусом, свидетельствует исследование ученых из Национального института здоровья США. Об этом пишет Express.Как отмечается в публикации, при респираторных инфекциях из-за заложенности носа или поражения обонятельного эпителия у многих пациентов притупляется или изменяется восприятие вкуса.Исследователи описали случай 59-летней женщины, поступившей в клинику с COVID-19. Несколько дней у нее были типичные для коронавируса симптомы — одышка, слабость, а также потеря аппетита, которая появилась за неделю до попадания в клинику, раньше других признаков болезни. "За неделю до госпитализации продукты, которые ей нравились, показались безвкусными и "металлическими", — говорится в статье.Кроме того, у женщины постепенно стало пропадать обоняние, хотя нос не был заложен. Как объяснили в Национальной службе здравоохранения Англии (NHS), металлический привкус во рту, как правило, не опасен, но может быть признаком многих заболеваний."Распространенными причинами появления металлического привкуса во рту являются болезни десен, прием антибиотиков, лечение от рака или простуда, синусит и другие респираторные инфекции", — пояснили в NHS. Врачи предупреждают, что лечение этого симптома зависит от каждого отдельного случая и часто вовсе не требуется.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество

Назван ранний симптом коронавируса

15:25 24.11.2020 (обновлено: 16:30 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
Медицинские работники и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Татьяна Макеева
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Металлический привкус во рту может свидетельствовать о заражении коронавирусом, свидетельствует исследование ученых из Национального института здоровья США. Об этом пишет Express.
Как отмечается в публикации, при респираторных инфекциях из-за заложенности носа или поражения обонятельного эпителия у многих пациентов притупляется или изменяется восприятие вкуса.
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Исследователи описали случай 59-летней женщины, поступившей в клинику с COVID-19. Несколько дней у нее были типичные для коронавируса симптомы — одышка, слабость, а также потеря аппетита, которая появилась за неделю до попадания в клинику, раньше других признаков болезни.
"За неделю до госпитализации продукты, которые ей нравились, показались безвкусными и "металлическими", — говорится в статье.
Кроме того, у женщины постепенно стало пропадать обоняние, хотя нос не был заложен.
Как объяснили в Национальной службе здравоохранения Англии (NHS), металлический привкус во рту, как правило, не опасен, но может быть признаком многих заболеваний.
"Распространенными причинами появления металлического привкуса во рту являются болезни десен, прием антибиотиков, лечение от рака или простуда, синусит и другие респираторные инфекции", — пояснили в NHS.
Врачи предупреждают, что лечение этого симптома зависит от каждого отдельного случая и часто вовсе не требуется.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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