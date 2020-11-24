https://ria.ru/20201124/privkus-1586101528.html

Назван ранний симптом коронавируса

Назван ранний симптом коронавируса

Металлический привкус во рту может свидетельствовать о заражении коронавирусом, свидетельствует исследование ученых из Национального института здоровья США. Об... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T15:25

2020-11-24T15:25

2020-11-24T16:30

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Металлический привкус во рту может свидетельствовать о заражении коронавирусом, свидетельствует исследование ученых из Национального института здоровья США. Об этом пишет Express.Как отмечается в публикации, при респираторных инфекциях из-за заложенности носа или поражения обонятельного эпителия у многих пациентов притупляется или изменяется восприятие вкуса.Исследователи описали случай 59-летней женщины, поступившей в клинику с COVID-19. Несколько дней у нее были типичные для коронавируса симптомы — одышка, слабость, а также потеря аппетита, которая появилась за неделю до попадания в клинику, раньше других признаков болезни. "За неделю до госпитализации продукты, которые ей нравились, показались безвкусными и "металлическими", — говорится в статье.Кроме того, у женщины постепенно стало пропадать обоняние, хотя нос не был заложен. Как объяснили в Национальной службе здравоохранения Англии (NHS), металлический привкус во рту, как правило, не опасен, но может быть признаком многих заболеваний."Распространенными причинами появления металлического привкуса во рту являются болезни десен, прием антибиотиков, лечение от рака или простуда, синусит и другие респираторные инфекции", — пояснили в NHS. Врачи предупреждают, что лечение этого симптома зависит от каждого отдельного случая и часто вовсе не требуется.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/symptoms-1585382142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество