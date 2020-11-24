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Липецкая область
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Более 400 тысяч липчан сделали прививку от гриппа
Более 400 тысяч липчан сделали прививку от гриппа
Свыше 400 тысяч жителей Липецкой области сделали прививку от гриппа в рамках акции "На прививку становись – 2020", что составило 36% жителей региона, сообщил... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:34
2020-11-24T13:34
липецкая область
игорь артамонов
здоровье - общество
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Свыше 400 тысяч жителей Липецкой области сделали прививку от гриппа в рамках акции "На прививку становись – 2020", что составило 36% жителей региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, перед прививкой каждый обратившийся проходит обязательный медицинский осмотр. Врач определяет наличие или отсутствие противопоказаний для проведения вакцинации, измеряет температуру. Все сделавшие прививку получают справку о проведенной иммунизации. Вакцинация проводится в мобильных диагностических комплексах, а также в прививочных кабинетах городских поликлиник с использованием российской вакцины "Совигрипп".Артамонов отметил, что из общего числа сделавших прививку146,3 тысячи - дети. За счет средств работодателей на предприятиях и производствах привиты 36 тысяч человек. Всего планируется привить не менее 60% населения области. В 2019 году было иммунизировано 48,7% населения Липецкой области."Иммунизация значительной части населения остается наиболее действенным способом предупреждения различных заболеваний", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, здоровье - общество, липецкая область

Более 400 тысяч липчан сделали прививку от гриппа

13:34 24.11.2020
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМедик делает прививку с вакциной
Медик делает прививку с вакциной - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЛИПЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Свыше 400 тысяч жителей Липецкой области сделали прививку от гриппа в рамках акции "На прививку становись – 2020", что составило 36% жителей региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, перед прививкой каждый обратившийся проходит обязательный медицинский осмотр. Врач определяет наличие или отсутствие противопоказаний для проведения вакцинации, измеряет температуру. Все сделавшие прививку получают справку о проведенной иммунизации. Вакцинация проводится в мобильных диагностических комплексах, а также в прививочных кабинетах городских поликлиник с использованием российской вакцины "Совигрипп".
Артамонов отметил, что из общего числа сделавших прививку146,3 тысячи - дети. За счет средств работодателей на предприятиях и производствах привиты 36 тысяч человек. Всего планируется привить не менее 60% населения области. В 2019 году было иммунизировано 48,7% населения Липецкой области.
"Иммунизация значительной части населения остается наиболее действенным способом предупреждения различных заболеваний", – сказал Артамонов.
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