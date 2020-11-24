https://ria.ru/20201124/priluchnyy-1586097007.html
Актер Прилучный рассказал о своем состоянии
Актер Прилучный рассказал о своем состоянии
Актер Павел Прилучный, госпитализированный в Москве, сообщил, что восстанавливается после операции и в ближайшее время вернется к "нормальной жизни". РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:07
2020-11-24T15:07
2020-11-24T15:19
павел прилучный
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Актер Павел Прилучный, госпитализированный в Москве, сообщил, что восстанавливается после операции и в ближайшее время вернется к "нормальной жизни".Ранее в СМИ появилась информация, что Прилучного госпитализировали с переломом черепа. Позднее в московской городской клинической больнице №1 имени Пирогова РИА Новости сообщили, что актер лежит в многопрофильном отделении. Представитель артиста рассказал агентству, что состояние Прилучного стабильное, он восстанавливается под наблюдением специалистов, но не уточнил причин госпитализации."Я действительно сейчас восстанавливаюсь после операции, все идет хорошо и по плану, так что в ближайшее время уже вернусь к своей нормальной жизни", - написал Прилучный в своем Instagram.Он отметил, что все детали произошедшего оставит для правоохранительных органов."Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с ТВ, и еще там что-то было... Эта версия, безусловно, гораздо интереснее правды, так что предлагаю пока остановиться на ней", - добавил актер.
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РИА Новости
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павел прилучный, москва, происшествия
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Актер Павел Прилучный
, госпитализированный в Москве
, сообщил, что восстанавливается после операции и в ближайшее время вернется к "нормальной жизни".
Ранее в СМИ появилась информация, что Прилучного госпитализировали с переломом черепа. Позднее в московской городской клинической больнице №1 имени Пирогова РИА Новости сообщили, что актер лежит в многопрофильном отделении. Представитель артиста рассказал агентству, что состояние Прилучного стабильное, он восстанавливается под наблюдением специалистов, но не уточнил причин госпитализации.
"Я действительно сейчас восстанавливаюсь после операции, все идет хорошо и по плану, так что в ближайшее время уже вернусь к своей нормальной жизни", - написал Прилучный в своем Instagram
.
Он отметил, что все детали произошедшего оставит для правоохранительных органов.
"Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с ТВ, и еще там что-то было... Эта версия, безусловно, гораздо интереснее правды, так что предлагаю пока остановиться на ней", - добавил актер.