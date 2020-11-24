https://ria.ru/20201124/premii-1586070099.html

Мишустин вручит премии правительства в области науки и техники

Мишустин вручит премии правительства в области науки и техники

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник вручает премии правительства в области науки и техники за 2020 год. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:15

2020-11-24T13:15

2020-11-24T14:02

михаил мишустин

санкт-петербургский государственный университет

технологии

общество

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник вручает премии правительства в области науки и техники за 2020 год.Лауреатом премии стал заместитель гендиректора ЗАО "СуперОкс" Алексей Воронов, он награжден за разработку технологии производства ленты 2-го поколения на основе высокотемпературных сверхпроводников.Премии также был удостоен первый заместитель гендиректора Научно-исследовательского института трубопроводного транспорта Дмитрий Неганов - за разработку и внедрение комплекса инновационных решений в области функциональной диагностики нефтепроводов, обеспечивающих их эффективное обслуживание после длительной эксплуатации.Заместитель генерального директора Российского научно-исследовательского института трубной промышленности Александр Выдрин получил премию за разработку, освоение и внедрение высокоэффективных наукоемких технологий для производства бесшовных труб на основе применения новых теоретических моделей и цифровых двойников.В числе лауреатов также заместитель начальника управления Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Виктория Вагнер. Ей премия присуждена за разработку методов повышения конкурентоспособности продукции текстильной и легкой промышленности на основе моделирования и цифровизации ее функционально-эксплуатационных свойств.Эксперт направления отдела Арктического научно-проектного центра шельфовых разработок Ярослав Ефимов получил премию за разработку методик для обеспечения надежности морских гидротехнических сооружений при освоении арктического и тихоокеанского шельфа. Премии за разработку ядерной реакторной установки для АПЛ 4 поколения "Ясень" удостоен генеральный директор Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Доллежаля Андрей Каплиенко.Заместителю гендиректора Энергетического института имени Кржижановского Дмитрию Панфилову присуждена премия за разработку инновационных технологий и оборудования для управления и повышения надежности цифровых электрических сетей. Советник генерального директора Челябинского трубопрокатного завода Кирилл Никитин получил премию за разработку инновационных технологий производства специальных видов труб для нефтегазового, оборонного комплексов и атомной промышленности.Начальник лаборатории научно-исследовательского института химии и технологии элементоорганических соединений Евгений Монин получил премию за разработку производств уникальных кремнийорганических жидкостей, работоспособных в экстремальных условиях. В числе лауреатов - временно исполняющий обязанности ректора Российского государственного университета имени Косыгина Валерий Белгородский. Ему вручили премию за разработку цифровых интеллектуальных технологий проектирования и производства сырья, полуфабрикатов и готовых изделий легкой промышленности.Директор Федерального научного агроинженерного центра ВИМ Андрей Измайлов получил премию за реализацию инновационных машинных технологий и технических средств в питомниководстве и садоводстве. Директор Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого Андрей Притыко и заведующая отделением ООО "Хавен" Александра Зверева получили премию за разработку и внедрение методики внутриутробной хирургической коррекции миеломенингоцеле (spina bifida) у плода.Премией за разработку инновационных технологий в диагностике и лечении хирургических иммуноассоциированных заболеваний отмечен руководитель отдела Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского Андрей Алексеев. Академик РАН, заведующий кафедрой Московский государственный медико-стоматологического университета имени Евдокимова Игорь Маев и главный научный сотрудник Московского клинического научно-практического центра имени Логинова Виктор Цвиркун получили премию за разработку инновационных алгоритмов диагностики и лечения хронического панкреатита.Заместитель начальника отделения Российской корпорации ракетно-космического приборостроения и информационных систем Юрий Веремчук награжден премией за создание и применение космической системы комплексного мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В", а главный управляющий директор бизнес-единицы управляющей компании "Группа ГМС" Юрий Скрынник - за разработку и внедрение модульной компрессорной установки для повышения давления газа в газосборной сети нефтегазоконденсатных месторождений.Премии за создание национальной спутниковой группировки для обеспечения цифровых телекоммуникационных услуг на территории РФ удостоен член-корреспондент РАН, гендиректор Информационных спутниковых систем имени академика Решетнева Николай Тестоедов. Начальника научно-исследовательского центра всероссийского ордена "Знак Почета" научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России Сергея Копылова наградили за разработку интеллектуальных комплексов автоматического пожаротушения промышленных, общественных, транспортных и топливно-энергетических объектов.Одним из лауреатов стал заместитель гендиректора, главный конструктор Городского проектного института жилых и общественных зданий Владимир Травушю. Премию присудили ему за разработку и создание конструктивно-технологических решений и модели управления строительством уникального высотного объекта.

https://na.ria.ru/20201119/rektor-goda-1585357706.html

https://ria.ru/20201124/mishustin-1586075631.html

https://ria.ru/20200203/1564187868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, санкт-петербургский государственный университет, технологии, общество