https://ria.ru/20201124/prava-1586021409.html
МВД утвердило изменения в водительских удостоверениях и ПТС
МВД утвердило изменения в водительских удостоверениях и ПТС
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС). Соответствующий приказ опубликован... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T09:10
2020-11-24T09:10
2020-11-24T11:26
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир колокольцев
общество
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС). Соответствующий приказ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.Нововведения предполагают наличие надписи "Водительское удостоверение" на трех языках в верхней части лицевой стороны документа.В ПТС появятся данные о количестве сидячих мест, технически допустимой массе и ранее проведенных проверках.Свидетельство о регистрации транспортного средства будет дополнено информацией о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.
https://ria.ru/20201123/prava-1585838357.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, общество