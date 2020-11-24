https://ria.ru/20201124/prava-1586021409.html

МВД утвердило изменения в водительских удостоверениях и ПТС

МВД утвердило изменения в водительских удостоверениях и ПТС

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС). Соответствующий приказ опубликован... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T09:10

2020-11-24T09:10

2020-11-24T11:26

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир колокольцев

общество

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС). Соответствующий приказ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.Нововведения предполагают наличие надписи "Водительское удостоверение" на трех языках в верхней части лицевой стороны документа.В ПТС появятся данные о количестве сидячих мест, технически допустимой массе и ранее проведенных проверках.Свидетельство о регистрации транспортного средства будет дополнено информацией о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.

https://ria.ru/20201123/prava-1585838357.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, общество