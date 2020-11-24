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МВД утвердило изменения в водительских удостоверениях и ПТС
МВД утвердило изменения в водительских удостоверениях и ПТС
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС). Соответствующий приказ опубликован... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T09:10
2020-11-24T11:26
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир колокольцев
общество
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС). Соответствующий приказ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.Нововведения предполагают наличие надписи "Водительское удостоверение" на трех языках в верхней части лицевой стороны документа.В ПТС появятся данные о количестве сидячих мест, технически допустимой массе и ранее проведенных проверках.Свидетельство о регистрации транспортного средства будет дополнено информацией о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, общество

МВД утвердило изменения в водительских удостоверениях и ПТС

09:10 24.11.2020 (обновлено: 11:26 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД во время регистрации транспортного средства
Сотрудник ГИБДД во время регистрации транспортного средства - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС). Соответствующий приказ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.
Нововведения предполагают наличие надписи "Водительское удостоверение" на трех языках в верхней части лицевой стороны документа.
"Надписи: "Водительское удостоверение", "Permis de conduir", "Driving Licence", выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки в указанной последовательности", — уточняется в приказе.
В ПТС появятся данные о количестве сидячих мест, технически допустимой массе и ранее проведенных проверках.
Свидетельство о регистрации транспортного средства будет дополнено информацией о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.
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