https://ria.ru/20201124/pozner-1586006930.html

Познер рассказал, какими в США показывают россиян

Познер рассказал, какими в США показывают россиян

Телеведущий Владимир Познер высказался об освещении событий в России в американских СМИ. Слова журналиста приведены на его официальном сайте Познер Online. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T01:14

2020-11-24T01:14

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москва

россия

владимир познер

сша

в мире

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер высказался об освещении событий в России в американских СМИ. Слова журналиста приведены на его официальном сайте Познер Online.По его мнению, в США многие телеканалы стремятся показать российскую действительность лишь с негативной точки зрения.При этом телеведущий считает, что в России складывается аналогичная ситуация с освещением событий в Соединенных Штатах. Познер утверждает, что не видит значительной разницы в работе американских и российских СМИ.

https://ria.ru/20191014/1559769137.html

москва

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, россия, владимир познер, сша, в мире