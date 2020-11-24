https://ria.ru/20201124/pozner-1586006930.html
Познер рассказал, какими в США показывают россиян
Познер рассказал, какими в США показывают россиян
Телеведущий Владимир Познер высказался об освещении событий в России в американских СМИ. Слова журналиста приведены на его официальном сайте Познер Online. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T01:14
2020-11-24T01:14
2020-11-24T01:14
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер высказался об освещении событий в России в американских СМИ. Слова журналиста приведены на его официальном сайте Познер Online.По его мнению, в США многие телеканалы стремятся показать российскую действительность лишь с негативной точки зрения.При этом телеведущий считает, что в России складывается аналогичная ситуация с освещением событий в Соединенных Штатах. Познер утверждает, что не видит значительной разницы в работе американских и российских СМИ.
https://ria.ru/20191014/1559769137.html
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москва, россия, владимир познер, сша, в мире