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Познер рассказал, какими в США показывают россиян
Познер рассказал, какими в США показывают россиян
Телеведущий Владимир Познер высказался об освещении событий в России в американских СМИ. Слова журналиста приведены на его официальном сайте Познер Online. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T01:14
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россия
владимир познер
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер высказался об освещении событий в России в американских СМИ. Слова журналиста приведены на его официальном сайте Познер Online.По его мнению, в США многие телеканалы стремятся показать российскую действительность лишь с негативной точки зрения.При этом телеведущий считает, что в России складывается аналогичная ситуация с освещением событий в Соединенных Штатах. Познер утверждает, что не видит значительной разницы в работе американских и российских СМИ.
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москва, россия, владимир познер, сша, в мире

Познер рассказал, какими в США показывают россиян

01:14 24.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВладимир Познер
Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер высказался об освещении событий в России в американских СМИ. Слова журналиста приведены на его официальном сайте Познер Online.
По его мнению, в США многие телеканалы стремятся показать российскую действительность лишь с негативной точки зрения.

"Я пытался специально найти хоть какой-нибудь позитивный материал о России, ну хоть что-нибудь, например, что в Москве есть хорошие, вкусные рестораны. Нет, не нашел", — посетовал Познер.

При этом телеведущий считает, что в России складывается аналогичная ситуация с освещением событий в Соединенных Штатах. Познер утверждает, что не видит значительной разницы в работе американских и российских СМИ.
Американская газета - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
14 октября 2019, 15:49
Исследование: в освещении событий в России на Западе отсутствует баланс
 
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