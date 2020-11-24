https://ria.ru/20201124/posobiya-1586061551.html
Власти Москвы выделили дополнительные средства на выплаты детских пособий
Власти Москвы выделили дополнительные средства на выплаты детских пособий
Власти Москвы выделили из резервного фонда города дополнительные средства в размере 3,5 миллиардов рублей на выплаты пособий на детей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:44
2020-11-24T12:44
2020-11-24T12:44
правительство г. москвы
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Власти Москвы выделили из резервного фонда города дополнительные средства в размере 3,5 миллиардов рублей на выплаты пособий на детей, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы."На выплату ежемесячного пособия на ребенка и пособий многодетным семьям из резервного фонда правительства Москвы до конца 2020 года будет направлено 3,5 миллиарда рублей. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе.В мэрии уточнили, что потребность в дополнительных средствах возникла в связи с ростом количества семей, которые получают пособия.
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