https://ria.ru/20201124/popravki-1586058737.html
Парламент Камчатки одобрил поправки в бюджет 2020 года
Парламент Камчатки одобрил поправки в бюджет 2020 года
Поправки в бюджет Камчатского края 2020 года приняты на 43-й сессии регионального Заксобрания, сообщил первый вице-спикер краевого парламента Андрей Копылов. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:35
2020-11-24T12:35
2020-11-24T12:35
камчатский край
александр копылов
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноя – РИА Новости. Поправки в бюджет Камчатского края 2020 года приняты на 43-й сессии регионального Заксобрания, сообщил первый вице-спикер краевого парламента Андрей Копылов."Год 2020-й стал сложным в финансовом отношении, в первую очередь, из-за коронавирусной инфекции, которая наложила негативный отпечаток на все стороны нашей жизни. Потребовались срочные расходы из краевого бюджета на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения для борьбы с COVID-19. Серьезно пострадали представители малого и среднего бизнеса, в том числе, транспортная отрасль, сфера услуг, туризма и др. Им также была оказана помощь в виде различных льгот и налоговых послаблений. На поддержку камчатских предпринимателей выделялись средства как из краевого, так и федерального бюджета. Соответственно на сессии мы утвердили ряд изменений в бюджете на 2020-й год", - сказал Копылов. Так, доходы краевого бюджета на 2020 год выросли на 1,68 миллиарда рублей и составили 92,7 миллиарда рублей, расходы выросли соответственно на 1,68 миллиарда рублей и составили 97,5 миллиарда рублей.В том числе поступили дополнительные средства в размере 109,1 миллиона рублей – на мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Перераспределены отдельные расходы краевого бюджета на сумму 849,4 миллиона рублей, из которых 24,8 миллиона рублей дополнительно направлены на оплату труда работников учреждений культуры Камчатского края в целях реализации указа президента РФ; 24,3 миллиона рублей дополнительно направлены краевым учреждениям спорта в связи с недополучением ими доходов из-за вынужденного простоя в период карантинных мероприятий; 15 миллионов рублей дополнительно направлены на строительство пожарного депо; резервный фонд Камчатского края был увеличен на 558,7 миллиона рублей.
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александр копылов, камчатский край
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноя – РИА Новости.
Поправки в бюджет Камчатского края
2020 года приняты на 43-й сессии регионального Заксобрания, сообщил первый вице-спикер краевого парламента Андрей Копылов.
"Год 2020-й стал сложным в финансовом отношении, в первую очередь, из-за коронавирусной инфекции, которая наложила негативный отпечаток на все стороны нашей жизни. Потребовались срочные расходы из краевого бюджета на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения для борьбы с COVID-19. Серьезно пострадали представители малого и среднего бизнеса, в том числе, транспортная отрасль, сфера услуг, туризма и др. Им также была оказана помощь в виде различных льгот и налоговых послаблений. На поддержку камчатских предпринимателей выделялись средства как из краевого, так и федерального бюджета. Соответственно на сессии мы утвердили ряд изменений в бюджете на 2020-й год", - сказал Копылов
.
Так, доходы краевого бюджета на 2020 год выросли на 1,68 миллиарда рублей и составили 92,7 миллиарда рублей, расходы выросли соответственно на 1,68 миллиарда рублей и составили 97,5 миллиарда рублей.
В том числе поступили дополнительные средства в размере 109,1 миллиона рублей – на мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Перераспределены отдельные расходы краевого бюджета на сумму 849,4 миллиона рублей, из которых 24,8 миллиона рублей дополнительно направлены на оплату труда работников учреждений культуры Камчатского края в целях реализации указа президента РФ; 24,3 миллиона рублей дополнительно направлены краевым учреждениям спорта в связи с недополучением ими доходов из-за вынужденного простоя в период карантинных мероприятий; 15 миллионов рублей дополнительно направлены на строительство пожарного депо; резервный фонд Камчатского края был увеличен на 558,7 миллиона рублей.