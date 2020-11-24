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В Приморье на помощь прибыли бригады сахалинских энергетиков
В Приморье на помощь прибыли бригады сахалинских энергетиков
Бригады энергетиков "Сахалинэнерго" прибыли во Владивосток для оказания помощи​ приморским коллегам в устранении аварий после снежного циклона, сообщает... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T02:27
2020-11-24T02:27
южно-сахалинск
надеждинский район
владивосток
артем
приморский край
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноя - РИА Новости. Бригады энергетиков "Сахалинэнерго" прибыли во Владивосток для оказания помощи​ приморским коллегам в устранении аварий после снежного циклона, сообщает пресс-служба компании.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без электроснабжения и теплоснабжения. Сейчас в регионе ведутся работы по восстановлению энергоснабжения 73,3 тысячи потребителей в 35 населенных пунктах, в том числе в городах Владивосток и Артём. Также без теплоснабжения остаются около 19,2 тысячи человек.Во вторник, как рассказали в компании, специалисты будут заниматься устранением повреждений в распределительных сетях Шкотовского и Надеждинского районов. Энергетики укомплектованы необходимыми для восстановительных работ инструментами и средствами индивидуальной защиты.
https://ria.ru/20201123/tsiklon-1585857725.html
южно-сахалинск
надеждинский район
владивосток
артем
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южно-сахалинск, надеждинский район, владивосток, артем, приморский край, происшествия

В Приморье на помощь прибыли бригады сахалинских энергетиков

02:27 24.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкДемонтаж ЛЭП, поврежденной в результате непогоды, во Владивостоке
Демонтаж ЛЭП, поврежденной в результате непогоды, во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноя - РИА Новости. Бригады энергетиков "Сахалинэнерго" прибыли во Владивосток для оказания помощи​ приморским коллегам в устранении аварий после снежного циклона, сообщает пресс-служба компании.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без электроснабжения и теплоснабжения. Сейчас в регионе ведутся работы по восстановлению энергоснабжения 73,3 тысячи потребителей в 35 населенных пунктах, в том числе в городах Владивосток и Артём. Также без теплоснабжения остаются около 19,2 тысячи человек.
"Бригады энергетиков ПАО "Сахалинэнерго" прибыли в Приморье для скорейшего возобновления электроснабжения и ликвидации последствий аварийных отключений в населенных пунктах Приморского края", - говорится в сообщении.
Во вторник, как рассказали в компании, специалисты будут заниматься устранением повреждений в распределительных сетях Шкотовского и Надеждинского районов. Энергетики укомплектованы необходимыми для восстановительных работ инструментами и средствами индивидуальной защиты.
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Южно-СахалинскНадеждинский районВладивостокАртемПриморский крайПроисшествия
 
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