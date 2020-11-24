https://ria.ru/20201124/pomosch-1586010000.html

В Приморье на помощь прибыли бригады сахалинских энергетиков

В Приморье на помощь прибыли бригады сахалинских энергетиков

Бригады энергетиков "Сахалинэнерго" прибыли во Владивосток для оказания помощи​ приморским коллегам в устранении аварий после снежного циклона, сообщает... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T02:27

2020-11-24T02:27

2020-11-24T02:27

южно-сахалинск

надеждинский район

владивосток

артем

приморский край

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноя - РИА Новости. Бригады энергетиков "Сахалинэнерго" прибыли во Владивосток для оказания помощи​ приморским коллегам в устранении аварий после снежного циклона, сообщает пресс-служба компании.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без электроснабжения и теплоснабжения. Сейчас в регионе ведутся работы по восстановлению энергоснабжения 73,3 тысячи потребителей в 35 населенных пунктах, в том числе в городах Владивосток и Артём. Также без теплоснабжения остаются около 19,2 тысячи человек.Во вторник, как рассказали в компании, специалисты будут заниматься устранением повреждений в распределительных сетях Шкотовского и Надеждинского районов. Энергетики укомплектованы необходимыми для восстановительных работ инструментами и средствами индивидуальной защиты.

https://ria.ru/20201123/tsiklon-1585857725.html

южно-сахалинск

надеждинский район

владивосток

артем

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-сахалинск, надеждинский район, владивосток, артем, приморский край, происшествия