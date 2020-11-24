В Приморье на помощь прибыли бригады сахалинских энергетиков
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкДемонтаж ЛЭП, поврежденной в результате непогоды, во Владивостоке
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноя - РИА Новости. Бригады энергетиков "Сахалинэнерго" прибыли во Владивосток для оказания помощи приморским коллегам в устранении аварий после снежного циклона, сообщает пресс-служба компании.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без электроснабжения и теплоснабжения. Сейчас в регионе ведутся работы по восстановлению энергоснабжения 73,3 тысячи потребителей в 35 населенных пунктах, в том числе в городах Владивосток и Артём. Также без теплоснабжения остаются около 19,2 тысячи человек.
"Бригады энергетиков ПАО "Сахалинэнерго" прибыли в Приморье для скорейшего возобновления электроснабжения и ликвидации последствий аварийных отключений в населенных пунктах Приморского края", - говорится в сообщении.
Во вторник, как рассказали в компании, специалисты будут заниматься устранением повреждений в распределительных сетях Шкотовского и Надеждинского районов. Энергетики укомплектованы необходимыми для восстановительных работ инструментами и средствами индивидуальной защиты.
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