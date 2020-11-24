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Исследователи выяснили отношение россиян к покупкам в "Черную пятницу"
Исследователи выяснили отношение россиян к покупкам в "Черную пятницу"
Более половины россиян (57%) не планируют непосредственно участвовать в акции "Черная пятница", лишь 11% ждут начала распродажи, показало исследование... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T08:15
2020-11-24T08:15
россия
рамблер
общество
экономика
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более половины россиян (57%) не планируют непосредственно участвовать в акции "Черная пятница", лишь 11% ждут начала распродажи, показало исследование интернет-холдинга Rambler Group, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось в период с 16 по 20 ноября включительно на портале "Рамблер". В исследовании приняли участие свыше 4 тысяч пользователей со всей России."Большинство опрошенных (57%) не планируют непосредственно участвовать в акции, а просто хотят ознакомиться с ассортиментом представленных товаров и их ценами. 19% респондентов уверенно заявили, что будут четко придерживаться заранее составленного списка, 7% признались в возможных спонтанных приобретениях. Не планируют себя ограничивать 17% опрошенных – они купят то, что им понравится", - говорится в исследовании.Всего 11% опрошенных ждут начала "Черной пятницы" 27 ноября 2020, тогда как часть респондентов (21%) ранее не слышала о такой акции, остальные – не следят за стартом глобальных распродаж.Аналитики отметили, что самой популярной категорией покупок предстоящей распродажи пользователи назвали подарки на новый год (26%). На втором месте еда и напитки (17%), третье поровну разделили лекарства и бытовая техника – по 15%. "Купить одежду и обувь со скидкой планируют лишь 12% респондентов, книги – 8%. Наименьшим спросом в период проведения акции будут пользоваться мебель и товары для дома, косметика и средства по уходу, украшения и аксессуары – 4%, 2% и 1% соответственно", - уточняется в исследовании.́Большая часть респондентов (36%) предпочитает совмещать офлайн- и онлайн-шопинг, 32% опрошенных собираются пойти в торговые центры, столько же – выбрали покупки в онлайне.Большинство опрошенных (55%) отложили на покупки не более 3 тысяч рублей. Доля тех, кто планирует потратить в акцию от 3 до 10 тысяч рублей, составила 19%, а сумму больше 50 тысяч рублей готовы оставить в магазинах лишь 12% россиян, резюмируют авторы исследования.
https://ria.ru/20201120/pyatnitsa-1585445358.html
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россия, рамблер, общество, экономика

Исследователи выяснили отношение россиян к покупкам в "Черную пятницу"

08:15 24.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТорговый центр "Европейский" в Москве
Торговый центр Европейский в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более половины россиян (57%) не планируют непосредственно участвовать в акции "Черная пятница", лишь 11% ждут начала распродажи, показало исследование интернет-холдинга Rambler Group, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось в период с 16 по 20 ноября включительно на портале "Рамблер". В исследовании приняли участие свыше 4 тысяч пользователей со всей России.
"Большинство опрошенных (57%) не планируют непосредственно участвовать в акции, а просто хотят ознакомиться с ассортиментом представленных товаров и их ценами. 19% респондентов уверенно заявили, что будут четко придерживаться заранее составленного списка, 7% признались в возможных спонтанных приобретениях. Не планируют себя ограничивать 17% опрошенных – они купят то, что им понравится", - говорится в исследовании.
Всего 11% опрошенных ждут начала "Черной пятницы" 27 ноября 2020, тогда как часть респондентов (21%) ранее не слышала о такой акции, остальные – не следят за стартом глобальных распродаж.
Рекламные банеры в витрине магазина на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 02:23
Названы периоды, когда скидки на товары выше, чем в "черную пятницу"
Аналитики отметили, что самой популярной категорией покупок предстоящей распродажи пользователи назвали подарки на новый год (26%). На втором месте еда и напитки (17%), третье поровну разделили лекарства и бытовая техника – по 15%. "Купить одежду и обувь со скидкой планируют лишь 12% респондентов, книги – 8%. Наименьшим спросом в период проведения акции будут пользоваться мебель и товары для дома, косметика и средства по уходу, украшения и аксессуары – 4%, 2% и 1% соответственно", - уточняется в исследовании.
́Большая часть респондентов (36%) предпочитает совмещать офлайн- и онлайн-шопинг, 32% опрошенных собираются пойти в торговые центры, столько же – выбрали покупки в онлайне.
Большинство опрошенных (55%) отложили на покупки не более 3 тысяч рублей. Доля тех, кто планирует потратить в акцию от 3 до 10 тысяч рублей, составила 19%, а сумму больше 50 тысяч рублей готовы оставить в магазинах лишь 12% россиян, резюмируют авторы исследования.
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