Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201124/poco-1586126067.html
Недорогой смартфон Poco M3 от Xiaomi получил оригинальный дизайн
Недорогой смартфон Poco M3 от Xiaomi получил оригинальный дизайн
Суббренд Xiaomi Poco представил новую модель смартфона, получившую название M3. Презентация гаджета прошла на официальном YouTube-канале производителя. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:10
2020-11-24T17:10
риа наука
xiaomi inc
google android
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586125763_0:5:836:475_1400x0_80_0_0_7c1b59198db07e0dbbac49a18d9cc949.png
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Суббренд Xiaomi Poco представил новую модель смартфона, получившую название M3. Презентация гаджета прошла на официальном YouTube-канале производителя.Poco M3 представляет собой смартфон средне-бюджетного уровня, но уступающий по многим характеристикам недавнему Poco X3. Так, телефон выполнен в оригинальном дизайне — черная площадка под камеры занимает большую площадь задней панели.Экран смартфона выполнен по технологии IPS с разрешением Full HD+. Матрица работает лишь на частоте 60 герц и имеет каплевидный вырез под 8-мегапиксельную фронтальную камеру, но прикрыта стеклом Gorilla Glass 3.За производительность Poco M3 отвечает 11-нанометровый процессор Snapdragon 662 с 4 ГБ оперативной памяти. А вот объем накопителя варьируется — 64 ГБ или 128 ГБ. При желании в смартфон можно добавить карту памяти.Возможности по съемке фото и видео у смартфона довольно скромные — при трех сенсорах полезным назвать можно только основной 48-мегапиксельный. Остальные по 2 Мп отвечают за боке и макросъемку. Зато Poco M3 не стали лишать ночного режима.В плюсы смартфона можно отнести гигантскую батареи объемом 6000 мАч, стереодинамики, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения и ИК-порт. За Poco M3 попросят 149 или 169 долларов (11 300 и 12 800 тысяч рублей по текущему курсу) в зависимости от версии.
https://ria.ru/20201106/xiaomi-1583360795.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586125763_17:0:820:602_1400x0_80_0_0_b0e14554d41a121fb32ddaea514da923.png
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
xiaomi inc, google android, технологии

Недорогой смартфон Poco M3 от Xiaomi получил оригинальный дизайн

17:10 24.11.2020
 
© XiaomiXiaomi Poco M3
Xiaomi Poco M3 - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Xiaomi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Суббренд Xiaomi Poco представил новую модель смартфона, получившую название M3. Презентация гаджета прошла на официальном YouTube-канале производителя.
Poco M3 представляет собой смартфон средне-бюджетного уровня, но уступающий по многим характеристикам недавнему Poco X3. Так, телефон выполнен в оригинальном дизайне — черная площадка под камеры занимает большую площадь задней панели.
Экран смартфона выполнен по технологии IPS с разрешением Full HD+. Матрица работает лишь на частоте 60 герц и имеет каплевидный вырез под 8-мегапиксельную фронтальную камеру, но прикрыта стеклом Gorilla Glass 3.
Телефон Redmi Note 9 Pro - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 13:35РИА Наука
Xiaomi готовит бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
За производительность Poco M3 отвечает 11-нанометровый процессор Snapdragon 662 с 4 ГБ оперативной памяти. А вот объем накопителя варьируется — 64 ГБ или 128 ГБ. При желании в смартфон можно добавить карту памяти.
Возможности по съемке фото и видео у смартфона довольно скромные — при трех сенсорах полезным назвать можно только основной 48-мегапиксельный. Остальные по 2 Мп отвечают за боке и макросъемку. Зато Poco M3 не стали лишать ночного режима.
В плюсы смартфона можно отнести гигантскую батареи объемом 6000 мАч, стереодинамики, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения и ИК-порт. За Poco M3 попросят 149 или 169 долларов (11 300 и 12 800 тысяч рублей по текущему курсу) в зависимости от версии.
 
РИА НаукаXiaomi IncGoogle AndroidТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:59Главу Албанской церкви выписали из больницы
17:59Эксперт рассказал, как избежать нарушений границ России со стороны США
17:54В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией
17:51Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
17:46Цена нефти Brent достигла мартовских максимумов
17:45Военная полиция Армении призвала участников боев в Карабахе сдать оружие
17:45Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
17:41Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам
17:39В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
17:39Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Глава Колпинского района оценил состояние освобожденных детей
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
17:19Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
17:18Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино
17:18Посол России рассказал о требованиях властей Кубы к въезжающим в страну
17:16Оппозиция призвала партию Пашиняна поддержать требование о его отставке
Лента новостейМолния