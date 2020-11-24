https://ria.ru/20201124/poco-1586126067.html

Недорогой смартфон Poco M3 от Xiaomi получил оригинальный дизайн

Недорогой смартфон Poco M3 от Xiaomi получил оригинальный дизайн

Суббренд Xiaomi Poco представил новую модель смартфона, получившую название M3. Презентация гаджета прошла на официальном YouTube-канале производителя. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T17:10

2020-11-24T17:10

2020-11-24T17:10

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Суббренд Xiaomi Poco представил новую модель смартфона, получившую название M3. Презентация гаджета прошла на официальном YouTube-канале производителя.Poco M3 представляет собой смартфон средне-бюджетного уровня, но уступающий по многим характеристикам недавнему Poco X3. Так, телефон выполнен в оригинальном дизайне — черная площадка под камеры занимает большую площадь задней панели.Экран смартфона выполнен по технологии IPS с разрешением Full HD+. Матрица работает лишь на частоте 60 герц и имеет каплевидный вырез под 8-мегапиксельную фронтальную камеру, но прикрыта стеклом Gorilla Glass 3.За производительность Poco M3 отвечает 11-нанометровый процессор Snapdragon 662 с 4 ГБ оперативной памяти. А вот объем накопителя варьируется — 64 ГБ или 128 ГБ. При желании в смартфон можно добавить карту памяти.Возможности по съемке фото и видео у смартфона довольно скромные — при трех сенсорах полезным назвать можно только основной 48-мегапиксельный. Остальные по 2 Мп отвечают за боке и макросъемку. Зато Poco M3 не стали лишать ночного режима.В плюсы смартфона можно отнести гигантскую батареи объемом 6000 мАч, стереодинамики, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения и ИК-порт. За Poco M3 попросят 149 или 169 долларов (11 300 и 12 800 тысяч рублей по текущему курсу) в зависимости от версии.

https://ria.ru/20201106/xiaomi-1583360795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, google android, технологии