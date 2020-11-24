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Российское ПО появится на электронных устройствах с 1 января нового года
Российское ПО появится на электронных устройствах с 1 января нового года
В России утвердили правила предустановки отечественного программного обеспечения на ряд электронных устройств, произведенных после 1 января 2021 года. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T01:53
2020-11-24T09:24
россия
ноутбуки
компьютеры
смартфоны
электроника
правительство рф
гаджеты
технологии
общество
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Электроника с российским софтом уже в 2021 году. Как это будет работать?
Отечественное программное обеспечение на каждом гаджете. Такое правило начнет действовать уже с 1 января 2021 года. Это коснется смартфонов, стационарных компьютеров, ноутбуков, смарт-TV и планшетов. При чем вне зависимости от производителя. Решение принято российским правительством. Как это будет реализовываться на практике? И не возникнут ли какие-то проблемы из-за предустановки российского софта на гаджеты?
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В России утвердили правила предустановки отечественного программного обеспечения на ряд электронных устройств, произведенных после 1 января 2021 года.Как следует из постановления правительства на официальном портале правовой информации, российское ПО будет обязательным для установки на реализуемые в стране смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки, а также "умные" телевизоры.В частности, власти обязали предустанваливать на планшеты и смартфоны поисковики, браузеры, соцсети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы, голосовых помощников, программы для доступа в облачные хранилища, приложение "Госуслуги", программу платежной системы "Мир", приложения для онлайн-трансляций, аудио- и видеосервисы, антивирусы и программы, обеспечивающие доступ к социально значимым интернет-ресурсам.На компьютерах появятся браузеры, антивирусы, российское офисное ПО, а в телевизорах с функцией Smart TV установят российский браузер, аудиовизуальный сервис, поисковик и соцсети.В документе также отмечается, что правом на предустановленное ПО должны обладать Россия, субъект Федерации, российское юридическое лицо или гражданин страны.Сейчас Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России принимает заявки на отбор соответствующих продуктов для предварительной установки на продаваемые гаджеты. Прием документов продлится до 1 декабря этого года как в электронной форме, так и в департаменте развития отрасли ИТ. Планируется, что по итогам рассмотрения предложения по перечню подлежащих предустановке программ должны направить в правительство до 15 декабря.Защита интересовАвторы изначального законопроекта о запрете на реализацию гаджетов без российского ПО утверждают, что мера направлена на защиту интересов отечественных интерне-компаний от злоупотреблений со стороны иностранных ИТ-гигантов.Также депутаты подчеркивают, что обязательная предустановка российского программного обеспечения позволит пользователям интернета и услуг связи в России использовать электронные устройства без необходимости установки дополнительных приложений, ориентированных на работу с российскими пользователями таких устройств.Член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев ранее выразил мнение, что этот шаг нацелен на защиту прав потребителей и развитие российских ИТ-компаний, которые смогут оказаться в "равной высококонкурентной среде" с зарубежными коропрациями.
https://ria.ru/20200521/1571787921.html
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россия, ноутбуки, компьютеры, смартфоны, электроника, правительство рф, гаджеты, технологии, общество

Российское ПО появится на электронных устройствах с 1 января нового года

01:53 24.11.2020 (обновлено: 09:24 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПокупатели в магазине бытовой техники и электроники "М.Видео"
Покупатели в магазине бытовой техники и электроники М.Видео - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В России утвердили правила предустановки отечественного программного обеспечения на ряд электронных устройств, произведенных после 1 января 2021 года.
Как следует из постановления правительства на официальном портале правовой информации, российское ПО будет обязательным для установки на реализуемые в стране смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки, а также "умные" телевизоры.
В частности, власти обязали предустанваливать на планшеты и смартфоны поисковики, браузеры, соцсети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы, голосовых помощников, программы для доступа в облачные хранилища, приложение "Госуслуги", программу платежной системы "Мир", приложения для онлайн-трансляций, аудио- и видеосервисы, антивирусы и программы, обеспечивающие доступ к социально значимым интернет-ресурсам.
На компьютерах появятся браузеры, антивирусы, российское офисное ПО, а в телевизорах с функцией Smart TV установят российский браузер, аудиовизуальный сервис, поисковик и соцсети.
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В документе также отмечается, что правом на предустановленное ПО должны обладать Россия, субъект Федерации, российское юридическое лицо или гражданин страны.
Сейчас Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России принимает заявки на отбор соответствующих продуктов для предварительной установки на продаваемые гаджеты. Прием документов продлится до 1 декабря этого года как в электронной форме, так и в департаменте развития отрасли ИТ. Планируется, что по итогам рассмотрения предложения по перечню подлежащих предустановке программ должны направить в правительство до 15 декабря.
Прямой эфир
Электроника с российским софтом уже в 2021 году. Как это будет работать?
Вчера, 16:07

Защита интересов

Авторы изначального законопроекта о запрете на реализацию гаджетов без российского ПО утверждают, что мера направлена на защиту интересов отечественных интерне-компаний от злоупотреблений со стороны иностранных ИТ-гигантов.
Также депутаты подчеркивают, что обязательная предустановка российского программного обеспечения позволит пользователям интернета и услуг связи в России использовать электронные устройства без необходимости установки дополнительных приложений, ориентированных на работу с российскими пользователями таких устройств.
Член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев ранее выразил мнение, что этот шаг нацелен на защиту прав потребителей и развитие российских ИТ-компаний, которые смогут оказаться в "равной высококонкурентной среде" с зарубежными коропрациями.
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