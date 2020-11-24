Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201124/plennye-1586041601.html
В Армении заявили о распространении недостоверных видео о пленных
В Армении заявили о распространении недостоверных видео о пленных
Служба национальной безопасности Армении заявила, что распространяемые в сети видеоматериалы об армянских пленных в Азербайджане смонтированы. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:23
2020-11-24T11:23
ситуация в нагорном карабахе
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579972507_0:322:3068:2048_1400x0_80_0_0_39ef4702b2d9742904e449486b36a33e.jpg
ЕРЕВАН, 24 ноя – РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении заявила, что распространяемые в сети видеоматериалы об армянских пленных в Азербайджане смонтированы."За последние дни в сети широко распространяются видеоматериалы неизвестного происхождения с пленными военными и гражданскими лицами. Согласно полученным данным, зачастую подобные видео никак не связаны с военными действиями в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.). Распространение этих кадров, снятых в различных зарубежных странах, часто преднамеренно смонтированных, по понятным причинам вызывают панику в армянском обществе, негативно сказываясь на общественных настроениях", - говорится в заявлении, размещенном во вторник на сайте СНБ.Служба национальной безопасности призвала граждан воздерживаться от распространения в интернете подобных видеоматериалов и руководствоваться информацией, предоставляемой официальными источниками.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. А в ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579972507_297:0:3028:2048_1400x0_80_0_0_15c024b1f4bb30d987933c3583e0a40f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Армении заявили о распространении недостоверных видео о пленных

11:23 24.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКаска на территории госпиталя в Мартакерте, разрушенного в результате обстрела
Каска на территории госпиталя в Мартакерте, разрушенного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 ноя – РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении заявила, что распространяемые в сети видеоматериалы об армянских пленных в Азербайджане смонтированы.
"За последние дни в сети широко распространяются видеоматериалы неизвестного происхождения с пленными военными и гражданскими лицами. Согласно полученным данным, зачастую подобные видео никак не связаны с военными действиями в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.). Распространение этих кадров, снятых в различных зарубежных странах, часто преднамеренно смонтированных, по понятным причинам вызывают панику в армянском обществе, негативно сказываясь на общественных настроениях", - говорится в заявлении, размещенном во вторник на сайте СНБ.
Служба национальной безопасности призвала граждан воздерживаться от распространения в интернете подобных видеоматериалов и руководствоваться информацией, предоставляемой официальными источниками.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. А в ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.
Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 20:36Инфографика
Конфликт в Карабахе — 2020: с первого дня до последнего перемирия
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:59Главу Албанской церкви выписали из больницы
17:59Эксперт рассказал, как избежать нарушений границ России со стороны США
17:54В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией
17:51Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
17:46Цена нефти Brent достигла мартовских максимумов
17:45Военная полиция Армении призвала участников боев в Карабахе сдать оружие
17:45Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
17:41Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам
17:39В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
17:39Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Глава Колпинского района оценил состояние освобожденных детей
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
17:19Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
17:18Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино
17:18Посол России рассказал о требованиях властей Кубы к въезжающим в страну
17:16Оппозиция призвала партию Пашиняна поддержать требование о его отставке
Лента новостейМолния