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В Армении заявили о распространении недостоверных видео о пленных

В Армении заявили о распространении недостоверных видео о пленных

Служба национальной безопасности Армении заявила, что распространяемые в сети видеоматериалы об армянских пленных в Азербайджане смонтированы. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:23

2020-11-24T11:23

2020-11-24T11:23

ситуация в нагорном карабахе

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 24 ноя – РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении заявила, что распространяемые в сети видеоматериалы об армянских пленных в Азербайджане смонтированы."За последние дни в сети широко распространяются видеоматериалы неизвестного происхождения с пленными военными и гражданскими лицами. Согласно полученным данным, зачастую подобные видео никак не связаны с военными действиями в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.). Распространение этих кадров, снятых в различных зарубежных странах, часто преднамеренно смонтированных, по понятным причинам вызывают панику в армянском обществе, негативно сказываясь на общественных настроениях", - говорится в заявлении, размещенном во вторник на сайте СНБ.Служба национальной безопасности призвала граждан воздерживаться от распространения в интернете подобных видеоматериалов и руководствоваться информацией, предоставляемой официальными источниками.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. А в ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире