В Армении заявили о распространении недостоверных видео о пленных
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКаска на территории госпиталя в Мартакерте, разрушенного в результате обстрела
ЕРЕВАН, 24 ноя – РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении заявила, что распространяемые в сети видеоматериалы об армянских пленных в Азербайджане смонтированы.
"За последние дни в сети широко распространяются видеоматериалы неизвестного происхождения с пленными военными и гражданскими лицами. Согласно полученным данным, зачастую подобные видео никак не связаны с военными действиями в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.). Распространение этих кадров, снятых в различных зарубежных странах, часто преднамеренно смонтированных, по понятным причинам вызывают панику в армянском обществе, негативно сказываясь на общественных настроениях", - говорится в заявлении, размещенном во вторник на сайте СНБ.
Служба национальной безопасности призвала граждан воздерживаться от распространения в интернете подобных видеоматериалов и руководствоваться информацией, предоставляемой официальными источниками.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. А в ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.