https://ria.ru/20201124/pitomnik-1585981541.html

В Карачаево-Черкесии появилась своя "Долина волков"

В Карачаево-Черкесии появилась своя "Долина волков"

Познакомиться и пообщаться с дикими животными смогут посетители уникального питомника "Долина волков", созданного в Карачаево-Черкесии. На природной территории... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T08:00

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Познакомиться и пообщаться с дикими животными смогут посетители уникального питомника "Долина волков", созданного в Карачаево-Черкесии. На природной территории обитают волки разных пород, в том числе арктические, и сибирские хаски.Гости "Долины волков" также смогут прогуляться по селу Элькуш, сохранившему национальный колорит, живописному Березовскому ущелью и насладиться панорамным видом на город-курорт Кисловодск, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Кроме того, на территории питомника функционирует второй в России музей волка, в котором представлено более 600 экспонатов: тематическая литература, картины и скульптуры, посуда, деньги, марки, гербы, шевроны и детские игрушки с изображением волка.Коллекция музея, демонстрирующая образ волка в фольклоре, традициях и культуре разных народов мира, собиралась на протяжении 40 лет. Материалы для нее привезены из разных регионов России, стран Европы, Африки, Северной и Южной Америки.

https://ria.ru/20201123/korovy-1585766651.html

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