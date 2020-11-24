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В Карачаево-Черкесии появилась своя "Долина волков"
В Карачаево-Черкесии появилась своя "Долина волков"
Познакомиться и пообщаться с дикими животными смогут посетители уникального питомника "Долина волков", созданного в Карачаево-Черкесии. На природной территории... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T08:00
2020-11-24T11:38
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Познакомиться и пообщаться с дикими животными смогут посетители уникального питомника "Долина волков", созданного в Карачаево-Черкесии. На природной территории обитают волки разных пород, в том числе арктические, и сибирские хаски.Гости "Долины волков" также смогут прогуляться по селу Элькуш, сохранившему национальный колорит, живописному Березовскому ущелью и насладиться панорамным видом на город-курорт Кисловодск, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Кроме того, на территории питомника функционирует второй в России музей волка, в котором представлено более 600 экспонатов: тематическая литература, картины и скульптуры, посуда, деньги, марки, гербы, шевроны и детские игрушки с изображением волка.Коллекция музея, демонстрирующая образ волка в фольклоре, традициях и культуре разных народов мира, собиралась на протяжении 40 лет. Материалы для нее привезены из разных регионов России, стран Европы, Африки, Северной и Южной Америки.
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туризм, новости - туризм, россия, хорошие новости, карачаево-черкесская республика (кчр)

В Карачаево-Черкесии появилась своя "Долина волков"

08:00 24.11.2020 (обновлено: 11:38 24.11.2020)
 
© Официальный сайт Главы и Правительства КЧРВолки на территории питомника "Долина волков", созданного в Карачаево-Черкессии
Волки на территории питомника Долина волков, созданного в Карачаево-Черкессии - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Официальный сайт Главы и Правительства КЧР
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Познакомиться и пообщаться с дикими животными смогут посетители уникального питомника "Долина волков", созданного в Карачаево-Черкесии. На природной территории обитают волки разных пород, в том числе арктические, и сибирские хаски.
Гости "Долины волков" также смогут прогуляться по селу Элькуш, сохранившему национальный колорит, живописному Березовскому ущелью и насладиться панорамным видом на город-курорт Кисловодск, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Кроме того, на территории питомника функционирует второй в России музей волка, в котором представлено более 600 экспонатов: тематическая литература, картины и скульптуры, посуда, деньги, марки, гербы, шевроны и детские игрушки с изображением волка.
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Коллекция музея, демонстрирующая образ волка в фольклоре, традициях и культуре разных народов мира, собиралась на протяжении 40 лет. Материалы для нее привезены из разных регионов России, стран Европы, Африки, Северной и Южной Америки.
 
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