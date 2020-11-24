Песков обещал рассказать об анализе ситуации со "Свидетелями Иеговы"*
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обещал уточнить, как идет анализ ситуации с преследованием сторонников "Свидетелей Иеговы"* в России.
Ранее во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что из-за возобновления работы управленческого центра "Свидетелей Иеговы"* в России возбуждено уголовное дело, обыски идут более чем в 20 регионах.
"Я не смогу ответить на ваш вопрос, я просто не обладаю информацией. Мне нужно будет уточнить. Я обязательно это уточню", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как идет работа по пересмотру преследований "Свидетелей Иеговы"* с учетом высказанной ранее президентом Владимиром Путиным позиции по этому вопросу.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. На заседании президентского совета по правам человека в 2018 году Путин пообещал поговорить с председателем ВС РФ - с тем, чтобы провести анализ правоприменительной практики по вопросу миссионерской деятельности в России. В ходе встречи с правозащитниками Путин высказался, что не очень понимает, за что преследуют сторонников "Свидетелей Иеговы"*, которые считаются христианами.
* Запрещенная в России экстремистская организация.