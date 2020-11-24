https://ria.ru/20201124/peskov-1586062887.html

Песков обещал рассказать об анализе ситуации со "Свидетелями Иеговы"*

Песков обещал рассказать об анализе ситуации со "Свидетелями Иеговы"*

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обещал уточнить, как идет анализ ситуации с преследованием сторонников "Свидетелей Иеговы"* в России. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:48

2020-11-24T12:48

2020-11-24T12:48

юлия иванова

свидетели иеговы

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий песков

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обещал уточнить, как идет анализ ситуации с преследованием сторонников "Свидетелей Иеговы"* в России.Ранее во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что из-за возобновления работы управленческого центра "Свидетелей Иеговы"* в России возбуждено уголовное дело, обыски идут более чем в 20 регионах."Я не смогу ответить на ваш вопрос, я просто не обладаю информацией. Мне нужно будет уточнить. Я обязательно это уточню", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как идет работа по пересмотру преследований "Свидетелей Иеговы"* с учетом высказанной ранее президентом Владимиром Путиным позиции по этому вопросу.В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. На заседании президентского совета по правам человека в 2018 году Путин пообещал поговорить с председателем ВС РФ - с тем, чтобы провести анализ правоприменительной практики по вопросу миссионерской деятельности в России. В ходе встречи с правозащитниками Путин высказался, что не очень понимает, за что преследуют сторонников "Свидетелей Иеговы"*, которые считаются христианами.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20200709/1574117331.html

https://ria.ru/20201124/delo-1586037631.html

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юлия иванова, свидетели иеговы, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, владимир путин, происшествия