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Песков обещал рассказать об анализе ситуации со "Свидетелями Иеговы"*
Песков обещал рассказать об анализе ситуации со "Свидетелями Иеговы"*
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обещал уточнить, как идет анализ ситуации с преследованием сторонников "Свидетелей Иеговы"* в России. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:48
2020-11-24T12:48
юлия иванова
свидетели иеговы
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий песков
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обещал уточнить, как идет анализ ситуации с преследованием сторонников "Свидетелей Иеговы"* в России.Ранее во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что из-за возобновления работы управленческого центра "Свидетелей Иеговы"* в России возбуждено уголовное дело, обыски идут более чем в 20 регионах."Я не смогу ответить на ваш вопрос, я просто не обладаю информацией. Мне нужно будет уточнить. Я обязательно это уточню", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как идет работа по пересмотру преследований "Свидетелей Иеговы"* с учетом высказанной ранее президентом Владимиром Путиным позиции по этому вопросу.В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. На заседании президентского совета по правам человека в 2018 году Путин пообещал поговорить с председателем ВС РФ - с тем, чтобы провести анализ правоприменительной практики по вопросу миссионерской деятельности в России. В ходе встречи с правозащитниками Путин высказался, что не очень понимает, за что преследуют сторонников "Свидетелей Иеговы"*, которые считаются христианами.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20200709/1574117331.html
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юлия иванова, свидетели иеговы, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, владимир путин, происшествия

Песков обещал рассказать об анализе ситуации со "Свидетелями Иеговы"*

12:48 24.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обещал уточнить, как идет анализ ситуации с преследованием сторонников "Свидетелей Иеговы"* в России.
Ранее во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что из-за возобновления работы управленческого центра "Свидетелей Иеговы"* в России возбуждено уголовное дело, обыски идут более чем в 20 регионах.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2020
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В Астраханской области раскрыли работу ячейки "Свидетелей Иеговы"*
"Я не смогу ответить на ваш вопрос, я просто не обладаю информацией. Мне нужно будет уточнить. Я обязательно это уточню", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как идет работа по пересмотру преследований "Свидетелей Иеговы"* с учетом высказанной ранее президентом Владимиром Путиным позиции по этому вопросу.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. На заседании президентского совета по правам человека в 2018 году Путин пообещал поговорить с председателем ВС РФ - с тем, чтобы провести анализ правоприменительной практики по вопросу миссионерской деятельности в России. В ходе встречи с правозащитниками Путин высказался, что не очень понимает, за что преследуют сторонников "Свидетелей Иеговы"*, которые считаются христианами.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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СК завел дело из-за открытия управленческого центра "Свидетелей Иеговы"*
 
Юлия ИвановаСвидетели ИеговыСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковВладимир ПутинПроисшествия
 
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