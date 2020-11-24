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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201124/peredacha-1586014996.html
Пентагон подтвердил участие в процедуре передачи власти Байдену
Пентагон подтвердил участие в процедуре передачи власти Байдену
Министерство обороны США сообщило, что получило уведомление о старте процедуры передачи власти Джо Байдену. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T06:44
2020-11-24T14:39
выборы президента сша — 2020
вашингтон
дональд трамп
джордж вашингтон
министерство обороны сша
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в мире
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ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Министерство обороны США сообщило, что получило уведомление о старте процедуры передачи власти Джо Байдену.Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США (GSA) де-факто признало его победу на выборах и заявило о готовности начать процесс передачи президентских полномочий.В Пентагоне заявили, что с ведомством уже связалось GSA, а также представители Байдена."Министерство получило уведомление, что, в соответствии с законом о передаче президентской власти, глава Управления общих служб предоставила переходному штабу Байдена и Харрис определенные ресурсы и услуги. &lt;...&gt; Мы немедленно начнем реализовывать наш план по предоставлению поддержки (штабу Байдена. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении Минобороны.Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявлены. По информации американских СМИ, демократ Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили его.Действующий глава государства Дональд Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы" и отказывается признать поражение, однако он допустил начало формальных процедур передачи власти. В штабе Байдена отметили, что вопрос об этом окончательно решен.Инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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вашингтон, дональд трамп, джордж вашингтон, министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире

Пентагон подтвердил участие в процедуре передачи власти Байдену

06:44 24.11.2020 (обновлено: 14:39 24.11.2020)
 
© REUTERS / Jim BourgКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© REUTERS / Jim Bourg
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Министерство обороны США сообщило, что получило уведомление о старте процедуры передачи власти Джо Байдену.
Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США (GSA) де-факто признало его победу на выборах и заявило о готовности начать процесс передачи президентских полномочий.
В Пентагоне заявили, что с ведомством уже связалось GSA, а также представители Байдена.
"Министерство получило уведомление, что, в соответствии с законом о передаче президентской власти, глава Управления общих служб предоставила переходному штабу Байдена и Харрис определенные ресурсы и услуги. <...> Мы немедленно начнем реализовывать наш план по предоставлению поддержки (штабу Байдена. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении Минобороны.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявлены. По информации американских СМИ, демократ Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили его.
Действующий глава государства Дональд Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы" и отказывается признать поражение, однако он допустил начало формальных процедур передачи власти. В штабе Байдена отметили, что вопрос об этом окончательно решен.
Инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.
Джо Байден и Генри Киссинджер в Вашингтоне. 2007 год - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
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