https://ria.ru/20201124/peredacha-1586014996.html

Пентагон подтвердил участие в процедуре передачи власти Байдену

Пентагон подтвердил участие в процедуре передачи власти Байдену

Министерство обороны США сообщило, что получило уведомление о старте процедуры передачи власти Джо Байдену. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T06:44

2020-11-24T06:44

2020-11-24T14:39

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ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Министерство обороны США сообщило, что получило уведомление о старте процедуры передачи власти Джо Байдену.Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США (GSA) де-факто признало его победу на выборах и заявило о готовности начать процесс передачи президентских полномочий.В Пентагоне заявили, что с ведомством уже связалось GSA, а также представители Байдена."Министерство получило уведомление, что, в соответствии с законом о передаче президентской власти, глава Управления общих служб предоставила переходному штабу Байдена и Харрис определенные ресурсы и услуги. <...> Мы немедленно начнем реализовывать наш план по предоставлению поддержки (штабу Байдена. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении Минобороны.Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявлены. По информации американских СМИ, демократ Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили его.Действующий глава государства Дональд Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы" и отказывается признать поражение, однако он допустил начало формальных процедур передачи власти. В штабе Байдена отметили, что вопрос об этом окончательно решен.Инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

https://ria.ru/20201114/kissindzher-1584549763.html

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вашингтон, дональд трамп, джордж вашингтон, министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире