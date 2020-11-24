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Пентагон подтвердил участие в процедуре передачи власти Байдену
Пентагон подтвердил участие в процедуре передачи власти Байдену
Министерство обороны США сообщило, что получило уведомление о старте процедуры передачи власти Джо Байдену. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T06:44
2020-11-24T06:44
2020-11-24T14:39
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ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Министерство обороны США сообщило, что получило уведомление о старте процедуры передачи власти Джо Байдену.Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США (GSA) де-факто признало его победу на выборах и заявило о готовности начать процесс передачи президентских полномочий.В Пентагоне заявили, что с ведомством уже связалось GSA, а также представители Байдена."Министерство получило уведомление, что, в соответствии с законом о передаче президентской власти, глава Управления общих служб предоставила переходному штабу Байдена и Харрис определенные ресурсы и услуги. <...> Мы немедленно начнем реализовывать наш план по предоставлению поддержки (штабу Байдена. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении Минобороны.Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявлены. По информации американских СМИ, демократ Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили его.Действующий глава государства Дональд Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы" и отказывается признать поражение, однако он допустил начало формальных процедур передачи власти. В штабе Байдена отметили, что вопрос об этом окончательно решен.Инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.
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вашингтон, дональд трамп, джордж вашингтон, министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Министерство обороны США
сообщило, что получило уведомление о старте процедуры передачи власти Джо Байдену
.
Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США (
GSA) де-факто признало его победу на выборах и заявило о готовности начать процесс передачи президентских полномочий.
В Пентагоне заявили, что с ведомством уже связалось GSA, а также представители Байдена.
"Министерство получило уведомление, что, в соответствии с законом о передаче президентской власти, глава Управления общих служб предоставила переходному штабу Байдена и Харрис определенные ресурсы и услуги. <...> Мы немедленно начнем реализовывать наш план по предоставлению поддержки (штабу Байдена. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении Минобороны.
Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявлены. По информации американских СМИ, демократ Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили его.
Действующий глава государства Дональд Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы" и отказывается признать поражение, однако он допустил начало формальных процедур передачи власти. В штабе Байдена отметили, что вопрос об этом окончательно решен.
Инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.