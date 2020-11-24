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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201124/peredacha-1586010684.html
В штабе Байдена сообщили, с чего начнется процедура передачи власти
В штабе Байдена сообщили, с чего начнется процедура передачи власти
Передача власти в США Джо Байдену начнется с обсуждений пандемии и нацбезопасности, заявил исполнительный директор штаба Байдена по передаче власти Йоханнес... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T03:00
2020-11-24T03:00
выборы президента сша — 2020
вашингтон
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Передача власти в США Джо Байдену начнется с обсуждений пандемии и нацбезопасности, заявил исполнительный директор штаба Байдена по передаче власти Йоханнес Абрахам.Он не пояснил, что имеет в виду под "опустошением" учреждений.Ранее глава Управления общих служб в администрации США Эмили Мерфи подтвердила, что готова начать процесс передачи власти. Президент США Дональд Трамп вновь не признал своего поражения на выборах, но подтвердил, что распорядился "делать, что нужно" для проведения в жизнь "первоначальных протоколов" передачи власти.Байден, по предварительным данным, выиграл выборы президента, прошедшие 3 ноября.
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вашингтон, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

В штабе Байдена сообщили, с чего начнется процедура передачи власти

03:00 24.11.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден во время выступления в Питтсбурге, Пенсильвания
Джо Байден во время выступления в Питтсбурге, Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Передача власти в США Джо Байдену начнется с обсуждений пандемии и нацбезопасности, заявил исполнительный директор штаба Байдена по передаче власти Йоханнес Абрахам.
"В предстоящие дни официальные лица штаба по передаче власти начнут встречи с федеральными официальными лицами. Будет обсуждаться реакция на пандемию, будет проводиться полное рассмотрение наших интересов в области национальной безопасности. Мы также намерены получить полное представление о попытках администрации (Дональда) Трампа опустошить государственные учреждения", - заявил Абрахам.
Он не пояснил, что имеет в виду под "опустошением" учреждений.
Ранее глава Управления общих служб в администрации США Эмили Мерфи подтвердила, что готова начать процесс передачи власти. Президент США Дональд Трамп вновь не признал своего поражения на выборах, но подтвердил, что распорядился "делать, что нужно" для проведения в жизнь "первоначальных протоколов" передачи власти.
Байден, по предварительным данным, выиграл выборы президента, прошедшие 3 ноября.
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