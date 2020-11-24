https://ria.ru/20201124/peredacha-1586010684.html

В штабе Байдена сообщили, с чего начнется процедура передачи власти

В штабе Байдена сообщили, с чего начнется процедура передачи власти

Передача власти в США Джо Байдену начнется с обсуждений пандемии и нацбезопасности, заявил исполнительный директор штаба Байдена по передаче власти Йоханнес... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T03:00

2020-11-24T03:00

2020-11-24T03:00

выборы президента сша — 2020

вашингтон

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Передача власти в США Джо Байдену начнется с обсуждений пандемии и нацбезопасности, заявил исполнительный директор штаба Байдена по передаче власти Йоханнес Абрахам.Он не пояснил, что имеет в виду под "опустошением" учреждений.Ранее глава Управления общих служб в администрации США Эмили Мерфи подтвердила, что готова начать процесс передачи власти. Президент США Дональд Трамп вновь не признал своего поражения на выборах, но подтвердил, что распорядился "делать, что нужно" для проведения в жизнь "первоначальных протоколов" передачи власти.Байден, по предварительным данным, выиграл выборы президента, прошедшие 3 ноября.

https://ria.ru/20201121/mafiya-1585537351.html

вашингтон

сша

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вашингтон, дональд трамп, джо байден, сша, в мире