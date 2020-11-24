В штабе Байдена сообщили, с чего начнется процедура передачи власти
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Передача власти в США Джо Байдену начнется с обсуждений пандемии и нацбезопасности, заявил исполнительный директор штаба Байдена по передаче власти Йоханнес Абрахам.
"В предстоящие дни официальные лица штаба по передаче власти начнут встречи с федеральными официальными лицами. Будет обсуждаться реакция на пандемию, будет проводиться полное рассмотрение наших интересов в области национальной безопасности. Мы также намерены получить полное представление о попытках администрации (Дональда) Трампа опустошить государственные учреждения", - заявил Абрахам.
Он не пояснил, что имеет в виду под "опустошением" учреждений.
Ранее глава Управления общих служб в администрации США Эмили Мерфи подтвердила, что готова начать процесс передачи власти. Президент США Дональд Трамп вновь не признал своего поражения на выборах, но подтвердил, что распорядился "делать, что нужно" для проведения в жизнь "первоначальных протоколов" передачи власти.
Байден, по предварительным данным, выиграл выборы президента, прошедшие 3 ноября.
21 ноября, 08:00Демпартию США поддержала на выборах мафия