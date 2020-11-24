Штаб Байдена подтвердил начало передачи власти
02:48 24.11.2020 (обновлено: 02:55 24.11.2020)
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Штаб демократа Джо Байдена подтвердил в понедельник начало формальной процедуры передачи власти после того, как федеральные власти США признали его победу на президентских выборах.
"Глава Управления общих служб подтвердила, что избранный президент Джо Байден и избранная вице-президент Камала Харрис являются явными победителями выборов, и предоставила будущей администрации ресурсы и поддержку, необходимую для обеспечения плавной и мирной передачи власти", - говорится в заявлении исполнительного директора штаба Байдена Йоханнеса Абрахама.
"Это окончательное решение является определяющим административным действием, которое формально начинает процесс передачи власти в федеральных ведомствах", - подчеркивается в заявлении.