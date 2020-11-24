https://ria.ru/20201124/peredacha-1586010364.html

Штаб Байдена подтвердил начало передачи власти

Штаб Байдена подтвердил начало передачи власти

Штаб демократа Джо Байдена подтвердил в понедельник начало формальной процедуры передачи власти после того, как федеральные власти США признали его победу на... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T02:48

2020-11-24T02:48

2020-11-24T02:55

камала харрис

вашингтон

выборы президента сша — 2020

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583588115_0:159:3073:1888_1400x0_80_0_0_ea359afa4b60f48beda1a45fc604eea3.jpg

ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Штаб демократа Джо Байдена подтвердил в понедельник начало формальной процедуры передачи власти после того, как федеральные власти США признали его победу на президентских выборах."Глава Управления общих служб подтвердила, что избранный президент Джо Байден и избранная вице-президент Камала Харрис являются явными победителями выборов, и предоставила будущей администрации ресурсы и поддержку, необходимую для обеспечения плавной и мирной передачи власти", - говорится в заявлении исполнительного директора штаба Байдена Йоханнеса Абрахама.

вашингтон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камала харрис, вашингтон, джо байден, сша, в мире