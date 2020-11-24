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Выборы президента США — 2020
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Штаб Байдена подтвердил начало передачи власти
Штаб Байдена подтвердил начало передачи власти
Штаб демократа Джо Байдена подтвердил в понедельник начало формальной процедуры передачи власти после того, как федеральные власти США признали его победу на... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T02:48
2020-11-24T02:55
камала харрис
вашингтон
выборы президента сша — 2020
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Штаб демократа Джо Байдена подтвердил в понедельник начало формальной процедуры передачи власти после того, как федеральные власти США признали его победу на президентских выборах."Глава Управления общих служб подтвердила, что избранный президент Джо Байден и избранная вице-президент Камала Харрис являются явными победителями выборов, и предоставила будущей администрации ресурсы и поддержку, необходимую для обеспечения плавной и мирной передачи власти", - говорится в заявлении исполнительного директора штаба Байдена Йоханнеса Абрахама.
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камала харрис, вашингтон, джо байден, сша, в мире

Штаб Байдена подтвердил начало передачи власти

02:48 24.11.2020 (обновлено: 02:55 24.11.2020)
 
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Штаб демократа Джо Байдена подтвердил в понедельник начало формальной процедуры передачи власти после того, как федеральные власти США признали его победу на президентских выборах.
"Глава Управления общих служб подтвердила, что избранный президент Джо Байден и избранная вице-президент Камала Харрис являются явными победителями выборов, и предоставила будущей администрации ресурсы и поддержку, необходимую для обеспечения плавной и мирной передачи власти", - говорится в заявлении исполнительного директора штаба Байдена Йоханнеса Абрахама.
"Это окончательное решение является определяющим административным действием, которое формально начинает процесс передачи власти в федеральных ведомствах", - подчеркивается в заявлении.
 
Выборы президента США — 2020Камала ХаррисВашингтонДжо БайденСШАВ мире
 
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