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CNN: в США заявили о готовности начать передачу власти Байдену

CNN: в США заявили о готовности начать передачу власти Байдену

Федеральные власти США заявили штабу демократа Джо Байдена о готовности начать передачу власти, сообщил телеканал CNN. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T02:12

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вашингтон

дональд трамп

джордж вашингтон

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сша

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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Федеральные власти США заявили штабу демократа Джо Байдена о готовности начать передачу власти, сообщил телеканал CNN.При этом в документе, который опубликовал телеканал, не говорится, когда начнется этот процесс, нет и четкого указания на то, что он обязательно начнется.Мерфи лишь сообщает, что "может… предоставить ресурсы и услуги для помощи на случай передачи власти (новому) президенту". При этом Мерфи заверяет Байдена, что принимала такое решение "независимо, основываясь на законе и доступных фактах"."На меня никогда не давили официальные лица исполнительной власти", - пишет Мерфи, хотя и упоминает, что ей, ее семье и сотрудникам угрожали неизвестные. Она добавила, что GSA "не диктует результаты юридических разбирательств и пересчетов голосов".Обычно избранного президента начинают информировать о ситуации в стране сразу после избрания, но в этом году этот период затянулся. Байден, по предварительным данным, выиграл выборы президента. Действующий глава государства Дональд Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.

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