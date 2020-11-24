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Выборы президента США — 2020
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CNN: в США заявили о готовности начать передачу власти Байдену
CNN: в США заявили о готовности начать передачу власти Байдену
Федеральные власти США заявили штабу демократа Джо Байдена о готовности начать передачу власти, сообщил телеканал CNN. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T02:12
2020-11-24T02:40
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дональд трамп
джордж вашингтон
выборы президента сша — 2020
джо байден
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в мире
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Федеральные власти США заявили штабу демократа Джо Байдена о готовности начать передачу власти, сообщил телеканал CNN.При этом в документе, который опубликовал телеканал, не говорится, когда начнется этот процесс, нет и четкого указания на то, что он обязательно начнется.Мерфи лишь сообщает, что "может… предоставить ресурсы и услуги для помощи на случай передачи власти (новому) президенту". При этом Мерфи заверяет Байдена, что принимала такое решение "независимо, основываясь на законе и доступных фактах"."На меня никогда не давили официальные лица исполнительной власти", - пишет Мерфи, хотя и упоминает, что ей, ее семье и сотрудникам угрожали неизвестные. Она добавила, что GSA "не диктует результаты юридических разбирательств и пересчетов голосов".Обычно избранного президента начинают информировать о ситуации в стране сразу после избрания, но в этом году этот период затянулся. Байден, по предварительным данным, выиграл выборы президента. Действующий глава государства Дональд Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.
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вашингтон, дональд трамп, джордж вашингтон, джо байден, сша, в мире

CNN: в США заявили о готовности начать передачу власти Байдену

02:12 24.11.2020 (обновлено: 02:40 24.11.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США
Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Федеральные власти США заявили штабу демократа Джо Байдена о готовности начать передачу власти, сообщил телеканал CNN.
"Управление общих служб (GSA) проинформировало избранного президента Джо Байдена, что администрация готова начать процесс формальной передачи власти, об этом говорится в письме от главы управления Эмили Мерфи, которое было послано в понедельник во второй половине дня и которое имеется в распоряжении CNN", - информирует телеканал.
При этом в документе, который опубликовал телеканал, не говорится, когда начнется этот процесс, нет и четкого указания на то, что он обязательно начнется.
Мерфи лишь сообщает, что "может… предоставить ресурсы и услуги для помощи на случай передачи власти (новому) президенту". При этом Мерфи заверяет Байдена, что принимала такое решение "независимо, основываясь на законе и доступных фактах".
"На меня никогда не давили официальные лица исполнительной власти", - пишет Мерфи, хотя и упоминает, что ей, ее семье и сотрудникам угрожали неизвестные. Она добавила, что GSA "не диктует результаты юридических разбирательств и пересчетов голосов".
Обычно избранного президента начинают информировать о ситуации в стране сразу после избрания, но в этом году этот период затянулся. Байден, по предварительным данным, выиграл выборы президента. Действующий глава государства Дональд Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.
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