https://ria.ru/20201124/patrushev-1586087699.html
Патрушев заявил об усилении хакерской активности против России
Патрушев заявил об усилении хакерской активности против России
Хакеры в нынешнем году стали более чем в полтора раза атаковать российские информационные ресурсы, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:25
2020-11-24T14:25
2020-11-24T14:33
совет безопасности рф
николай патрушев
технологии
безопасность
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Хакеры в нынешнем году стали более чем в полтора раза атаковать российские информационные ресурсы, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."В текущем году в стране количество компьютерных атак на российские информационные ресурсы увеличилось в 1,6 раза", - сказал Патрушев, выступая во вторник по видеосвязи на совещании о безопасности в Крыму. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.Он отметил ежегодный рост активности хакерского сообщества, предпринимающего попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам органов государственной власти и организаций, стремящегося их блокировать и получить доступ к охраняемым банкам данных и скрытому управлению информационными системами."Одновременно актуальным остается вопрос использования уязвимостей применяемого в государственных органах и организациях программного обеспечения в разведывательных целях. Более 30% выявленных уязвимостей может быть использовано дистанционно для проведения компьютерных атак на информационную инфраструктуру", - добавил секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20201124/krym-1586085099.html
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совет безопасности рф, николай патрушев, технологии, безопасность
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Хакеры в нынешнем году стали более чем в полтора раза атаковать российские информационные ресурсы, заявил секретарь Совета безопасности
России Николай Патрушев
.
"В текущем году в стране количество компьютерных атак на российские информационные ресурсы увеличилось в 1,6 раза", - сказал Патрушев, выступая во вторник по видеосвязи на совещании о безопасности в Крыму. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.
Он отметил ежегодный рост активности хакерского сообщества, предпринимающего попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам органов государственной власти и организаций, стремящегося их блокировать и получить доступ к охраняемым банкам данных и скрытому управлению информационными системами.
"Одновременно актуальным остается вопрос использования уязвимостей применяемого в государственных органах и организациях программного обеспечения в разведывательных целях. Более 30% выявленных уязвимостей может быть использовано дистанционно для проведения компьютерных атак на информационную инфраструктуру", - добавил секретарь Совбеза.