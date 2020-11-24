https://ria.ru/20201124/patrushev-1586087699.html

Патрушев заявил об усилении хакерской активности против России

Патрушев заявил об усилении хакерской активности против России

Хакеры в нынешнем году стали более чем в полтора раза атаковать российские информационные ресурсы, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:25

2020-11-24T14:25

2020-11-24T14:33

совет безопасности рф

николай патрушев

технологии

безопасность

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Хакеры в нынешнем году стали более чем в полтора раза атаковать российские информационные ресурсы, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."В текущем году в стране количество компьютерных атак на российские информационные ресурсы увеличилось в 1,6 раза", - сказал Патрушев, выступая во вторник по видеосвязи на совещании о безопасности в Крыму. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.Он отметил ежегодный рост активности хакерского сообщества, предпринимающего попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам органов государственной власти и организаций, стремящегося их блокировать и получить доступ к охраняемым банкам данных и скрытому управлению информационными системами."Одновременно актуальным остается вопрос использования уязвимостей применяемого в государственных органах и организациях программного обеспечения в разведывательных целях. Более 30% выявленных уязвимостей может быть использовано дистанционно для проведения компьютерных атак на информационную инфраструктуру", - добавил секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20201124/krym-1586085099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности рф, николай патрушев, технологии, безопасность