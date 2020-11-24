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https://ria.ru/20201124/patrushev-1586087699.html
Патрушев заявил об усилении хакерской активности против России
Патрушев заявил об усилении хакерской активности против России
Хакеры в нынешнем году стали более чем в полтора раза атаковать российские информационные ресурсы, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:25
2020-11-24T14:33
совет безопасности рф
николай патрушев
технологии
безопасность
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Хакеры в нынешнем году стали более чем в полтора раза атаковать российские информационные ресурсы, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."В текущем году в стране количество компьютерных атак на российские информационные ресурсы увеличилось в 1,6 раза", - сказал Патрушев, выступая во вторник по видеосвязи на совещании о безопасности в Крыму. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.Он отметил ежегодный рост активности хакерского сообщества, предпринимающего попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам органов государственной власти и организаций, стремящегося их блокировать и получить доступ к охраняемым банкам данных и скрытому управлению информационными системами."Одновременно актуальным остается вопрос использования уязвимостей применяемого в государственных органах и организациях программного обеспечения в разведывательных целях. Более 30% выявленных уязвимостей может быть использовано дистанционно для проведения компьютерных атак на информационную инфраструктуру", - добавил секретарь Совбеза.
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совет безопасности рф, николай патрушев, технологии, безопасность

Патрушев заявил об усилении хакерской активности против России

14:25 24.11.2020 (обновлено: 14:33 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Хакеры в нынешнем году стали более чем в полтора раза атаковать российские информационные ресурсы, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"В текущем году в стране количество компьютерных атак на российские информационные ресурсы увеличилось в 1,6 раза", - сказал Патрушев, выступая во вторник по видеосвязи на совещании о безопасности в Крыму. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.
Он отметил ежегодный рост активности хакерского сообщества, предпринимающего попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам органов государственной власти и организаций, стремящегося их блокировать и получить доступ к охраняемым банкам данных и скрытому управлению информационными системами.
"Одновременно актуальным остается вопрос использования уязвимостей применяемого в государственных органах и организациях программного обеспечения в разведывательных целях. Более 30% выявленных уязвимостей может быть использовано дистанционно для проведения компьютерных атак на информационную инфраструктуру", - добавил секретарь Совбеза.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
14:16
Патрушев: спецслужбы США хотят найти уязвимости в инфраструктуре Крыма
 
Совет Безопасности РФНиколай ПатрушевТехнологииБезопасность
 
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