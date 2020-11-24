https://ria.ru/20201124/patrushev-1586066394.html

В Крыму за год предотвратили четыре теракта, заявил Патрушев

В Крыму за год предотвратили четыре теракта, заявил Патрушев

Силовики в Крыму за год предотвратили четыре теракта, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:59

2020-11-24T12:59

2020-11-24T13:23

севастополь

республика крым

николай патрушев

безопасность

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Силовики в Крыму за год предотвратили четыре теракта, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании."Слаженная работа спецслужб и правоохранительных органов позволила предотвратить восемь преступлений террористического характера, включая четыре террористических акта", - сказал Патрушев, которого цитирует аппарат Совбеза.При этом не уточняется, какой именно период имеется в виду – с начала 2020 года по ноябрь или с мая 2019-го, когда проходило аналогичное заседание."Принятые меры по обеспечению безопасности в Крыму в период курортного сезона позволили не допустить осложнения криминогенной обстановки, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - отметил Патрушев.Основными темами нынешнего совещания стали слаженная работа спецслужб и правоохранительных органов, а также дополнительные меры по обеспечению информационной безопасности в Севастополе и Республике Крым.

https://radiosputnik.ria.ru/20200415/1570086390.html

https://ria.ru/20201116/zaklyuchennye-1584795623.html

севастополь

республика крым

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севастополь, республика крым, николай патрушев, безопасность