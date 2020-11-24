В Крыму за год предотвратили четыре теракта, заявил Патрушев
12:59 24.11.2020 (обновлено: 13:23 24.11.2020)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Силовики в Крыму за год предотвратили четыре теракта, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании.
"Слаженная работа спецслужб и правоохранительных органов позволила предотвратить восемь преступлений террористического характера, включая четыре террористических акта", - сказал Патрушев, которого цитирует аппарат Совбеза.
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При этом не уточняется, какой именно период имеется в виду – с начала 2020 года по ноябрь или с мая 2019-го, когда проходило аналогичное заседание.
"Принятые меры по обеспечению безопасности в Крыму в период курортного сезона позволили не допустить осложнения криминогенной обстановки, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - отметил Патрушев.
Основными темами нынешнего совещания стали слаженная работа спецслужб и правоохранительных органов, а также дополнительные меры по обеспечению информационной безопасности в Севастополе и Республике Крым.
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