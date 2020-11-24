https://ria.ru/20201124/partiya-1586143628.html

Услуга со скидкой: Партия пенсионеров поддержала инициативу студентов

Услуга со скидкой: Партия пенсионеров поддержала инициативу студентов

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость поддержала требование студентов МГУ о перерасчете стоимости обучения за период дистанционки, но... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T18:44

2020-11-24T18:44

2020-11-24T21:07

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

российская партия пенсионеров за справедливость

мгу имени м. в. ломоносова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586140736_0:44:1500:888_1400x0_80_0_0_b4ef97ec4c5d6911fdbc33f5528956a8.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость поддержала требование студентов МГУ о перерасчете стоимости обучения за период дистанционки, но призвала принять в расчет и позицию вузов, которые также находятся в сложном экономическом положении. В связи с этим руководство партии предложило помочь образовательному процессу за счет государственного бюджета. Заместитель председателя центрального совета Партии пенсионеров Андрей Широков в комментарии корреспонденту РИА Новости отметил, что вопрос снижения стоимости за обучение спорный, так как следует рассматривать две точки зрения – как студентов, так и руководителей учебных заведений.Ранее стало известно, что более двадцати студентов Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, обучающиеся на договорной основе, подготовили иск в суд из-за снижения качества оказываемых образовательных услуг, требуя произвести перерасчет за период дистанционного обучения. Свои аргументы и требования они разместили в общем доступе в петиции на странице Change.org. За три месяца ее подписали более 22 тысяч человек.Инициативная группа студентов утверждает, что с переходом на дистанционное обучение качество образования ухудшилось, при этом доля самостоятельной работы увеличилась. Студенты полагают, что образовательные услуги им оказываются не в полном объеме, поскольку они лишены доступа к инфраструктуре вуза – аудиториям, лабораториям и библиотеке, а технические сбои в процессе обучения усложняют восприятие материала."Студент, который приобретает образовательную услугу, заключал с высшим учебным заведением договор на очное образование, то есть на определенные действия со стороны вуза, которые он должен осуществлять, предоставляя эту услугу. Но коронавирус внес свои корректировки, и студент этого не получает. А главное, что по-хорошему студент, согласно договору, не должен иметь дома интернет и компьютер определенной мощности, который позволял бы обеспечивать удаленное обучение. Значит, эти затраты ложатся на студента или на вуз, который это не обеспечивает по договору. Поэтому совершенно правильно и резонно, что студенческое сообщество ставит вопрос о предоставлении качественной услуги и снижении оплаты в связи с этим", ­– отметил Андрей Широков. Однако Партия пенсионеров, разделяя позицию студентов, тем не менее предлагает обратить внимание на те трудности, с которыми сталкиваются вузы в период ограничительных мер. Зампредседателя подчеркивает, что затраты на содержание недвижимости остаются прежними, так как учебные заведения вынуждены продолжать содержать и поддерживать учебные площади, даже если там не проводятся занятия. При этом отказаться от них вуз не может, чтобы иметь возможность потом вернуться в прежние условия. Кроме того, по словам Широкова, студентам необходимо учитывать, что нагрузка на преподавателей также сильно возросла. Как партия, представляющая интересы пенсионеров, а также в рамках подготовки программы на 2021 год, ее представители встречаются с профессорско-преподавательским составом высших учебных заведений страны. И как рассказал зампредседателя, в новых условиях преподаватель должен помимо своей лекционно-семинарской деятельности еще подготовить полное интерактивное сопровождение, не говоря уже о том, что возрастные профессора вынуждены заново изучать дистанционные платформы и новые формы обучения. При этом оплата их работы остается на прежнем уровне.Ирина Орлова, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, в свою очередь согласилась с зампредседателя партии, отметив, что нагрузка на преподавателей увеличилась. В связи с этим преподаватели выходят со своим предложением – повысить им зарплату.Теперь, по ее словам, чтобы провести лекции, необходимо освоить технологии новых образовательных платформ, в том числе выделить время на заведение в программу необходимого контента к занятию и его демонстрацию студентам, учитывая, что преподаватель обычно ведет несколько курсов. Она также отметила, что в некоторых вузах много возрастных преподавателей, и в особенности одинокие просто выпадают из учебного процесса. И конечно, им мешает отсутствие необходимой техники дома – пожилому человеку нужно все закупить, что часто не позволяют зарплаты.При этом профессор подчеркнула, что не всегда дистанционный формат вызывает сложности в процессе обучения. Она привела пример, что на ее онлайн-занятиях по политологии, государственному и муниципальному управлению, а также регионоведению активность, наоборот, повысилась, и студенты готовят серьезные аналитические исследования, которые обсуждают по удаленке."Добросовестный преподаватель всегда старается выполнить свою миссию, даже несмотря на то, что образование на данный момент де-юре является услугой. Мы понимаем, что у человека, который входит в аудиторию, есть определенная социальная ответственность за воспитание молодого поколения, знаем, какие компетенции должны сформировать у студентов. И руководство вузов понимает эту задачу. Поэтому в сложных текущих условиях важно найти взаимопонимание", – сказала Ирина Орлова.

https://ria.ru/20201118/mgu-1585135443.html

https://ria.ru/20201118/distantsionka-1585157342.html

https://ria.ru/20201118/obuchenie-1585175262.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), российская партия пенсионеров за справедливость, мгу имени м. в. ломоносова, общество