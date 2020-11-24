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В Госдуме обсудят возможность разрешить охотничье оружие с 16 лет
В Госдуме обсудят возможность разрешить охотничье оружие с 16 лет
Депутаты Госдумы могут обсудить изменения в законодательство, которые позволят подросткам с 16 лет использовать охотничье ружье, но только в присутствии... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:07
2020-11-24T17:12
василий пискарев
госдума рф
оружие
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы могут обсудить изменения в законодательство, которые позволят подросткам с 16 лет использовать охотничье ружье, но только в присутствии взрослого, заявил журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Ранее Глава Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева обратилась к челнам комитета с просьбой проработать этот вопрос."Приглашать на охоту, скажем, ребенка - здесь тоже должны быть ограничения и не совсем маленькие. Эти вопросы у нас находятся также на рассмотрении, мы предусматриваем возможность разрешить оружие, если ребенку 16 лет и больше, до 18 лет. Но в присутствии старшего - отца, который может его обучать и обеспечивать безопасность", - сказал он.Во вторник Госдума приняла в первом чтении проект об увеличении до 15 лет срока перерегистрации охотничьего ружья.
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василий пискарев, госдума рф, оружие, общество

В Госдуме обсудят возможность разрешить охотничье оружие с 16 лет

17:07 24.11.2020 (обновлено: 17:12 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОбразцы оружия на витрине оружейного магазина
Образцы оружия на витрине оружейного магазина - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы могут обсудить изменения в законодательство, которые позволят подросткам с 16 лет использовать охотничье ружье, но только в присутствии взрослого, заявил журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Ранее Глава Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева обратилась к челнам комитета с просьбой проработать этот вопрос.
"Приглашать на охоту, скажем, ребенка - здесь тоже должны быть ограничения и не совсем маленькие. Эти вопросы у нас находятся также на рассмотрении, мы предусматриваем возможность разрешить оружие, если ребенку 16 лет и больше, до 18 лет. Но в присутствии старшего - отца, который может его обучать и обеспечивать безопасность", - сказал он.
Во вторник Госдума приняла в первом чтении проект об увеличении до 15 лет срока перерегистрации охотничьего ружья.
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Василий ПискаревГосдума РФОружиеОбщество
 
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