https://ria.ru/20201124/oruzhie-1586125632.html
В Госдуме обсудят возможность разрешить охотничье оружие с 16 лет
В Госдуме обсудят возможность разрешить охотничье оружие с 16 лет
Депутаты Госдумы могут обсудить изменения в законодательство, которые позволят подросткам с 16 лет использовать охотничье ружье, но только в присутствии... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:07
2020-11-24T17:07
2020-11-24T17:12
василий пискарев
госдума рф
оружие
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151351/12/1513511239_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_9953bc4887738375bfe51c1a27f9007d.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы могут обсудить изменения в законодательство, которые позволят подросткам с 16 лет использовать охотничье ружье, но только в присутствии взрослого, заявил журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Ранее Глава Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева обратилась к челнам комитета с просьбой проработать этот вопрос."Приглашать на охоту, скажем, ребенка - здесь тоже должны быть ограничения и не совсем маленькие. Эти вопросы у нас находятся также на рассмотрении, мы предусматриваем возможность разрешить оружие, если ребенку 16 лет и больше, до 18 лет. Но в присутствии старшего - отца, который может его обучать и обеспечивать безопасность", - сказал он.Во вторник Госдума приняла в первом чтении проект об увеличении до 15 лет срока перерегистрации охотничьего ружья.
https://ria.ru/20201123/shtraf-1585978538.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151351/12/1513511239_127:0:911:588_1400x0_80_0_0_0db8e530e6286e8d14ade618af85e9a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий пискарев, госдума рф, оружие, общество
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Депутаты Госдумы
могут обсудить изменения в законодательство, которые позволят подросткам с 16 лет использовать охотничье ружье, но только в присутствии взрослого, заявил журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
.
Ранее Глава Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева обратилась к челнам комитета с просьбой проработать этот вопрос.
"Приглашать на охоту, скажем, ребенка - здесь тоже должны быть ограничения и не совсем маленькие. Эти вопросы у нас находятся также на рассмотрении, мы предусматриваем возможность разрешить оружие, если ребенку 16 лет и больше, до 18 лет. Но в присутствии старшего - отца, который может его обучать и обеспечивать безопасность", - сказал он.
Во вторник Госдума приняла в первом чтении проект об увеличении до 15 лет срока перерегистрации охотничьего ружья.