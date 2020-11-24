https://ria.ru/20201124/oruzhie-1586125632.html

В Госдуме обсудят возможность разрешить охотничье оружие с 16 лет

В Госдуме обсудят возможность разрешить охотничье оружие с 16 лет

Депутаты Госдумы могут обсудить изменения в законодательство, которые позволят подросткам с 16 лет использовать охотничье ружье, но только в присутствии... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T17:07

2020-11-24T17:07

2020-11-24T17:12

василий пискарев

госдума рф

оружие

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151351/12/1513511239_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_9953bc4887738375bfe51c1a27f9007d.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы могут обсудить изменения в законодательство, которые позволят подросткам с 16 лет использовать охотничье ружье, но только в присутствии взрослого, заявил журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Ранее Глава Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева обратилась к челнам комитета с просьбой проработать этот вопрос."Приглашать на охоту, скажем, ребенка - здесь тоже должны быть ограничения и не совсем маленькие. Эти вопросы у нас находятся также на рассмотрении, мы предусматриваем возможность разрешить оружие, если ребенку 16 лет и больше, до 18 лет. Но в присутствии старшего - отца, который может его обучать и обеспечивать безопасность", - сказал он.Во вторник Госдума приняла в первом чтении проект об увеличении до 15 лет срока перерегистрации охотничьего ружья.

https://ria.ru/20201123/shtraf-1585978538.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий пискарев, госдума рф, оружие, общество