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Омская область
https://ria.ru/20201124/omsk-1586157659.html
Омская область подала заявку на создание НОЦ в регионе
Омская область подала заявку на создание НОЦ в регионе
Омская область подала заявку на конкурсный отбор в Минобрнауки России на создание научно-образовательного центра (НОЦ) в числе 20 регионов, это поможет привлечь РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T19:59
2020-11-24T20:01
омская область
александр бурков
омская область
гкнпц имени м. в. хруничева
общество
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ОМСК, 24 ноя – РИА Новости. Омская область подала заявку на конкурсный отбор в Минобрнауки России на создание научно-образовательного центра (НОЦ) в числе 20 регионов, это поможет привлечь талантливых студентов в вузы области, заявил губернатор Александр Бурков.В этом году из 20 регионов, подавших заявки на создание НОЦ, отберут только пять, но в Омской области независимо от результатов работа по созданию центра будет продолжена, заявил во вторник на первом заседании управляющего совета НОЦ губернатор Александр Бурков. Сейчас все заявки рассматриваются в Федеральном совете научно-образовательных центров мирового уровня."Именно Научно-образовательный центр станет тем механизмом, который позволит под каждую научную разработку найти индустриального партнера. Мы должны повысить привлекательность региональных вузов, в первую очередь, в глазах молодых талантов", - приводят в облправительстве слова Буркова.По его словам, деятельность НОЦ подразумевает не только совместную работу для получения и внедрения инноваций, но и развитие инфраструктуры, формирование актуальных образовательных программ, создание центров коллективного пользования и развития компетенций и многое другое.Правительство Омской области выступает инициатором проекта создания НОЦ мирового уровня и участником со стороны государства. Основным координатором и точкой притяжения ресурсов станет АНО "Омский НОЦ".Научно-образовательная сфера представлена вузами и исследовательскими центрами, а промышленность – предприятиями ПАО "Газпром нефть", ГКНПЦ имени Хруничева, "Омск Карбон Групп", Омский НИИ приборостроения. Планируется привлечение российских и зарубежных высших учебных заведений и научных центров по проектным направлениям деятельности центра.В первоначальный пул омского НОЦ из 30 технологических проектов отобраны восемь наиболее проработанных и масштабных для большей концентрации ресурсов в этих направлениях на старте работы - проекты по переработке углеродсодержащего сырья, создания катализаторов нефтехимии, проекты в сфере селекции, строительства дорожного полотна, космической и нефтехимической отраслей.В рамках нацпроекта "Наука" в России планировалось создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня. В 2019 году были сформированы программы развития первых пяти таких НОЦов в разных регионах России — Пермском крае, Белгородской области, Кузбассе, Нижегородской и Тюменской областях.
https://ria.ru/20201123/dorogi-1585955056.html
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александр бурков, омская область, гкнпц имени м. в. хруничева, общество

Омская область подала заявку на создание НОЦ в регионе

19:59 24.11.2020 (обновлено: 20:01 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСтарый Омск
Старый Омск - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ОМСК, 24 ноя – РИА Новости. Омская область подала заявку на конкурсный отбор в Минобрнауки России на создание научно-образовательного центра (НОЦ) в числе 20 регионов, это поможет привлечь талантливых студентов в вузы области, заявил губернатор Александр Бурков.
В этом году из 20 регионов, подавших заявки на создание НОЦ, отберут только пять, но в Омской области независимо от результатов работа по созданию центра будет продолжена, заявил во вторник на первом заседании управляющего совета НОЦ губернатор Александр Бурков. Сейчас все заявки рассматриваются в Федеральном совете научно-образовательных центров мирового уровня.
"Именно Научно-образовательный центр станет тем механизмом, который позволит под каждую научную разработку найти индустриального партнера. Мы должны повысить привлекательность региональных вузов, в первую очередь, в глазах молодых талантов", - приводят в облправительстве слова Буркова.
По его словам, деятельность НОЦ подразумевает не только совместную работу для получения и внедрения инноваций, но и развитие инфраструктуры, формирование актуальных образовательных программ, создание центров коллективного пользования и развития компетенций и многое другое.
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Правительство Омской области выступает инициатором проекта создания НОЦ мирового уровня и участником со стороны государства. Основным координатором и точкой притяжения ресурсов станет АНО "Омский НОЦ".
Научно-образовательная сфера представлена вузами и исследовательскими центрами, а промышленность – предприятиями ПАО "Газпром нефть", ГКНПЦ имени Хруничева, "Омск Карбон Групп", Омский НИИ приборостроения. Планируется привлечение российских и зарубежных высших учебных заведений и научных центров по проектным направлениям деятельности центра.
В первоначальный пул омского НОЦ из 30 технологических проектов отобраны восемь наиболее проработанных и масштабных для большей концентрации ресурсов в этих направлениях на старте работы - проекты по переработке углеродсодержащего сырья, создания катализаторов нефтехимии, проекты в сфере селекции, строительства дорожного полотна, космической и нефтехимической отраслей.
В рамках нацпроекта "Наука" в России планировалось создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня. В 2019 году были сформированы программы развития первых пяти таких НОЦов в разных регионах России — Пермском крае, Белгородской области, Кузбассе, Нижегородской и Тюменской областях.

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