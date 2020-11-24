https://ria.ru/20201124/oms-1586095636.html

Госдума приняла закон о реформе системы ОМС

Госдума приняла закон о реформе системы ОМС

Госдума приняла закон о реформе системы обязательного медицинского страхования. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:58

2020-11-24T14:58

2020-11-24T17:50

омс

госдума рф

общество

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон о реформе системы обязательного медицинского страхования.Документ подразумевает передачу части полномочий страховщиков Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и исключение частных страховых компаний из работы с федеральными клиниками.Фонд будет организовывать медпомощь, которую оказывают федеральные организации. При этом объем услуг, а также затраты на них будет устанавливать правительство.Федеральные органы исполнительной власти займутся распределением объемов помощи между федеральными медучреждениями с учетом их мощностей.В первоначальной редакции законопроекта предлагалось вдвое уменьшить объем средств, которые предоставляет территориальный фонд ОМС медицинским организациям, — с одного-двух процентов до 0,5-1%. По мнению авторов документа, это позволило бы высвободить до 6,8 миллиарда рублей к 2023 году. Их предполагалось направить на реализацию территориальных программ ОМС. Но ко второму чтению эти параметры скорректировали до 0,8-1,1%.Законом также предусматривается, что ФОМС будет вести единый реестр медорганизаций, работающих в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе по территориальным программам.Подведомственные Минздраву учреждения будут вправе оказывать первичную, скорую и специализированную помощь в соответствии с территориальной программой.

https://ria.ru/20201021/oms-1580748335.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201104/telemeditsina-1582981969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омс, госдума рф, общество