Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201124/ogranicheniya-1586093759.html
Подмосковные власти хотят ослабить ограничения в Новый год
Подмосковные власти хотят ослабить ограничения в Новый год
Дополнительные ограничения по коронавирусу в Подмосковье вводить не планируется, напротив, власти хотят ослабить их в канун Нового года, заявил губернатор... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:49
2020-11-24T15:09
туризм
новости - туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
новый год
андрей воробьев
распространение нового коронавируса
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154864/63/1548646314_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_2d8fa81473753a73eaad7e0d94631441.jpg
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Дополнительные ограничения по коронавирусу в Подмосковье вводить не планируется, напротив, власти хотят ослабить их в канун Нового года, заявил губернатор региона Андрей Воробьев."Мы не планируем вводить дополнительные ограничения (по коронавирусу – ред.). Честно говоря, перед Новым годом хочется какие-то из них снять", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201123/podmoskove-1585892082.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154864/63/1548646314_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_946817391c9179b504ae99bd9f59567a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, новый год, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Подмосковные власти хотят ослабить ограничения в Новый год

14:49 24.11.2020 (обновлено: 15:09 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевЁлочная игрушка на Новогодней ёлке
Ёлочная игрушка на Новогодней ёлке - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Дополнительные ограничения по коронавирусу в Подмосковье вводить не планируется, напротив, власти хотят ослабить их в канун Нового года, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Мы не планируем вводить дополнительные ограничения (по коронавирусу – ред.). Честно говоря, перед Новым годом хочется какие-то из них снять", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Посетители и участники фестиваля Путешествие в Рождество в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 13:12
Подмосковье украсят к Новому году, несмотря на пандемию
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовый годАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:54В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией
17:51Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
17:46Цена нефти Brent достигла мартовских максимумов
17:45Военная полиция Армении призвала участников боев в Карабахе сдать оружие
17:45Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
17:41Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам
17:39В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
17:39Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Глава Колпинского района оценил состояние освобожденных детей
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
17:19Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
17:18Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино
17:18Посол России рассказал о требованиях властей Кубы к въезжающим в страну
17:16Оппозиция призвала партию Пашиняна поддержать требование о его отставке
17:15Музей Победы открыл онлайн-выставку к 290-летию Суворова
17:10Адмирал счел поведение эсминца США в заливе Петра Великого провокацией
Лента новостейМолния