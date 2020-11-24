https://ria.ru/20201124/ogranicheniya-1586093759.html

Подмосковные власти хотят ослабить ограничения в Новый год

Подмосковные власти хотят ослабить ограничения в Новый год

Дополнительные ограничения по коронавирусу в Подмосковье вводить не планируется, напротив, власти хотят ослабить их в канун Нового года, заявил губернатор... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:49

2020-11-24T14:49

2020-11-24T15:09

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распространение нового коронавируса

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Дополнительные ограничения по коронавирусу в Подмосковье вводить не планируется, напротив, власти хотят ослабить их в канун Нового года, заявил губернатор региона Андрей Воробьев."Мы не планируем вводить дополнительные ограничения (по коронавирусу – ред.). Честно говоря, перед Новым годом хочется какие-то из них снять", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201123/podmoskove-1585892082.html

московская область (подмосковье)

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