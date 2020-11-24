Онлайн-конференция о перспективах изучения иностранных языков в школе
30 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Изучение иностранного языка в школе. Задачи и перспективы".
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Участники:
- руководитель спецпроектов Обрсоюза Евгений АНТОНОВ;
- доктор филологических наук, профессор кафедры общего и сравнительного языкознания МГЛУ Олег РАДЧЕНКО;
- председатель Единой независимой ассоциации педагогов (РОО "ЕНАП") Екатерина МОРОЗОВА;
- член жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (г. Москва), главный редактор журнала "Английский язык в школе" Алексей КОНОБЕЕВ;
- директор Институт непрерывного педагогического образования РУДН Андрей ЕРШОВ.
По данным EF English Proficiency Index. Рейтинг 100 стран и регионов по уровню владения английским языком. Россия занимает в 2020 году 41 место. Опрос ВЦИОМ в августе 2020 года показал, что каждый второй россиянин считает, что сегодня не обойтись без изучения иностранных языков (54%).
С целью объединить усилия учителей, преподавателей, ученых, экспертов и организации, которые заинтересованы в развитии отечественного образования, летом 2020 года был создан ЛингваСоюз – институт иностранных языков Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций".
27 ноября состоится международная научно-практическая конференция "Эффективное преподавание иностранных языков".
В рамках конференции ведущие методисты, педагоги общего, среднего и дополнительного образования, авторы учебно-методической литературы, представители международных институтов обсудят разные аспекты преподавания иностранных языков: от развития мотивации и метапредметных навыков до плана развития личной эффективности педагогов.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель спецпроектов Обрсоюза Евгений АНТОНОВ;
- доктор филологических наук, профессор кафедры общего и сравнительного языкознания МГЛУ Олег РАДЧЕНКО;
- председатель Единой независимой ассоциации педагогов (РОО "ЕНАП") Екатерина МОРОЗОВА;
- член жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (г. Москва), главный редактор журнала "Английский язык в школе" Алексей КОНОБЕЕВ;
- директор Институт непрерывного педагогического образования РУДН Андрей ЕРШОВ.
По данным EF English Proficiency Index. Рейтинг 100 стран и регионов по уровню владения английским языком. Россия занимает в 2020 году 41 место. Опрос ВЦИОМ в августе 2020 года показал, что каждый второй россиянин считает, что сегодня не обойтись без изучения иностранных языков (54%).
С целью объединить усилия учителей, преподавателей, ученых, экспертов и организации, которые заинтересованы в развитии отечественного образования, летом 2020 года был создан ЛингваСоюз – институт иностранных языков Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций".
27 ноября состоится международная научно-практическая конференция "Эффективное преподавание иностранных языков".
В рамках конференции ведущие методисты, педагоги общего, среднего и дополнительного образования, авторы учебно-методической литературы, представители международных институтов обсудят разные аспекты преподавания иностранных языков: от развития мотивации и метапредметных навыков до плана развития личной эффективности педагогов.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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