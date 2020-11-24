https://ria.ru/20201124/obrazovanie-1586126703.html

Онлайн-конференция о перспективах изучения иностранных языков в школе

Онлайн-конференция о перспективах изучения иностранных языков в школе

30 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Изучение иностранного языка в школе. Задачи и перспективы".

2020-11-24T17:12

2020-11-24T17:12

2020-11-24T17:12

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Задать вопросУчастники: - руководитель спецпроектов Обрсоюза Евгений АНТОНОВ; - доктор филологических наук, профессор кафедры общего и сравнительного языкознания МГЛУ Олег РАДЧЕНКО;- председатель Единой независимой ассоциации педагогов (РОО "ЕНАП") Екатерина МОРОЗОВА;- член жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (г. Москва), главный редактор журнала "Английский язык в школе" Алексей КОНОБЕЕВ;- директор Институт непрерывного педагогического образования РУДН Андрей ЕРШОВ.По данным EF English Proficiency Index. Рейтинг 100 стран и регионов по уровню владения английским языком. Россия занимает в 2020 году 41 место. Опрос ВЦИОМ в августе 2020 года показал, что каждый второй россиянин считает, что сегодня не обойтись без изучения иностранных языков (54%). С целью объединить усилия учителей, преподавателей, ученых, экспертов и организации, которые заинтересованы в развитии отечественного образования, летом 2020 года был создан ЛингваСоюз – институт иностранных языков Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций".27 ноября состоится международная научно-практическая конференция "Эффективное преподавание иностранных языков".В рамках конференции ведущие методисты, педагоги общего, среднего и дополнительного образования, авторы учебно-методической литературы, представители международных институтов обсудят разные аспекты преподавания иностранных языков: от развития мотивации и метапредметных навыков до плана развития личной эффективности педагогов.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы