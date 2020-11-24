https://ria.ru/20201124/oborudovanie-1586013410.html

На остров Русский отправили оборудование для ремонтных работ

На остров Русский отправили оборудование для ремонтных работ

Власти Приморья организовали доставку оборудования для восстановительных работ на острове Русском, который оказался отрезанным из-за обледенения вант, сообщает... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T05:21

2020-11-24T05:21

2020-11-24T11:39

дальневосточный федеральный университет

русский (остров)

владивосток

приморский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585798732_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_79f29346e38504d0f0f2dafcaa394eeb.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Власти Приморья организовали доставку оборудования для восстановительных работ на острове Русском, который оказался отрезанным из-за обледенения вант, сообщает правительство региона.Дополнительно компания, обслуживающая Русский мост – ФКУ ДСД" Дальний Восток", со вторника предоставляет специальную машину грузоподъемностью 25 тонн для содействия в этом вопросе, отмечают власти.По данным правительства региона, мост могут открыть 25 ноября.Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков авто и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили. В правительстве края РИА Новости сообщали, что в работы на мосту не ведутся, мостовики ждут, когда ванты оттают.Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения сейчас нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен ДВФУ, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение в некоторых районах Владивостока восстановлено.

https://ria.ru/20201124/russkiy-1586013162.html

русский (остров)

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Золотой мост во Владивостоке чистят от наледи струями пара Золотой мост - одну из транспортных артерий Владивостока - чистят от наледи струями пара. 2020-11-24T05:21 true PT0M45S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальневосточный федеральный университет, русский (остров), владивосток, приморский край, происшествия