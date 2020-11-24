https://ria.ru/20201124/oborudovanie-1586013410.html
На остров Русский отправили оборудование для ремонтных работ
На остров Русский отправили оборудование для ремонтных работ
Власти Приморья организовали доставку оборудования для восстановительных работ на острове Русском, который оказался отрезанным из-за обледенения вант, сообщает... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T05:21
2020-11-24T05:21
2020-11-24T11:39
дальневосточный федеральный университет
русский (остров)
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Власти Приморья организовали доставку оборудования для восстановительных работ на острове Русском, который оказался отрезанным из-за обледенения вант, сообщает правительство региона.Дополнительно компания, обслуживающая Русский мост – ФКУ ДСД" Дальний Восток", со вторника предоставляет специальную машину грузоподъемностью 25 тонн для содействия в этом вопросе, отмечают власти.По данным правительства региона, мост могут открыть 25 ноября.Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков авто и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили. В правительстве края РИА Новости сообщали, что в работы на мосту не ведутся, мостовики ждут, когда ванты оттают.Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения сейчас нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен ДВФУ, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение в некоторых районах Владивостока восстановлено.
https://ria.ru/20201124/russkiy-1586013162.html
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Золотой мост во Владивостоке чистят от наледи струями пара
Золотой мост - одну из транспортных артерий Владивостока - чистят от наледи струями пара.
2020-11-24T05:21
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дальневосточный федеральный университет, русский (остров), владивосток, приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Власти Приморья организовали доставку оборудования для восстановительных работ на острове Русском, который оказался отрезанным из-за обледенения вант, сообщает правительство региона.
"Для проведения восстановительных работ на остров по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко была организована доставка оборудования, запчастей, других грузов первой необходимости паромом", - говорится в сообщении.
Дополнительно компания, обслуживающая Русский мост – ФКУ ДСД" Дальний Восток", со вторника предоставляет специальную машину грузоподъемностью 25 тонн для содействия в этом вопросе, отмечают власти.
По данным правительства региона, мост могут открыть 25 ноября.
Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков авто и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили. В правительстве края РИА Новости сообщали, что в работы на мосту не ведутся, мостовики ждут, когда ванты оттают.
Последствия ледяного шторма в Приморье
1 из 10
Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.
2 из 10
Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.
3 из 10
Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.
4 из 10
В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.
5 из 10
Такого здесь не было 30 лет.
6 из 10
Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.
7 из 10
К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.
8 из 10
Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.
9 из 10
Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.
10 из 10
"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.
1 из 10
Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.
2 из 10
Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.
3 из 10
Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.
4 из 10
В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.
5 из 10
Такого здесь не было 30 лет.
6 из 10
Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.
7 из 10
К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.
8 из 10
Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.
9 из 10
Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.
10 из 10
"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.
Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения сейчас нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен ДВФУ, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение в некоторых районах Владивостока восстановлено.