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На остров Русский отправили оборудование для ремонтных работ
На остров Русский отправили оборудование для ремонтных работ
Власти Приморья организовали доставку оборудования для восстановительных работ на острове Русском, который оказался отрезанным из-за обледенения вант, сообщает... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T05:21
2020-11-24T11:39
дальневосточный федеральный университет
русский (остров)
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Власти Приморья организовали доставку оборудования для восстановительных работ на острове Русском, который оказался отрезанным из-за обледенения вант, сообщает правительство региона.Дополнительно компания, обслуживающая Русский мост – ФКУ ДСД" Дальний Восток", со вторника предоставляет специальную машину грузоподъемностью 25 тонн для содействия в этом вопросе, отмечают власти.По данным правительства региона, мост могут открыть 25 ноября.Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков авто и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили. В правительстве края РИА Новости сообщали, что в работы на мосту не ведутся, мостовики ждут, когда ванты оттают.Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения сейчас нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен ДВФУ, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение в некоторых районах Владивостока восстановлено.
https://ria.ru/20201124/russkiy-1586013162.html
русский (остров)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Золотой мост во Владивостоке чистят от наледи струями пара
Золотой мост - одну из транспортных артерий Владивостока - чистят от наледи струями пара.
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дальневосточный федеральный университет, русский (остров), владивосток, приморский край, происшествия

На остров Русский отправили оборудование для ремонтных работ

05:21 24.11.2020 (обновлено: 11:39 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкМост на остров Русский во Владивостоке перекрыт из-за опасности падения льда
Мост на остров Русский во Владивостоке перекрыт из-за опасности падения льда - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Власти Приморья организовали доставку оборудования для восстановительных работ на острове Русском, который оказался отрезанным из-за обледенения вант, сообщает правительство региона.
"Для проведения восстановительных работ на остров по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко была организована доставка оборудования, запчастей, других грузов первой необходимости паромом", - говорится в сообщении.
Дополнительно компания, обслуживающая Русский мост – ФКУ ДСД" Дальний Восток", со вторника предоставляет специальную машину грузоподъемностью 25 тонн для содействия в этом вопросе, отмечают власти.
По данным правительства региона, мост могут открыть 25 ноября.
Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков авто и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили. В правительстве края РИА Новости сообщали, что в работы на мосту не ведутся, мостовики ждут, когда ванты оттают.
Последствия ледяного шторма в Приморье
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

Последствия снежного циклона в Приморье
1 из 10

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

Последствия снежного циклона в Приморье
2 из 10

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

Последствия снежного циклона в Приморье
3 из 10

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

Вид на город Владивосток
4 из 10

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

Такого здесь не было 30 лет.

Последствия снежного циклона в Приморье
5 из 10

Такого здесь не было 30 лет.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

Последствия снежного циклона в Приморье
6 из 10

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

Последствия снежного циклона в Приморье
7 из 10

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

Последствия снежного циклона в Приморье
8 из 10

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

Последствия снежного циклона в Приморье
9 из 10

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

Последствия снежного циклона в Приморье
10 из 10

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
1 из 10

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
2 из 10

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
4 из 10

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
5 из 10

Такого здесь не было 30 лет.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
6 из 10

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
7 из 10

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
8 из 10

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
10 из 10

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения сейчас нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен ДВФУ, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение в некоторых районах Владивостока восстановлено.
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05:17
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Дальневосточный федеральный университетРусский (остров)ВладивостокПриморский крайПроисшествия
 
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