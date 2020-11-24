https://ria.ru/20201124/obman-1586146050.html

Аферист уговорил москвичку выкинуть в окно миллион рублей

Аферист уговорил москвичку выкинуть в окно миллион рублей

Аферист уговорил пенсионерку выкинуть в окно миллион рублей в рамках "полицейской спецоперации", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T18:49

2020-11-24T18:49

2020-11-24T23:34

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Аферист уговорил пенсионерку выкинуть в окно миллион рублей в рамках "полицейской спецоперации", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Предполагаемый подозреваемый был задержан 23 ноября — им оказался мужчина 1987 года рождения, житель Подмосковья. Он под подпиской о невыезде", — сказал собеседник агентства.Инцидент произошел в начале ноября на юго-западе Москвы. Женщине 1940 года позвонил неизвестный, представившийся участковым. Он заявил, что в районе орудует мошенник: у него есть информация о банковских вкладах пенсионеров, которым он звонит с угрозами. "Участковый" сказал москвичке связаться с ним в случае звонка "афериста".По информации источника, через десять минут женщине действительно позвонил "злоумышленник" с угрозами. Она немедленно рассказала об этом "участковому". Тот ответил, что за "мошенником" давно следят, и попросил женщину подыграть, чтобы помочь поймать его: когда "аферист" позвонит следующий раз, выполнить его требования.Вскоре злоумышленник снова связался с москвичкой, заставив ее снять деньги в банке: в одном отделении женщина сняла 200 тысяч рублей, а в другом — 800 тысяч. Когда она пришла домой, ей снова позвонил "мошенник": спросил, куда выходят окна ее квартиры, и потребовал выбросить деньги в окно.Пенсионерка рассказала "участковому" о требованиях "афериста". Тот попросил ее выполнить их и заверил, что переживать не стоит: как только "мошенник" возьмет деньги и оставит на них отпечатки, его задержат.Увидев под окном мужчину, пенсионерка сбросила ему миллион. Тот поднял деньги, но его никто не задержал — он спокойно ушел. Позже по телефону "участковый" убеждал женщину, что "полиция" задержит "мошенника", но потом перестал выходить на связь. После этого москвичка решила обратиться в полицию.

https://realty.ria.ru/20200902/aferisty-1576634969.html

https://ria.ru/20200615/1572940550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область (подмосковье), происшествия