Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201124/obman-1586146050.html
Аферист уговорил москвичку выкинуть в окно миллион рублей
Аферист уговорил москвичку выкинуть в окно миллион рублей
Аферист уговорил пенсионерку выкинуть в окно миллион рублей в рамках "полицейской спецоперации", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T18:49
2020-11-24T23:34
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/112470/46/1124704630_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_65c30a3de3ede9b10d1d7b055db66f9e.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Аферист уговорил пенсионерку выкинуть в окно миллион рублей в рамках "полицейской спецоперации", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Предполагаемый подозреваемый был задержан 23 ноября — им оказался мужчина 1987 года рождения, житель Подмосковья. Он под подпиской о невыезде", — сказал собеседник агентства.Инцидент произошел в начале ноября на юго-западе Москвы. Женщине 1940 года позвонил неизвестный, представившийся участковым. Он заявил, что в районе орудует мошенник: у него есть информация о банковских вкладах пенсионеров, которым он звонит с угрозами. "Участковый" сказал москвичке связаться с ним в случае звонка "афериста".По информации источника, через десять минут женщине действительно позвонил "злоумышленник" с угрозами. Она немедленно рассказала об этом "участковому". Тот ответил, что за "мошенником" давно следят, и попросил женщину подыграть, чтобы помочь поймать его: когда "аферист" позвонит следующий раз, выполнить его требования.Вскоре злоумышленник снова связался с москвичкой, заставив ее снять деньги в банке: в одном отделении женщина сняла 200 тысяч рублей, а в другом — 800 тысяч. Когда она пришла домой, ей снова позвонил "мошенник": спросил, куда выходят окна ее квартиры, и потребовал выбросить деньги в окно.Пенсионерка рассказала "участковому" о требованиях "афериста". Тот попросил ее выполнить их и заверил, что переживать не стоит: как только "мошенник" возьмет деньги и оставит на них отпечатки, его задержат.Увидев под окном мужчину, пенсионерка сбросила ему миллион. Тот поднял деньги, но его никто не задержал — он спокойно ушел. Позже по телефону "участковый" убеждал женщину, что "полиция" задержит "мошенника", но потом перестал выходить на связь. После этого москвичка решила обратиться в полицию.
https://realty.ria.ru/20200902/aferisty-1576634969.html
https://ria.ru/20200615/1572940550.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/112470/46/1124704630_112:0:1889:1333_1400x0_80_0_0_7c307bb6056355ca2f9789f71c81104a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, московская область (подмосковье), происшествия

Аферист уговорил москвичку выкинуть в окно миллион рублей

18:49 24.11.2020 (обновлено: 23:34 24.11.2020)
 
© Fotolia / BestForYouРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Fotolia / BestForYou
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Аферист уговорил пенсионерку выкинуть в окно миллион рублей в рамках "полицейской спецоперации", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Предполагаемый подозреваемый был задержан 23 ноября — им оказался мужчина 1987 года рождения, житель Подмосковья. Он под подпиской о невыезде", — сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел в начале ноября на юго-западе Москвы. Женщине 1940 года позвонил неизвестный, представившийся участковым. Он заявил, что в районе орудует мошенник: у него есть информация о банковских вкладах пенсионеров, которым он звонит с угрозами. "Участковый" сказал москвичке связаться с ним в случае звонка "афериста".
По информации источника, через десять минут женщине действительно позвонил "злоумышленник" с угрозами. Она немедленно рассказала об этом "участковому". Тот ответил, что за "мошенником" давно следят, и попросил женщину подыграть, чтобы помочь поймать его: когда "аферист" позвонит следующий раз, выполнить его требования.
Особняки в элитном поселке в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 15:31
Аферисты выманили 100 млн рублей под "возведение" коттеджей в Подмосковье
Вскоре злоумышленник снова связался с москвичкой, заставив ее снять деньги в банке: в одном отделении женщина сняла 200 тысяч рублей, а в другом — 800 тысяч. Когда она пришла домой, ей снова позвонил "мошенник": спросил, куда выходят окна ее квартиры, и потребовал выбросить деньги в окно.
Пенсионерка рассказала "участковому" о требованиях "афериста". Тот попросил ее выполнить их и заверил, что переживать не стоит: как только "мошенник" возьмет деньги и оставит на них отпечатки, его задержат.
Увидев под окном мужчину, пенсионерка сбросила ему миллион. Тот поднял деньги, но его никто не задержал — он спокойно ушел. Позже по телефону "участковый" убеждал женщину, что "полиция" задержит "мошенника", но потом перестал выходить на связь. После этого москвичка решила обратиться в полицию.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.06.2020
15 июня, 12:35
В Москве лжеэкстрасенсы обманули клиентов на пять миллионов рублей
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22Во Владивостоке полностью восстановили энергоснабжение
09:15Американский эксперт: соперничество США и Китая в освоении Луны неизбежно
09:11Доктор Комаровский назвал главные мифы о коронавирусе
09:06В Москве 5947 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:01Число ушедших на карантин школ в России уменьшилось до 27
09:00Падение качества литейного топлива исследовали российские ученые
08:52Врио главы Дагестана заразился коронавирусом
08:43Американский эксперт оценил возможность продления работы МКС до 2030 года
08:40МВД назвало регионы-лидеры по снижению темпов преступности
08:37Председатель гордумы Хабаровска отложил полет в Москву к руководству ЛДПР
08:36В Москве в среду ожидаются слабые осадки и до двух градусов тепла
08:29Поклонская запустила новый социальный проект
08:27Омский студент доказал, что интернет на березе ловит лучше, чем на земле
08:26Роскачество рассказало, сколько должен стоить хороший телевизор
08:18Заявившие о выходе из ЛДПР хабаровские депутаты решили остаться в партии
08:01Мэру Владивостока внесли представление из-за плохой уборки снега
08:00Колонизация других планет и освоение космоса: новые возможности 3D-печати
07:29Власти оценили ущерб от циклона в Приморье
07:14В Крыму заявили, что Киев не сделал выводов из Керченской провокации
07:11На Сахалине школьник напал с ножом на одноклассника
Лента новостейМолния