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Аферист уговорил москвичку выкинуть в окно миллион рублей
Аферист уговорил москвичку выкинуть в окно миллион рублей
Аферист уговорил пенсионерку выкинуть в окно миллион рублей в рамках "полицейской спецоперации", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T18:49
2020-11-24T18:49
2020-11-24T23:34
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Аферист уговорил пенсионерку выкинуть в окно миллион рублей в рамках "полицейской спецоперации", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Предполагаемый подозреваемый был задержан 23 ноября — им оказался мужчина 1987 года рождения, житель Подмосковья. Он под подпиской о невыезде", — сказал собеседник агентства.Инцидент произошел в начале ноября на юго-западе Москвы. Женщине 1940 года позвонил неизвестный, представившийся участковым. Он заявил, что в районе орудует мошенник: у него есть информация о банковских вкладах пенсионеров, которым он звонит с угрозами. "Участковый" сказал москвичке связаться с ним в случае звонка "афериста".По информации источника, через десять минут женщине действительно позвонил "злоумышленник" с угрозами. Она немедленно рассказала об этом "участковому". Тот ответил, что за "мошенником" давно следят, и попросил женщину подыграть, чтобы помочь поймать его: когда "аферист" позвонит следующий раз, выполнить его требования.Вскоре злоумышленник снова связался с москвичкой, заставив ее снять деньги в банке: в одном отделении женщина сняла 200 тысяч рублей, а в другом — 800 тысяч. Когда она пришла домой, ей снова позвонил "мошенник": спросил, куда выходят окна ее квартиры, и потребовал выбросить деньги в окно.Пенсионерка рассказала "участковому" о требованиях "афериста". Тот попросил ее выполнить их и заверил, что переживать не стоит: как только "мошенник" возьмет деньги и оставит на них отпечатки, его задержат.Увидев под окном мужчину, пенсионерка сбросила ему миллион. Тот поднял деньги, но его никто не задержал — он спокойно ушел. Позже по телефону "участковый" убеждал женщину, что "полиция" задержит "мошенника", но потом перестал выходить на связь. После этого москвичка решила обратиться в полицию.
https://realty.ria.ru/20200902/aferisty-1576634969.html
https://ria.ru/20200615/1572940550.html
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москва, московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Аферист уговорил пенсионерку выкинуть в окно миллион рублей в рамках "полицейской спецоперации", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Предполагаемый подозреваемый был задержан 23 ноября — им оказался мужчина 1987 года рождения, житель Подмосковья
. Он под подпиской о невыезде", — сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел в начале ноября на юго-западе Москвы
. Женщине 1940 года позвонил неизвестный, представившийся участковым. Он заявил, что в районе орудует мошенник: у него есть информация о банковских вкладах пенсионеров, которым он звонит с угрозами. "Участковый" сказал москвичке связаться с ним в случае звонка "афериста".
По информации источника, через десять минут женщине действительно позвонил "злоумышленник" с угрозами. Она немедленно рассказала об этом "участковому". Тот ответил, что за "мошенником" давно следят, и попросил женщину подыграть, чтобы помочь поймать его: когда "аферист" позвонит следующий раз, выполнить его требования.
Вскоре злоумышленник снова связался с москвичкой, заставив ее снять деньги в банке: в одном отделении женщина сняла 200 тысяч рублей, а в другом — 800 тысяч. Когда она пришла домой, ей снова позвонил "мошенник": спросил, куда выходят окна ее квартиры, и потребовал выбросить деньги в окно.
Пенсионерка рассказала "участковому" о требованиях "афериста". Тот попросил ее выполнить их и заверил, что переживать не стоит: как только "мошенник" возьмет деньги и оставит на них отпечатки, его задержат.
Увидев под окном мужчину, пенсионерка сбросила ему миллион. Тот поднял деньги, но его никто не задержал — он спокойно ушел. Позже по телефону "участковый" убеждал женщину, что "полиция" задержит "мошенника", но потом перестал выходить на связь. После этого москвичка решила обратиться в полицию.