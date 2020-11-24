https://ria.ru/20201124/obelisk-1586157964.html

"Космический портал". В США нашли таинственный обелиск

"Космический портал". В США нашли таинственный обелиск

В штате Юта нашли загадочный металлический столб, врытый в землю. Об этом сообщает Sky News. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T19:59

2020-11-24T19:59

2020-11-24T21:10

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юта

сша

в мире

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В штате Юта нашли загадочный металлический столб, врытый в землю. Об этом сообщает Sky News.Объект высотой около трех с половиной метров обнаружили в местности, окруженной красными скалами. Таинственный монолит заметили случайно сотрудники из Департамента общественной безопасности, когда пролетали мимо на вертолете.Он также предположил, что объект сделан человеком, возможно, "художником новой волны" или большим поклонником фильма "2001: Космическая Одиссея". В киноленте Стэнли Кубрика обезьяны находят похожий металлический монолит.Пользователи Сети тоже высказали свои теории о происхождении объекта. Кто-то предположил, что это "портал в космос", другие посчитали, что это декорация, оставшаяся со съемок фильма.В Департаменте общественной безопасности штата Юта не сообщили точное местонахождение столба из соображений безопасности. В ведомстве также уточнили, что установка конструкций на землях, находящихся в федеральном управлении, является незаконной, если нет разрешения на это.

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/mlechnyy-1583185316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стэнли кубрик, юта, сша, в мире