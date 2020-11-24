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"Космический портал". В США нашли таинственный обелиск
"Космический портал". В США нашли таинственный обелиск
В штате Юта нашли загадочный металлический столб, врытый в землю. Об этом сообщает Sky News. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T19:59
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В штате Юта нашли загадочный металлический столб, врытый в землю. Об этом сообщает Sky News.Объект высотой около трех с половиной метров обнаружили в местности, окруженной красными скалами. Таинственный монолит заметили случайно сотрудники из Департамента общественной безопасности, когда пролетали мимо на вертолете.Он также предположил, что объект сделан человеком, возможно, "художником новой волны" или большим поклонником фильма "2001: Космическая Одиссея". В киноленте Стэнли Кубрика обезьяны находят похожий металлический монолит.Пользователи Сети тоже высказали свои теории о происхождении объекта. Кто-то предположил, что это "портал в космос", другие посчитали, что это декорация, оставшаяся со съемок фильма.В Департаменте общественной безопасности штата Юта не сообщили точное местонахождение столба из соображений безопасности. В ведомстве также уточнили, что установка конструкций на землях, находящихся в федеральном управлении, является незаконной, если нет разрешения на это.
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стэнли кубрик, юта, сша, в мире

"Космический портал". В США нашли таинственный обелиск

19:59 24.11.2020 (обновлено: 21:10 24.11.2020)
 
© Фото : Utah Highway PatrolМеталлический монолит, обнаруженный сотрудниками департамента общественной безопасности пустыне штата Юта
Металлический монолит, обнаруженный сотрудниками департамента общественной безопасности пустыне штата Юта - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : Utah Highway Patrol
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В штате Юта нашли загадочный металлический столб, врытый в землю. Об этом сообщает Sky News.
Объект высотой около трех с половиной метров обнаружили в местности, окруженной красными скалами. Таинственный монолит заметили случайно сотрудники из Департамента общественной безопасности, когда пролетали мимо на вертолете.

"Это была самая странная вещь, с которой я сталкивался за все годы полетов. <…> Мы начали шутить, что в случае исчезновения одного из нас остальным нужно броситься бежать", — сказал пилот Брет Хатчингс местному телеканалу KSL TV.

Он также предположил, что объект сделан человеком, возможно, "художником новой волны" или большим поклонником фильма "2001: Космическая Одиссея". В киноленте Стэнли Кубрика обезьяны находят похожий металлический монолит.
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Пользователи Сети тоже высказали свои теории о происхождении объекта. Кто-то предположил, что это "портал в космос", другие посчитали, что это декорация, оставшаяся со съемок фильма.
В Департаменте общественной безопасности штата Юта не сообщили точное местонахождение столба из соображений безопасности. В ведомстве также уточнили, что установка конструкций на землях, находящихся в федеральном управлении, является незаконной, если нет разрешения на это.
 
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