Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
КРАСНОЯРСК, 24 ноя – РИА Новости. Норильско-Таймырская энергетическая компания, являющаяся ответчиком по делу о возмещении рекордной для России суммы вреда окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, готова к мирному разрешению спора, но пока не находит точек соприкосновения с Росприроднадзором, сообщил журналистам в Красноярске адвокат Юлий Тай, представляющий интересы АО "НТЭК".
"Мирным путем эту ситуацию урегулировать можно в любой момент, даже во время процесса… Мы сейчас принимаем все возможные пути для того, чтобы спор был урегулирован мирным путем. Для этого мы предоставляем все отчетности, как происходит процедура ликвидации последствий, что мы планируем восстанавливать экологическую ситуацию… Пока позиция Росприроднадзора носит непримиримый характер", - сказал Тай.
Во вторник в Арбитражном суде Красноярского края прошло второе заседание по иску Росприроднадзора к АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель", о возмещении вреда окружающей среде. Следующее заседание назначено на 4 декабря.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей.