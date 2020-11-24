Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201124/norilsk-1586022578.html
Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
Норильско-Таймырская энергетическая компания, являющаяся ответчиком по делу о возмещении рекордной для России суммы вреда окружающей среде почти в 148... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T09:22
2020-11-24T09:22
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
красноярский край
норильск
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572995727_0:0:1672:942_1400x0_80_0_0_803064c2e7749e5bd11f32f0dc0947cb.jpg
КРАСНОЯРСК, 24 ноя – РИА Новости. Норильско-Таймырская энергетическая компания, являющаяся ответчиком по делу о возмещении рекордной для России суммы вреда окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, готова к мирному разрешению спора, но пока не находит точек соприкосновения с Росприроднадзором, сообщил журналистам в Красноярске адвокат Юлий Тай, представляющий интересы АО "НТЭК"."Мирным путем эту ситуацию урегулировать можно в любой момент, даже во время процесса… Мы сейчас принимаем все возможные пути для того, чтобы спор был урегулирован мирным путем. Для этого мы предоставляем все отчетности, как происходит процедура ликвидации последствий, что мы планируем восстанавливать экологическую ситуацию… Пока позиция Росприроднадзора носит непримиримый характер", - сказал Тай.Во вторник в Арбитражном суде Красноярского края прошло второе заседание по иску Росприроднадзора к АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель", о возмещении вреда окружающей среде. Следующее заседание назначено на 4 декабря.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20201124/norilsk-1586020765.html
https://ria.ru/20201123/sud-1585833797.html
красноярский край
норильск
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572995727_0:0:1328:996_1400x0_80_0_0_4b917a302607ae0c61bf18aac44a9d58.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, норильск, красноярск, происшествия

Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором

09:22 24.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 24 ноя – РИА Новости. Норильско-Таймырская энергетическая компания, являющаяся ответчиком по делу о возмещении рекордной для России суммы вреда окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, готова к мирному разрешению спора, но пока не находит точек соприкосновения с Росприроднадзором, сообщил журналистам в Красноярске адвокат Юлий Тай, представляющий интересы АО "НТЭК".
"Мирным путем эту ситуацию урегулировать можно в любой момент, даже во время процесса… Мы сейчас принимаем все возможные пути для того, чтобы спор был урегулирован мирным путем. Для этого мы предоставляем все отчетности, как происходит процедура ликвидации последствий, что мы планируем восстанавливать экологическую ситуацию… Пока позиция Росприроднадзора носит непримиримый характер", - сказал Тай.
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
09:02
В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива
Во вторник в Арбитражном суде Красноярского края прошло второе заседание по иску Росприроднадзора к АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель", о возмещении вреда окружающей среде. Следующее заседание назначено на 4 декабря.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 03:09
В Росприроднадзоре оценили шансы на победу в деле об аварии в Норильске
 
Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Красноярский крайНорильскКрасноярскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:54В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией
17:51Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
17:46Цена нефти Brent достигла мартовских максимумов
17:45Военная полиция Армении призвала участников боев в Карабахе сдать оружие
17:45Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
17:41Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам
17:39В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
17:39Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Глава Колпинского района оценил состояние освобожденных детей
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
17:19Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
17:18Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино
17:18Посол России рассказал о требованиях властей Кубы к въезжающим в страну
17:16Оппозиция призвала партию Пашиняна поддержать требование о его отставке
17:15Музей Победы открыл онлайн-выставку к 290-летию Суворова
17:10Адмирал счел поведение эсминца США в заливе Петра Великого провокацией
Лента новостейМолния