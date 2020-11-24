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В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива
В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива
Комплексный план восстановления окружающей среды в месте разлива дизтоплива в Норильске будет готов в течение трех-четырех месяцев, сообщил адвокат Юлий Тай,... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T09:02
2020-11-24T09:03
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
красноярский край
норильск
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 24 ноя – РИА Новости. Комплексный план восстановления окружающей среды в месте разлива дизтоплива в Норильске будет готов в течение трех-четырех месяцев, сообщил адвокат Юлий Тай, представляющий интересы АО "НТЭК"."Три-четыре месяца – это то, что говорят эксперты, которые сейчас занимаются разработкой этого плана", - сказал Тай журналистам после судебного заседания в Арбитражном суде Красноярского края по делу о возмещении рекордной для России суммы вреда окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, отвечая на вопрос о готовности комплексного плана.Ранее в ходе судебного заседания представитель ответчика сообщил, что план по рекультивации почвы уже подготовлен – он направлен в администрацию Норильска и Росприроднадзор.Во вторник в Арбитражном суде Красноярского края проводилось второе заседание по иску Росприроднадзора к АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель", о возмещении вреда окружающей среде. Первое заседание по делу было проведено в Красноярске 12 октября. Следующее заседание назначено на 4 декабря. Судьей по делу является Наталья Варыгина. На заседании присутствуют представители краевой прокуратуры и минэкологии края.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20201123/sud-1585833797.html
https://ria.ru/20201116/razliv-1584857244.html
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разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, норильск, красноярск, происшествия

В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива

09:02 24.11.2020 (обновлено: 09:03 24.11.2020)
 
© РИА Новости / МЧС РФРаботы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / МЧС РФ
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КРАСНОЯРСК, 24 ноя – РИА Новости. Комплексный план восстановления окружающей среды в месте разлива дизтоплива в Норильске будет готов в течение трех-четырех месяцев, сообщил адвокат Юлий Тай, представляющий интересы АО "НТЭК".
"Три-четыре месяца – это то, что говорят эксперты, которые сейчас занимаются разработкой этого плана", - сказал Тай журналистам после судебного заседания в Арбитражном суде Красноярского края по делу о возмещении рекордной для России суммы вреда окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, отвечая на вопрос о готовности комплексного плана.
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Ранее в ходе судебного заседания представитель ответчика сообщил, что план по рекультивации почвы уже подготовлен – он направлен в администрацию Норильска и Росприроднадзор.
Во вторник в Арбитражном суде Красноярского края проводилось второе заседание по иску Росприроднадзора к АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель", о возмещении вреда окружающей среде. Первое заседание по делу было проведено в Красноярске 12 октября. Следующее заседание назначено на 4 декабря. Судьей по делу является Наталья Варыгина. На заседании присутствуют представители краевой прокуратуры и минэкологии края.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей.
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев во время ознакомился с условиями хранения собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Красноярский крайНорильскКрасноярскПроисшествия
 
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