https://ria.ru/20201124/norilsk-1586020765.html

В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива

В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива

Комплексный план восстановления окружающей среды в месте разлива дизтоплива в Норильске будет готов в течение трех-четырех месяцев, сообщил адвокат Юлий Тай,... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T09:02

2020-11-24T09:02

2020-11-24T09:03

разлив дизельного топлива в норильске

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

красноярский край

норильск

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 24 ноя – РИА Новости. Комплексный план восстановления окружающей среды в месте разлива дизтоплива в Норильске будет готов в течение трех-четырех месяцев, сообщил адвокат Юлий Тай, представляющий интересы АО "НТЭК"."Три-четыре месяца – это то, что говорят эксперты, которые сейчас занимаются разработкой этого плана", - сказал Тай журналистам после судебного заседания в Арбитражном суде Красноярского края по делу о возмещении рекордной для России суммы вреда окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, отвечая на вопрос о готовности комплексного плана.Ранее в ходе судебного заседания представитель ответчика сообщил, что план по рекультивации почвы уже подготовлен – он направлен в администрацию Норильска и Росприроднадзор.Во вторник в Арбитражном суде Красноярского края проводилось второе заседание по иску Росприроднадзора к АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель", о возмещении вреда окружающей среде. Первое заседание по делу было проведено в Красноярске 12 октября. Следующее заседание назначено на 4 декабря. Судьей по делу является Наталья Варыгина. На заседании присутствуют представители краевой прокуратуры и минэкологии края.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201123/sud-1585833797.html

https://ria.ru/20201116/razliv-1584857244.html

красноярский край

норильск

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, норильск, красноярск, происшествия