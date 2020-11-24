https://ria.ru/20201124/neft-1586151446.html

Цены на нефть взлетели до мартовских максимумов

Цены на нефть взлетели до мартовских максимумов

Рост мировых цен на нефть продолжает ускоряться, впервые с 6 марта стоимость смеси марки WTI превысила 45 долларов, а марки Brent — 48 долларов за баррель,... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T19:15

2020-11-24T19:15

2020-11-24T19:50

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Рост мировых цен на нефть продолжает ускоряться, впервые с 6 марта стоимость смеси марки WTI превысила 45 долларов, а марки Brent — 48 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 19:24 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent росла на 3,84%, до 47,81 доллара за баррель. Январские фьючерсы на эту смесь дорожали на 4,06%, до 47,93 доллара за баррель, минутами ранее их стоимость достигала 48,02 доллара. Январские фьючерсы на нефть марки WTI повысились на 4,51% — до 45 долларов за баррель.Цены на нефть растут с ноября на фоне новостей об успешных испытаниях западной вакцины от коронавируса и о результатах президентских выборов в США. Так, в понедельник британская компания AstraZeneca объявила, что промежуточный анализ ее препарата от COVID-19 показал эффективность от 70 до 90%. Ранее об успешных испытаниях вакцины сообщали немецкая BioNTech и американская Pfizer.В марте нефтяные котировки резко упали после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи черного золота, ни о его продлении. С 1 апреля сняли ограничения на добычу сырья в странах — участницах прежнего альянса. Цены на нефть отреагировали на итоги встречи обвалом: открывшись на уровне 50,25 доллара за баррель, цена марки Brent завершила день падением на девять процентов — до 45,29 доллара. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/neft-1586024586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, wti (нефть), опек, brent, экономика