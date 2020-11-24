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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201124/neft-1586151446.html
Цены на нефть взлетели до мартовских максимумов
Цены на нефть взлетели до мартовских максимумов
Рост мировых цен на нефть продолжает ускоряться, впервые с 6 марта стоимость смеси марки WTI превысила 45 долларов, а марки Brent — 48 долларов за баррель,... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T19:15
2020-11-24T19:50
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
wti (нефть)
опек
brent
экономика
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Рост мировых цен на нефть продолжает ускоряться, впервые с 6 марта стоимость смеси марки WTI превысила 45 долларов, а марки Brent — 48 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 19:24 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent росла на 3,84%, до 47,81 доллара за баррель. Январские фьючерсы на эту смесь дорожали на 4,06%, до 47,93 доллара за баррель, минутами ранее их стоимость достигала 48,02 доллара. Январские фьючерсы на нефть марки WTI повысились на 4,51% — до 45 долларов за баррель.Цены на нефть растут с ноября на фоне новостей об успешных испытаниях западной вакцины от коронавируса и о результатах президентских выборов в США. Так, в понедельник британская компания AstraZeneca объявила, что промежуточный анализ ее препарата от COVID-19 показал эффективность от 70 до 90%. Ранее об успешных испытаниях вакцины сообщали немецкая BioNTech и американская Pfizer.В марте нефтяные котировки резко упали после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи черного золота, ни о его продлении. С 1 апреля сняли ограничения на добычу сырья в странах — участницах прежнего альянса. Цены на нефть отреагировали на итоги встречи обвалом: открывшись на уровне 50,25 доллара за баррель, цена марки Brent завершила день падением на девять процентов — до 45,29 доллара. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.
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цены на нефть, wti (нефть), опек, brent, экономика

Цены на нефть взлетели до мартовских максимумов

19:15 24.11.2020 (обновлено: 19:50 24.11.2020)
 
© AP Photo / Gary KazanjianНефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© AP Photo / Gary Kazanjian
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Рост мировых цен на нефть продолжает ускоряться, впервые с 6 марта стоимость смеси марки WTI превысила 45 долларов, а марки Brent — 48 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19:24 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent росла на 3,84%, до 47,81 доллара за баррель. Январские фьючерсы на эту смесь дорожали на 4,06%, до 47,93 доллара за баррель, минутами ранее их стоимость достигала 48,02 доллара. Январские фьючерсы на нефть марки WTI повысились на 4,51% — до 45 долларов за баррель.

"Борьба с коронавирусом усиливается, становясь все более успешной. Оценки спроса на нефть в следующем году будут скорректированы в сторону увеличения", — рассказал агентству Рейтер брокер PVM Тамаш Варга.

Цены на нефть растут с ноября на фоне новостей об успешных испытаниях западной вакцины от коронавируса и о результатах президентских выборов в США. Так, в понедельник британская компания AstraZeneca объявила, что промежуточный анализ ее препарата от COVID-19 показал эффективность от 70 до 90%. Ранее об успешных испытаниях вакцины сообщали немецкая BioNTech и американская Pfizer.
В марте нефтяные котировки резко упали после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи черного золота, ни о его продлении. С 1 апреля сняли ограничения на добычу сырья в странах — участницах прежнего альянса. Цены на нефть отреагировали на итоги встречи обвалом: открывшись на уровне 50,25 доллара за баррель, цена марки Brent завершила день падением на девять процентов — до 45,29 доллара. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьWTI (нефть)ОПЕКBrentЭкономика
 
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